Запеканки из кабачков в духовке: два рецепта для летнего ужина

Готовим невероятно вкусные кабачковые запеканки

Запеканка из кабачков – это легкое, бюджетное и очень вкусное блюдо, которое можно подать на ужин летом. Для приготовления идеально подойдут молодые кабачки с тонкой кожицей. Их нужно будет натереть на средней терке и отжать лишний сок, чтобы запеканка не получилась водянистой.

Кабачковая запеканка с фаршем из индейки

Кабачковая запеканка Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г кабачков

250 г фарша из индейки

1 репчатый лук

2 зубчика чеснока

2 помидоры

4 ст.л. растительного масла

2 куриных яйца

150 мл сметаны

80 г твердого сыра

Соль, перец – по вкусу

Зелень по вкусу

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Способ приготовления:

Натрите кабачки на крупной терке вместе с кожурой. Оставьте их, чтобы они немного постояли, а затем отожмите лишний сок. Лук мелко нарежьте и поджарьте на растительном масле до прозрачности. Фарш обжарьте на сковороде до полуготовности (10-15 минут). Помидоры нарежьте тонкими кружочками. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс. В глубокой миске венчиком взбейте до однородной массы куриные яйце и сметану. Посолите, поперчите. В смазанную маслом форму выложите две трети кабачковой массы, сверху добавьте весь мясной фарш, перемешанный с луком и чесноком, выложите на фарш кружочки помидоров. Распределите сверху оставшиеся кабачки, посыпьте тертым сыром и залейте яично-сметанной смесью. Отправьте все в прогретую до 180 ºС духовку на 30 минут. Достаньте запеканку, дайте немного остыть, посыпьте свежей зеленью.

Смотрите видео, как сделать холодную закуску из кабачков:

Кабачкова запеканка с помидорами и сыром

Кабачковая запеканка в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

800 г кабачков

2 помидора

2 яйца

200 г твердого сыра

130 г муки

Соль, перец – по вкусу

Зелень – по вкусу

1 ч.л. растительного масла

Способ приготовления:

Натрите кабачки на крупной терке. Оставьте, чтобы они постояли, а через некоторое время отожмите и слейте лишний сок. Добавьте к кабачкам яйца и перемешайте. Твердый сыр натрите на средней терке. Половину натертого сыра добавьте к кабачковой массы, посолите, поперчите и все тщательно перемешайте. Добавьте муку и еще раз все перемешайте. В смазанную растительным маслом форму выложите кабачковую массу и аккуратно разровняйте. Помидоры нарежьте кружочками и выложите поверх кабачкового слоя. Посыпьте остатками сыра. Форму отправьте в предварительно разогретую до 180 ºС духовку на 30 минут. Готовьте запеканку до образования румяной сырной корочки. Достаньте, немного остудите, посыпьте свежей зеленью.

Напомним, ранее мы делились рецептом супа из кабачков с вялеными помидорами. Кроме этого, мы писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.

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