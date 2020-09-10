Запасы на зиму: пошаговый рецепт оригинальной овощной закуски
Готовим хрустящие маринованные кабачки в итальянском стиле
Сентябрь – самое время готовить аппетитные овощные закуски на зиму. Маринованные кабачки с морковью, чесноком и зеленью – это и вкусно, и красиво. Чтобы рулетики смотрелись эффектнее, выбирайте небольшие овощи с тонкой кожицей.
Кабачковые рулетики на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Маленькие кабачки или цукини
- Морковь
- Вода
- Чеснок
- Перец горошком
- Зелень
Для маринада:
- 1 л воды
- 1 ч.л. уксуса
- 2 ст.л. сахара
- 1 ст.л. соли
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Способ приготовления:
- Нарежьте кабачки тонкими продольными слайсами.
- Тонкими полосками нарежьте очищенную морковь.
- На дно банки положите любые специи, которые вы любите: чеснок, перец горошком, петрушку, базилик.
- Кабачки скрутите маленькими рулетиками, аккуратно сложите в банки вместе с морковью.
- Залейте кипятком на 20 минут.
- Смешайте все ингредиенты для маринада и доведите до кипения.
- Слейте воду из банки с овощами, добавьте маринад и закройте.
Как хранить заготовку
Держите банки в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей.
Более детально – смотрите в сюжете:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить рулетики из кабачков с орехами и сыром, а также делились рецептом кабачковых оладий с зеленью.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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