Запеченный картофель по-португальски: рецепт Асмик Гаспарян
Победительница кулинарного шоу поделилилась фирменным рецептом картофеля
Асмик Гаспарян готовит молодой картофель в португальском стиле с горчичной заправкой и соусом из авокадо.
Печеная картошка по-португальски
Ингредиенты:
- Молодой картофель – 1 кг
- Авокадо – 1 шт.
- Сыр пармезан – 50 г
- Сливочное масло – 50 г
- Масло – 185 мл
- Лимон – 1 шт.
- Дижонская горчица – 20 мл
- Чеснок – 5 зубчиков
- Петрушка – 6 веточек
- Соль – 20 г
- Черный молотый перец – 9 г
Рецепт приготовления:
- Доведите молодой нечищеный картофель до кипения, слейте воду, залейте свежей и отварите до готовности.
- Приготовьте чесночную заправку: поджарьте на сливочном масле пропущенный через пресс чеснок и измельченную петрушку. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Приготовьте горчичную заправку: смешайте дижонскую горчицу, соль, черный молотый перец и масло, взбейте до однородности.
- Выложите отваренный картофель в форму с пергаментом. Прижмите картофельным прессом, чтобы получились лепешки толщиной 1,5 см. Половину картофеля полейте чесночной заправкой, а вторую половину – горчичной.
- Запеките картофель в духовке, разогретой до 200 ° С, в течение 15 минут. После этого картофель с горчичной заправкой посыпьте тертым пармезаном и поставьте запекаться еще на 5 минут.
- Приготовьте соус из авокадо: соедините мякоть авокадо, чеснок, лимонный сок, соль, черный молотый перец и масло, перебейте до однородности. Выложите соус из авокадо на картофель с чесночной заправкой. Украсьте блюдо измельченной петрушкой.
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