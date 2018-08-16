Закуска из свежего инжира от Татьяны Литвиновой

Судья кулинарного шоу запекает инжир в духовке вместе с апельсином и фетой

Татьяна Литвинова поделилась рецептом летней закуски Фото: пресс-служба

Август – самый богатый месяц на продуктовых рынках: спелые сладкие помидоры, ароматные баклажаны, виноград, персики, дыни и арбузы, всевозможные ягоды, персики и нектарины. Также на прилавках начинает появляться инжир.

Судья шоу "МастерШеф" на канале СТБ Татьяна Литвинова поделилась рецептом изысканной закуски из инжира.

Закуска из инжира, феты и апельсинов

Ингредиенты:

4 шт. спелого, но твердого инжира

4 веточки тимьяна

4 филе апельсина

60 г сыра фета

щепотка паприки

Для соуса из смородины:

100 г черной или красной смородины

50 мл красного сухого вина или хереса

1 ст.л. сахара

1 веточка тимьяна

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Рецепт приготовления:

Инжир помыть и наполовину срезать хвостик. Надрезать пополам до середины плода. Филе апельсина зачистить от белых пленок и уложить узкой частью в надрез инжира. Сверху на апельсин в этот же надрез, выложить кусочек феты весом 20 граммов, присыпать щепоткой паприки и положить веточку тимьяна. Запекать в разогретой до 160 градусов духовке 8 минут. Проварить ягоды с вином, сахаром и тимьяном 10 минут, протереть через сито, вернуть на огонь, уварить до консистенции соуса. Подавать запеченный инжир с соусом из смородины.

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