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Запеченный картофель по-португальски: рецепт Асмик Гаспарян

Победительница кулинарного шоу поделилилась фирменным рецептом картофеля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:37
Картофель по-португальски Фото: dashu83 / Freepik
Картофель по-португальски Фото: dashu83 / Freepik

Асмик Гаспарян готовит молодой картофель в португальском стиле с горчичной заправкой и соусом из авокадо.

Печеная картошка по-португальски

Ингредиенты:

  • Молодой картофель – 1 кг 
  • Авокадо – 1 шт. 
  • Сыр пармезан – 50 г 
  • Сливочное масло – 50 г 
  • Масло – 185 мл 
  • Лимон – 1 шт. 
  • Дижонская горчица – 20 мл 
  • Чеснок – 5 зубчиков 
  • Петрушка – 6 веточек 
  • Соль – 20 г 
  • Черный молотый перец – 9 г
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Рецепт приготовления:

  1. Доведите молодой нечищеный картофель до кипения, слейте воду, залейте свежей и отварите до готовности.
  2. Приготовьте чесночную заправку: поджарьте на сливочном масле пропущенный через пресс чеснок и измельченную петрушку. Посолите, поперчите и перемешайте.
  3. Приготовьте горчичную заправку: смешайте дижонскую горчицу, соль, черный молотый перец и масло, взбейте до однородности.
  4. Выложите отваренный картофель в форму с пергаментом. Прижмите картофельным прессом, чтобы получились лепешки толщиной 1,5 см. Половину картофеля полейте чесночной заправкой, а вторую половину – горчичной.
  5. Запеките картофель в духовке, разогретой до 200 ° С, в течение 15 минут. После этого картофель с горчичной заправкой посыпьте тертым пармезаном и поставьте запекаться еще на 5 минут.
  6. Приготовьте соус из авокадо: соедините мякоть авокадо, чеснок, лимонный сок, соль, черный молотый перец и масло, перебейте до однородности. Выложите соус из авокадо на картофель с чесночной заправкой. Украсьте блюдо измельченной петрушкой.
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Асмик Гаспарян
Фото: пресс-служба

Напомним, ранее стало известно, кто из участников прошел в суперфинал "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной". Мы также сообщали, что  в пятнадцатом выпуске юные кулинары готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию"

В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".

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Источник: "Сегодня"
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