Завтрак выходного дня: рецепт блинного торта с творожно-сметанным кремом

Торт из блинов можно сделать вечером и поставить на ночь в холодильник

Блинный торт со сметанно-творожной начинкой готовится даже проще, чем традиционные украинские налистники. Вам нужно будет пожарить тонкие блинчики на молоке и прослоить их сладким кремом.

Перед подачей десерт можно украсить свежими ягодами или фруктами, шоколадной стружкой, кондитерской посыпкой или цукатами.

Блинный торт со сметанно-творожным кремом

Блинный торт с кремом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

192 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

2 стакана муки

2 стакана кипятка

2 стакана молока

4 яйца

4 ст. л. растительного масла + масло для жарки

1 ч. л. соли

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Для крема:

250 г творога

300 г сметаны

3 ст. л. сахара

Ванильный сахар

Лимонная цедра

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Способ приготовления:

Яйца с солью взбить в пену. Не переставая взбивать, влить кипяток. Масса сильно увеличится в объеме. Продолжая взбивать, всыпать муку. Затем влить молоко и масло. Перемешать все миксером. Пожарить тонкие блины на смазанной маслом сковороде. Она должна быть небольшого диаметра. Творог и 150 г сметаны измельчить блендером до однородного состояния. Добавить сахар, ванильный сахар, лимонную цедру и оставшуюся сметану. Хорошо взбить. Взять 16 блинов, смазать кремом и по желанию полить домашним клубничным соусом.

На заметку

Торт можно подавать сразу, можно приготовить заранее и оставить в холодильнике.

Напомним, ранее мы делились рецептами десертных соусов к пирогам и штруделям.

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