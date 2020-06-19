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Завтрак выходного дня: рецепт блинного торта с творожно-сметанным кремом

Сегодня, 18:53

Торт из блинов можно сделать вечером и поставить на ночь в холодильник

Блинный торт со сметанно-творожной начинкой готовится даже проще, чем традиционные украинские налистники. Вам нужно будет пожарить тонкие блинчики на молоке и прослоить их сладким кремом.

Перед подачей десерт можно украсить свежими ягодами или фруктами, шоколадной стружкой, кондитерской посыпкой или цукатами.

Блинный торт со сметанно-творожным кремом

Блинный торт с кремом
Блинный торт с кремом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 192 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 2 стакана муки
  • 2 стакана кипятка
  • 2 стакана молока
  • 4 яйца
  • 4 ст. л. растительного масла + масло для жарки
  • 1 ч. л. соли

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Для крема:

  • 250 г творога
  • 300 г сметаны
  • 3 ст. л. сахара
  • Ванильный сахар
  • Лимонная цедра

Смотрите видео, как сделать итальянский рисовый пирог:

Способ приготовления:

  1. Яйца с солью взбить в пену.
  2. Не переставая взбивать, влить кипяток. Масса сильно увеличится в объеме.
  3. Продолжая взбивать, всыпать муку. Затем влить молоко и масло. Перемешать все миксером.
  4. Пожарить тонкие блины на смазанной маслом сковороде. Она должна быть небольшого диаметра.
  5. Творог и 150 г сметаны измельчить блендером до однородного состояния. Добавить сахар, ванильный сахар, лимонную цедру и оставшуюся сметану. Хорошо взбить.
  6. Взять 16 блинов, смазать кремом и по желанию полить домашним клубничным соусом.

На заметку

Торт можно подавать сразу, можно приготовить заранее и оставить в холодильнике.

Напомним, ранее мы делились рецептами десертных соусов к пирогам и штруделям.

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Источник: Сегодня
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