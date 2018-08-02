Завтрак от Юлии Высоцкой: итальянский омлет с лисичками

Рецепт фриттаты с грибами, чесноком и пряными травами

Фриттата с лисичками Фото: depositphotos.com

Фриттата – это особый итальянский омлет с начинкой, который готовится в духовке. Юлия Высоцкая добавляет в него лисички, чеснок, лимон, шалфей и орегано.

Фриттата с лисичками

Ингредиенты:

700 г лисичек

60 г сливочного масла

4 крупных яйца

1 лимон

2 зубчика чеснока

2 веточки свежего шалфея

4 ст. л. оливкового масла

1 ч.л. сухого орегано

перец черный молотый

соль морская

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Рецепт приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 250°С. Лисички очистить от земли, вымыть и высушить на бумажном полотенце. Чеснок почистить и мелко нарубить. Листья шалфея мелко порубить. Половину сливочного и половину оливкового масла разогреть в тяжелой сковороде с высокими бортами, выложить грибы и прогревать на сильном огне 3–4 минуты. Добавить к грибам нарубленный чеснок, шалфей и орегано, готовить еще 3–4 минуты. Из лимона выжать сок. Грибы посолить, поперчить, влить лимонный сок и снять с огня. Оставшееся сливочное и оливковое масло разогреть в сковороде, которую можно ставить в духовку. Яйца слегка взбить, соединить с половиной приготовленных грибов и выложить смесь в сковороду. Держать на медленном огне до тех пор, пока омлет не станет схватываться по краям, но внутри еще будет оставаться жидковатым. Выложить оставшиеся грибы сверху на омлет, поставить в разогретую духовку и запекать 2–3 минуты. Как только омлет начнет увеличиваться в объеме (он должен быть довольно мягким, почти жидким внутри), подавать на стол в теплых тарелках.

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