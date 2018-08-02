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Завтрак от Юлии Высоцкой: итальянский омлет с лисичками

Рецепт фриттаты с грибами, чесноком и пряными травами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Фриттата с лисичками Фото: depositphotos.com
Фриттата с лисичками Фото: depositphotos.com

Фриттата – это особый итальянский омлет с начинкой, который готовится в духовке. Юлия Высоцкая добавляет в него лисички, чеснок, лимон, шалфей и орегано.

Фриттата с лисичками

Ингредиенты:

  • 700 г лисичек
  • 60 г сливочного масла
  • 4 крупных яйца
  • 1 лимон
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 веточки свежего шалфея
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч.л. сухого орегано
  • перец черный молотый
  • соль морская
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Рецепт приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 250°С.
  2. Лисички очистить от земли, вымыть и высушить на бумажном полотенце.
  3. Чеснок почистить и мелко нарубить.
  4. Листья шалфея мелко порубить.
  5. Половину сливочного и половину оливкового масла разогреть в тяжелой сковороде с высокими бортами, выложить грибы и прогревать на сильном огне 3–4 минуты.
  6. Добавить к грибам нарубленный чеснок, шалфей и орегано, готовить еще 3–4 минуты.
  7. Из лимона выжать сок.
  8. Грибы посолить, поперчить, влить лимонный сок и снять с огня.
  9. Оставшееся сливочное и оливковое масло разогреть в сковороде, которую можно ставить в духовку.
  10. Яйца слегка взбить, соединить с половиной приготовленных грибов и выложить смесь в сковороду. Держать на медленном огне до тех пор, пока омлет не станет схватываться по краям, но внутри еще будет оставаться жидковатым.
  11.  Выложить оставшиеся грибы сверху на омлет, поставить в разогретую духовку и запекать 2–3 минуты. Как только омлет начнет увеличиваться в объеме (он должен быть довольно мягким, почти жидким внутри), подавать на стол в теплых тарелках.

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Источник: "Сегодня"
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