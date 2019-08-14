Запеченная треска с помидорами черри: рецепт дня

Рецепт трески в духовке в пряном маринаде

Треска в духовке с помидорами Фото: Depositphotos

Запеченная треска с помидорами черри в духовке – отличный вариант для легкого ужина летом. Эта полезная морская рыба содержит важные для нашего организма витамины и минеральные вещества.

Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:

К треске можно сделать грибной гарнир. Нужно взять смесь лисичек и вешенок, крупно их нарезать и обжарить вместе с чесноком и веточкой розмарина на смеси сливочного и оливкового масел.

Треска в духовке: рецепт с помидорами черри

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 кг филе трески

3-4 зубчика чеснока

1/2 пучка кинзы

1/2 пучка красного базилика

Немного свежей петрушки

1 лимон

1 ч. л. зиры

1 ч. л. молотого кориандра

1 ст. л. паприки

150 мл оливкового масла

Соль

Помидоры черри

Способ приготовления:

Сделать маринад: мелко порубить зелень, смешать с пропущенным через пресс чесноком, зирой, кориандром, паприкой, лимонным соком, оливковым маслом и солью. Филе трески помыть, обсушить бумажными салфетками и нарезать очень крупными кусками. Выложить куски рыбы в глубокую миску и смешать с маринадом. Оставить на час в холодильнике. Разогреть духовку до 180 С. Выложить в форму для запекания, разложить рядом помидоры черри. Запекать 15-18 минут или пока рыба не станет легко прокалываться вилкой. Треску можно нанизать на шпажки вперемежку с помидорами и приготовить на гриле. Подавать запеченную треску с гарниром на ваш вкус: рисом, чечевицей, запеченными овощами, поджаренными грибами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить треску в томатном соусе. А диетологи назвали рыбу, которая должна быть в рационе каждого украинца.

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