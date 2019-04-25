Завтрак для похудения: запеканка с грушей от Аниты Луценко

Диетический рецепт творожной запеканки

Анита Луценко советует сократить употребление сахара Фото: пресс-служба СТБ

Фитнес-тренер и ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко часто делится в своем Instagram рецептами диетических блюд. В этот раз она рассказала, как приготовить низкокалорийную творожную запеканку без сахара с овсяной мукой. Для сладости Анита добавляет грушу и свежие ягоды.

Запеканка с грушей диетическая

Запеканка с грушей диетическая Фото: instagram.com/anitasporty

Ингредиенты:

Творог 5% – 120 г

Мука овсяная – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Груша – 150 г

Любые ягоды

Орехи – 20 г

Корица – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Растереть творог вместе с яйцом, корицей, дроблеными орехами и овсяной мукой. Нарезать грушу пластинками или дольками, выложить в форму для выпечки. Емкость можно предварительно натереть ватным диском с растительным маслом. Выложить сверху творожную массу, разровнять. Выпекать в разогретой до 200 С духовке до подрумянивания. Переложить на тарелку. Перед подачей украсить запеканку свежими ягодами. По желанию дополнить завтрак ложкой натурального йогурта.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить овсяную запеканку по рецепту Даши Малаховой. "Сегодня" также рассказывали, какой завтрак предпочитает тренер "Зважених" Иракли Макацария.

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