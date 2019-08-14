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Запеченная треска с помидорами черри: рецепт дня

Рецепт трески в духовке в пряном маринаде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:34
Треска в духовке с помидорами
Треска в духовке с помидорами
Фото: Depositphotos

Запеченная треска с помидорами черри в духовке – отличный вариант для легкого ужина летом. Эта полезная морская рыба содержит важные для нашего организма витамины и минеральные вещества.

Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:

К треске можно сделать грибной гарнир. Нужно взять смесь лисичек и вешенок, крупно их нарезать и обжарить вместе с чесноком и веточкой розмарина на смеси сливочного и оливкового масел.

Треска в духовке: рецепт с помидорами черри

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг филе трески 
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1/2 пучка кинзы
  • 1/2 пучка красного базилика
  • Немного свежей петрушки
  • 1 лимон
  • 1 ч. л. зиры 
  • 1 ч. л. молотого кориандра
  • 1 ст. л. паприки
  • 150 мл оливкового масла
  • Соль
  • Помидоры черри

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Способ приготовления:

  1. Сделать маринад: мелко порубить зелень, смешать с пропущенным через пресс чесноком, зирой, кориандром, паприкой, лимонным соком, оливковым маслом и солью.
  2. Филе трески помыть, обсушить бумажными салфетками и нарезать очень крупными кусками.
  3. Выложить куски рыбы в глубокую миску и смешать с маринадом. Оставить на час в холодильнике.
  4. Разогреть духовку до 180 С. Выложить в форму для запекания, разложить рядом помидоры черри. Запекать 15-18 минут или пока рыба не станет легко прокалываться вилкой. Треску можно нанизать на шпажки вперемежку с помидорами и приготовить на гриле. 
  5. Подавать запеченную треску с гарниром на ваш вкус: рисом, чечевицей, запеченными овощами, поджаренными грибами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить треску в томатном соусе. А диетологи назвали рыбу, которая должна быть в рационе каждого украинца.

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Источник: Сегодня
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