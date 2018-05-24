Запеченный картофель по-португальски: рецепт Асмик Гаспарян

Победительница кулинарного шоу поделилилась фирменным рецептом картофеля

Картофель по-португальски Фото: dashu83 / Freepik

Асмик Гаспарян готовит молодой картофель в португальском стиле с горчичной заправкой и соусом из авокадо.

Печеная картошка по-португальски

Ингредиенты:

Молодой картофель – 1 кг

Авокадо – 1 шт.

Сыр пармезан – 50 г

Сливочное масло – 50 г

Масло – 185 мл

Лимон – 1 шт.

Дижонская горчица – 20 мл

Чеснок – 5 зубчиков

Петрушка – 6 веточек

Соль – 20 г

Черный молотый перец – 9 г

Рецепт приготовления:

Доведите молодой нечищеный картофель до кипения, слейте воду, залейте свежей и отварите до готовности. Приготовьте чесночную заправку: поджарьте на сливочном масле пропущенный через пресс чеснок и измельченную петрушку. Посолите, поперчите и перемешайте. Приготовьте горчичную заправку: смешайте дижонскую горчицу, соль, черный молотый перец и масло, взбейте до однородности. Выложите отваренный картофель в форму с пергаментом. Прижмите картофельным прессом, чтобы получились лепешки толщиной 1,5 см. Половину картофеля полейте чесночной заправкой, а вторую половину – горчичной. Запеките картофель в духовке, разогретой до 200 ° С, в течение 15 минут. После этого картофель с горчичной заправкой посыпьте тертым пармезаном и поставьте запекаться еще на 5 минут. Приготовьте соус из авокадо: соедините мякоть авокадо, чеснок, лимонный сок, соль, черный молотый перец и масло, перебейте до однородности. Выложите соус из авокадо на картофель с чесночной заправкой. Украсьте блюдо измельченной петрушкой.

Асмик Гаспарян Фото: пресс-служба

Напомним, ранее стало известно, кто из участников прошел в суперфинал "МастерШеф" – "Кулинарный выпускной". Мы также сообщали, что в пятнадцатом выпуске юные кулинары готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию".

В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".