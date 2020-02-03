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Запеченная рыба с овощами и белым вином: рецепт дня

Готовим рыбу в духовке целиком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:51
Запеченная рыба в духовке
Запеченная рыба в духовке
Фото: freepik.com

Запекать можно практически все виды рыб. Такой вид обработки подходит даже для поклонников здорового питания. Перед тем, как запечь рыбу целиком, ее необходимо грамотно подготовить: выпотрошить и почистить.

Подавать запеченную целиком рыбу следует на специальном блюде. Перед подачей ее можно украсить кружочками свежего лимона, помидора, кольцами лука, а также посыпать рубленой зеленью.

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Запеченная рыба в духовке

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 156 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг очищенной рыбы (кефаль, лосось, форель)
  • 1 головка репчатого лука
  • 200 г белого сухого вина
  • 50 г сливочного масла
  • 1-2 стручка консервированного перца
  • Цедра лимона или лайма
  • Зелень
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Тщательно промыть рыбу холодной водой, натереть солью. Выложить жаропрочное блюдо фольгой.
  2. В наиболее толстой части рыбной мякоти сделать с обеих сторон по два-три глубоких диагональных надреза. Положить на подготовленное блюдо.
  3. Посыпать рыбу мелко нарезанным луком и залить ее вином. Полить сверху растопленным маслом. Завернуть голову и хвост рыбы в фольгу, чтобы не пересушить.
  4. Запекать в духовке в течение 45 минут. Один-два раза полить выделившимся соком.

Как украсить рыбу

Переложить готовую рыбу на сервировочную тарелку и украсить перцем, мелко нарезанными острым ножом цедрой лимона или лайма. Посыпать зеленью.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных блюд из красной рыбы. "Сегодня" также рассказывали, как запечь скумбрию в рукаве.

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Источник: Сегодня
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