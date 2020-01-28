Запеченная форель с картофелем в духовке: рецепт дня
Готовим быстрое блюдо из красной рыбы
Чаще всего красную рыбу жарят на сковороде или на гриле, либо запекают в духовке. Мы расскажем, как приготовить форель с картофелем и сырным соусом. Это быстрое, но эффектное блюдо, которое можно приготовить на праздник.
Смотрите видео, как выбрать речную форель:
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Форель с картошкой в духовке
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 133 ккал
Ингредиенты:
- 2 стейка форели
- 3-4 шт. картофеля
- 50 г сыра
- 2 ст. л. сметаны, йогурта или майонеза
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Стейки форели промыть и обсушить.
- Картофель очистить и нарезать ломтиками.
- Сыр натереть на терке и смешать в миске с йогуртом, сметаной или майонезом.
- Картофель посолить и поперчить, смешать с сырной заправкой. Оставить одну ложку для рыбы.
- Выложить картофель в форму для запекания. Сверху поместить форель и смазать оставшейся сырной заправкой.
- Запекать в духовке при 180 ºС 30-35 минут. Готовое блюдо посыпать мелко нашинкованной зеленью.
Как подавать красную рыбу
К запеченной форели с картофелем можно подать салат из свежих овощей, ломтики лимона и соус тартар.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить теплый салат из брокколи и лосося. "Сегодня" также делились рецептом рулета из лаваша с лососем.
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Источник: Сегодня