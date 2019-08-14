Запеченная треска с помидорами черри: рецепт дня
Рецепт трески в духовке в пряном маринаде
Запеченная треска с помидорами черри в духовке – отличный вариант для легкого ужина летом. Эта полезная морская рыба содержит важные для нашего организма витамины и минеральные вещества.
Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:
К треске можно сделать грибной гарнир. Нужно взять смесь лисичек и вешенок, крупно их нарезать и обжарить вместе с чесноком и веточкой розмарина на смеси сливочного и оливкового масел.
Треска в духовке: рецепт с помидорами черри
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 кг филе трески
- 3-4 зубчика чеснока
- 1/2 пучка кинзы
- 1/2 пучка красного базилика
- Немного свежей петрушки
- 1 лимон
- 1 ч. л. зиры
- 1 ч. л. молотого кориандра
- 1 ст. л. паприки
- 150 мл оливкового масла
- Соль
- Помидоры черри
Способ приготовления:
- Сделать маринад: мелко порубить зелень, смешать с пропущенным через пресс чесноком, зирой, кориандром, паприкой, лимонным соком, оливковым маслом и солью.
- Филе трески помыть, обсушить бумажными салфетками и нарезать очень крупными кусками.
- Выложить куски рыбы в глубокую миску и смешать с маринадом. Оставить на час в холодильнике.
- Разогреть духовку до 180 С. Выложить в форму для запекания, разложить рядом помидоры черри. Запекать 15-18 минут или пока рыба не станет легко прокалываться вилкой. Треску можно нанизать на шпажки вперемежку с помидорами и приготовить на гриле.
- Подавать запеченную треску с гарниром на ваш вкус: рисом, чечевицей, запеченными овощами, поджаренными грибами.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить треску в томатном соусе. А диетологи назвали рыбу, которая должна быть в рационе каждого украинца.
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Источник: Сегодня