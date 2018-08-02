Завтрак от Юлии Высоцкой: итальянский омлет с лисичками
Рецепт фриттаты с грибами, чесноком и пряными травами
Фриттата – это особый итальянский омлет с начинкой, который готовится в духовке. Юлия Высоцкая добавляет в него лисички, чеснок, лимон, шалфей и орегано.
Фриттата с лисичками
Ингредиенты:
- 700 г лисичек
- 60 г сливочного масла
- 4 крупных яйца
- 1 лимон
- 2 зубчика чеснока
- 2 веточки свежего шалфея
- 4 ст. л. оливкового масла
- 1 ч.л. сухого орегано
- перец черный молотый
- соль морская
Рецепт приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 250°С.
- Лисички очистить от земли, вымыть и высушить на бумажном полотенце.
- Чеснок почистить и мелко нарубить.
- Листья шалфея мелко порубить.
- Половину сливочного и половину оливкового масла разогреть в тяжелой сковороде с высокими бортами, выложить грибы и прогревать на сильном огне 3–4 минуты.
- Добавить к грибам нарубленный чеснок, шалфей и орегано, готовить еще 3–4 минуты.
- Из лимона выжать сок.
- Грибы посолить, поперчить, влить лимонный сок и снять с огня.
- Оставшееся сливочное и оливковое масло разогреть в сковороде, которую можно ставить в духовку.
- Яйца слегка взбить, соединить с половиной приготовленных грибов и выложить смесь в сковороду. Держать на медленном огне до тех пор, пока омлет не станет схватываться по краям, но внутри еще будет оставаться жидковатым.
- Выложить оставшиеся грибы сверху на омлет, поставить в разогретую духовку и запекать 2–3 минуты. Как только омлет начнет увеличиваться в объеме (он должен быть довольно мягким, почти жидким внутри), подавать на стол в теплых тарелках.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом вкусного омлета с помидорами. Мы также сообщали, что в Бельгии приготовили рекордный омлет из 10 000 яиц.
Смотрите видео, как приготовить омлет на сметаны с сыром:
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Источник: "Сегодня"