Завтрак выходного дня: рецепт блинного торта с творожно-сметанным кремом
Торт из блинов можно сделать вечером и поставить на ночь в холодильник
Блинный торт со сметанно-творожной начинкой готовится даже проще, чем традиционные украинские налистники. Вам нужно будет пожарить тонкие блинчики на молоке и прослоить их сладким кремом.
Перед подачей десерт можно украсить свежими ягодами или фруктами, шоколадной стружкой, кондитерской посыпкой или цукатами.
Блинный торт со сметанно-творожным кремом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 192 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 стакана муки
- 2 стакана кипятка
- 2 стакана молока
- 4 яйца
- 4 ст. л. растительного масла + масло для жарки
- 1 ч. л. соли
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Для крема:
- 250 г творога
- 300 г сметаны
- 3 ст. л. сахара
- Ванильный сахар
- Лимонная цедра
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Способ приготовления:
- Яйца с солью взбить в пену.
- Не переставая взбивать, влить кипяток. Масса сильно увеличится в объеме.
- Продолжая взбивать, всыпать муку. Затем влить молоко и масло. Перемешать все миксером.
- Пожарить тонкие блины на смазанной маслом сковороде. Она должна быть небольшого диаметра.
- Творог и 150 г сметаны измельчить блендером до однородного состояния. Добавить сахар, ванильный сахар, лимонную цедру и оставшуюся сметану. Хорошо взбить.
- Взять 16 блинов, смазать кремом и по желанию полить домашним клубничным соусом.
На заметку
Торт можно подавать сразу, можно приготовить заранее и оставить в холодильнике.
Напомним, ранее мы делились рецептами десертных соусов к пирогам и штруделям.
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