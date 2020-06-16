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Запеканки из кабачков в духовке: два рецепта для летнего ужина

Сегодня, 19:22

Готовим невероятно вкусные кабачковые запеканки

Запеканка из кабачков – это легкое, бюджетное и очень вкусное блюдо, которое можно подать на ужин летом. Для приготовления идеально подойдут молодые кабачки с тонкой кожицей. Их нужно будет натереть на средней терке и отжать лишний сок, чтобы запеканка не получилась водянистой.

Кабачковая запеканка с фаршем из индейки

Кабачковая запеканка
Кабачковая запеканка
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 400 г кабачков
  • 250 г фарша из индейки
  • 1 репчатый лук
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 помидоры
  • 4 ст.л. растительного масла
  • 2 куриных яйца
  • 150 мл сметаны
  • 80 г твердого сыра
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Натрите кабачки на крупной терке вместе с кожурой. Оставьте их, чтобы они немного постояли, а затем отожмите лишний сок.
  2. Лук мелко нарежьте и поджарьте на растительном масле до прозрачности.
  3. Фарш обжарьте на сковороде до полуготовности (10-15 минут).
  4. Помидоры нарежьте тонкими кружочками. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс.
  5. В глубокой миске венчиком взбейте до однородной массы куриные яйце и сметану. Посолите, поперчите.
  6. В смазанную маслом форму выложите две трети кабачковой массы, сверху добавьте весь мясной фарш, перемешанный с луком и чесноком, выложите на фарш кружочки помидоров. Распределите сверху оставшиеся кабачки, посыпьте тертым сыром и залейте яично-сметанной смесью.
  7. Отправьте все в прогретую до 180 ºС духовку на 30 минут. Достаньте запеканку, дайте немного остыть, посыпьте свежей зеленью.

Смотрите видео, как сделать холодную закуску из кабачков:

Кабачкова запеканка с помидорами и сыром

Кабачковая запеканка в духовке
Кабачковая запеканка в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 800 г кабачков
  • 2 помидора
  • 2 яйца
  • 200 г твердого сыра
  • 130 г муки
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень – по вкусу
  • 1 ч.л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Натрите кабачки на крупной терке. Оставьте, чтобы они постояли, а через некоторое время отожмите и слейте лишний сок. Добавьте к кабачкам яйца и перемешайте.
  2. Твердый сыр натрите на средней терке. Половину натертого сыра добавьте к кабачковой массы, посолите, поперчите и все тщательно перемешайте. Добавьте муку и еще раз все перемешайте.
  3. В смазанную растительным маслом форму выложите кабачковую массу и аккуратно разровняйте.
  4. Помидоры нарежьте кружочками и выложите поверх кабачкового слоя. Посыпьте остатками сыра.
  5. Форму отправьте в предварительно разогретую до 180 ºС духовку на 30 минут. Готовьте запеканку до образования румяной сырной корочки. Достаньте, немного остудите, посыпьте свежей зеленью.

Напомним, ранее мы делились рецептом супа из кабачков с вялеными помидорами. Кроме этого, мы писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.

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Источник: Сегодня
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