Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Запеченная форель с картофелем в духовке: рецепт дня

Готовим быстрое блюдо из красной рыбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:34
Запеченная форель в духовке
Запеченная форель в духовке
Фото: Depositphotos

Чаще всего красную рыбу жарят на сковороде или на гриле, либо запекают в духовке. Мы расскажем, как приготовить форель с картофелем и сырным соусом. Это быстрое, но эффектное блюдо, которое можно приготовить на праздник.

Смотрите видео, как выбрать речную форель:

Читайте также:
Полезный завтрак: яичница с авокадо и лососем

Форель с картошкой в духовке

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 133 ккал

Ингредиенты:

  • 2 стейка форели
  • 3-4 шт. картофеля
  • 50 г сыра
  • 2 ст. л. сметаны, йогурта или майонеза
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Стейки форели промыть и обсушить.
  2. Картофель очистить и нарезать ломтиками.
  3. Сыр натереть на терке и смешать в миске с йогуртом, сметаной или майонезом.
  4. Картофель посолить и поперчить, смешать с сырной заправкой. Оставить одну ложку для рыбы.
  5. Выложить картофель в форму для запекания. Сверху поместить форель и смазать оставшейся сырной заправкой.
  6. Запекать в духовке при 180 ºС 30-35 минут. Готовое блюдо посыпать мелко нашинкованной зеленью.

Как подавать красную рыбу

К запеченной форели с картофелем можно подать салат из свежих овощей, ломтики лимона и соус тартар.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить теплый салат из брокколи и лосося. "Сегодня" также делились рецептом рулета из лаваша с лососем.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт слоеного салата с черносливом и сыром Запеканка из капусты с мясным фаршем: рецепт дня Что приготовить из морского окуня: лучшие рецепты блюд Как приготовить фаршированный картофель с брокколи и сыром
рыба картофель рецепт рецепт дня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Быстрое дрожжевое тесто
Быстрое дрожжевое тесто
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 09:00Food

Что приготовить на завтрак из творога: три необычных рецепта

Вчера, 08:42Техно

Boeing 777X со складываемыми крыльями совершил первый полет: видео

Вчера, 08:04Lifestyle

Что подарить на 14 февраля: ТОП-10 подарков для мужчин и женщин

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам можно решать финансовые вопросы, а Львам – заниматься инвестициями

26 январяПсихология

Гороскоп на неделю 26 января – 1 февраля: все знаки зодиака

26 январяШоу-бизнес

Принц Уильям получил новый титул от королевы Елизаветы II

26 январяТехно

Лучший выбор: ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года

26 январяТехно

Показан "живой" процесс включения и загрузки PlayStation 5: видео

26 январяШоу-бизнес

Леся Никитюк показала "персик" на отдыхе у моря: фото

26 январяПсихология

Гороскоп на сегодня: у Водолеев период накопления энергии, а Рыбам нужно быть смелее

25 январяEvents

Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака: вас ждут перемены к лучшему

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: яркие открытки и красивые пожелания

25 январяEvents

Короткие поздравления с днем рождения Татьяны: стихи и смс

25 январяEvents

Поздравления с именинами Татьяны: лучшие пожелания, открытки и стихи в Татьянин день

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что ни в коем случае нельзя делать

25 январяШоу-бизнес

Елена Зеленская трогательно призналась в любви президенту в день его рождения

Новости партнеров

Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Готовь ленивые беляши: экономь время и деньги
Готовь ленивые беляши: экономь время и деньги
Салат Дамский каприз с курицей и черносливом
Салат Дамский каприз с курицей и черносливом
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Что произойдет, если каждый день кушать сливочное масло
Что произойдет, если каждый день кушать сливочное масло