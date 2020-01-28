Запеченная форель с картофелем в духовке: рецепт дня

Готовим быстрое блюдо из красной рыбы

Запеченная форель в духовке Фото: Depositphotos

Чаще всего красную рыбу жарят на сковороде или на гриле, либо запекают в духовке. Мы расскажем, как приготовить форель с картофелем и сырным соусом. Это быстрое, но эффектное блюдо, которое можно приготовить на праздник.

Смотрите видео, как выбрать речную форель:

Форель с картошкой в духовке

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

133 ккал

Ингредиенты:

2 стейка форели

3-4 шт. картофеля

50 г сыра

2 ст. л. сметаны, йогурта или майонеза

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Стейки форели промыть и обсушить. Картофель очистить и нарезать ломтиками. Сыр натереть на терке и смешать в миске с йогуртом, сметаной или майонезом. Картофель посолить и поперчить, смешать с сырной заправкой. Оставить одну ложку для рыбы. Выложить картофель в форму для запекания. Сверху поместить форель и смазать оставшейся сырной заправкой. Запекать в духовке при 180 ºС 30-35 минут. Готовое блюдо посыпать мелко нашинкованной зеленью.

Как подавать красную рыбу

К запеченной форели с картофелем можно подать салат из свежих овощей, ломтики лимона и соус тартар.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить теплый салат из брокколи и лосося. "Сегодня" также делились рецептом рулета из лаваша с лососем.

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