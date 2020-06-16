Запеканки из кабачков в духовке: два рецепта для летнего ужина
Готовим невероятно вкусные кабачковые запеканки
Запеканка из кабачков – это легкое, бюджетное и очень вкусное блюдо, которое можно подать на ужин летом. Для приготовления идеально подойдут молодые кабачки с тонкой кожицей. Их нужно будет натереть на средней терке и отжать лишний сок, чтобы запеканка не получилась водянистой.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г кабачков
- 250 г фарша из индейки
- 1 репчатый лук
- 2 зубчика чеснока
- 2 помидоры
- 4 ст.л. растительного масла
- 2 куриных яйца
- 150 мл сметаны
- 80 г твердого сыра
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень по вкусу
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Способ приготовления:
- Натрите кабачки на крупной терке вместе с кожурой. Оставьте их, чтобы они немного постояли, а затем отожмите лишний сок.
- Лук мелко нарежьте и поджарьте на растительном масле до прозрачности.
- Фарш обжарьте на сковороде до полуготовности (10-15 минут).
- Помидоры нарежьте тонкими кружочками. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс.
- В глубокой миске венчиком взбейте до однородной массы куриные яйце и сметану. Посолите, поперчите.
- В смазанную маслом форму выложите две трети кабачковой массы, сверху добавьте весь мясной фарш, перемешанный с луком и чесноком, выложите на фарш кружочки помидоров. Распределите сверху оставшиеся кабачки, посыпьте тертым сыром и залейте яично-сметанной смесью.
- Отправьте все в прогретую до 180 ºС духовку на 30 минут. Достаньте запеканку, дайте немного остыть, посыпьте свежей зеленью.
Смотрите видео, как сделать холодную закуску из кабачков:
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 800 г кабачков
- 2 помидора
- 2 яйца
- 200 г твердого сыра
- 130 г муки
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- 1 ч.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Натрите кабачки на крупной терке. Оставьте, чтобы они постояли, а через некоторое время отожмите и слейте лишний сок. Добавьте к кабачкам яйца и перемешайте.
- Твердый сыр натрите на средней терке. Половину натертого сыра добавьте к кабачковой массы, посолите, поперчите и все тщательно перемешайте. Добавьте муку и еще раз все перемешайте.
- В смазанную растительным маслом форму выложите кабачковую массу и аккуратно разровняйте.
- Помидоры нарежьте кружочками и выложите поверх кабачкового слоя. Посыпьте остатками сыра.
- Форму отправьте в предварительно разогретую до 180 ºС духовку на 30 минут. Готовьте запеканку до образования румяной сырной корочки. Достаньте, немного остудите, посыпьте свежей зеленью.
Напомним, ранее мы делились рецептом супа из кабачков с вялеными помидорами. Кроме этого, мы писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.
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