Запеченная рыба с овощами и белым вином: рецепт дня
Готовим рыбу в духовке целиком
Запекать можно практически все виды рыб. Такой вид обработки подходит даже для поклонников здорового питания. Перед тем, как запечь рыбу целиком, ее необходимо грамотно подготовить: выпотрошить и почистить.
Подавать запеченную целиком рыбу следует на специальном блюде. Перед подачей ее можно украсить кружочками свежего лимона, помидора, кольцами лука, а также посыпать рубленой зеленью.
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Запеченная рыба в духовке
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 156 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг очищенной рыбы (кефаль, лосось, форель)
- 1 головка репчатого лука
- 200 г белого сухого вина
- 50 г сливочного масла
- 1-2 стручка консервированного перца
- Цедра лимона или лайма
- Зелень
- Соль
Способ приготовления:
- Тщательно промыть рыбу холодной водой, натереть солью. Выложить жаропрочное блюдо фольгой.
- В наиболее толстой части рыбной мякоти сделать с обеих сторон по два-три глубоких диагональных надреза. Положить на подготовленное блюдо.
- Посыпать рыбу мелко нарезанным луком и залить ее вином. Полить сверху растопленным маслом. Завернуть голову и хвост рыбы в фольгу, чтобы не пересушить.
- Запекать в духовке в течение 45 минут. Один-два раза полить выделившимся соком.
Как украсить рыбу
Переложить готовую рыбу на сервировочную тарелку и украсить перцем, мелко нарезанными острым ножом цедрой лимона или лайма. Посыпать зеленью.
Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных блюд из красной рыбы. "Сегодня" также рассказывали, как запечь скумбрию в рукаве.
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