Запасы на зиму: пошаговый рецепт оригинальной овощной закуски

Готовим хрустящие маринованные кабачки в итальянском стиле

Сентябрь – самое время готовить аппетитные овощные закуски на зиму. Маринованные кабачки с морковью, чесноком и зеленью – это и вкусно, и красиво. Чтобы рулетики смотрелись эффектнее, выбирайте небольшие овощи с тонкой кожицей.

Кабачковые рулетики на зиму

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Маленькие кабачки или цукини

Морковь

Вода

Чеснок

Перец горошком

Зелень

Фото: скриншот из видео

Для маринада:

1 л воды

1 ч.л. уксуса

2 ст.л. сахара

1 ст.л. соли

Способ приготовления:

Нарежьте кабачки тонкими продольными слайсами. Тонкими полосками нарежьте очищенную морковь. На дно банки положите любые специи, которые вы любите: чеснок, перец горошком, петрушку, базилик. Кабачки скрутите маленькими рулетиками, аккуратно сложите в банки вместе с морковью. Залейте кипятком на 20 минут. Смешайте все ингредиенты для маринада и доведите до кипения. Слейте воду из банки с овощами, добавьте маринад и закройте.

Как хранить заготовку

Держите банки в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить рулетики из кабачков с орехами и сыром, а также делились рецептом кабачковых оладий с зеленью.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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