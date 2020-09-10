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Запасы на зиму: пошаговый рецепт оригинальной овощной закуски

Сегодня, 13:04

Готовим хрустящие маринованные кабачки в итальянском стиле

Сентябрь – самое время готовить аппетитные овощные закуски на зиму. Маринованные кабачки с морковью, чесноком и зеленью – это и вкусно, и красиво. Чтобы рулетики смотрелись эффектнее, выбирайте небольшие овощи с тонкой кожицей.

Кабачковые рулетики на зиму

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Маленькие кабачки или цукини
  • Морковь
  • Вода
  • Чеснок
  • Перец горошком
  • Зелень
Фото: скриншот из видео

Для маринада:

  • 1 л воды
  • 1 ч.л. уксуса
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. соли

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Способ приготовления:

  1. Нарежьте кабачки тонкими продольными слайсами.
  2. Тонкими полосками нарежьте очищенную морковь.
  3. На дно банки положите любые специи, которые вы любите: чеснок, перец горошком, петрушку, базилик.
  4. Кабачки скрутите маленькими рулетиками, аккуратно сложите в банки вместе с морковью.
  5. Залейте кипятком на 20 минут.
  6. Смешайте все ингредиенты для маринада и доведите до кипения.
  7. Слейте воду из банки с овощами, добавьте маринад и закройте.

Как хранить заготовку

Держите банки в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить рулетики из кабачков с орехами и сыром, а также делились рецептом кабачковых оладий с зеленью.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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