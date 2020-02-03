Запеченная рыба с овощами и белым вином: рецепт дня

Готовим рыбу в духовке целиком

Запеченная рыба в духовке Фото: freepik.com

Запекать можно практически все виды рыб. Такой вид обработки подходит даже для поклонников здорового питания. Перед тем, как запечь рыбу целиком, ее необходимо грамотно подготовить: выпотрошить и почистить.

Подавать запеченную целиком рыбу следует на специальном блюде. Перед подачей ее можно украсить кружочками свежего лимона, помидора, кольцами лука, а также посыпать рубленой зеленью.

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Запеченная рыба в духовке

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

156 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг очищенной рыбы (кефаль, лосось, форель)

1 головка репчатого лука

200 г белого сухого вина

50 г сливочного масла

1-2 стручка консервированного перца

Цедра лимона или лайма

Зелень

Соль

Способ приготовления:

Тщательно промыть рыбу холодной водой, натереть солью. Выложить жаропрочное блюдо фольгой. В наиболее толстой части рыбной мякоти сделать с обеих сторон по два-три глубоких диагональных надреза. Положить на подготовленное блюдо. Посыпать рыбу мелко нарезанным луком и залить ее вином. Полить сверху растопленным маслом. Завернуть голову и хвост рыбы в фольгу, чтобы не пересушить. Запекать в духовке в течение 45 минут. Один-два раза полить выделившимся соком.

Как украсить рыбу

Переложить готовую рыбу на сервировочную тарелку и украсить перцем, мелко нарезанными острым ножом цедрой лимона или лайма. Посыпать зеленью.

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