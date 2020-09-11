Завтрак выходного дня: сырники с изюмом и орехами

Рецепт вкусного завтрака от шеф-повара Славы Купцова

Многие с детства любят сырники и считают их идеальным блюдом для завтрака. Готовить сырники просто и быстро: нужно смешать творог, сахар, мука и яйцо. Но вы в любой момент можете пофантазировать и обогатить блюдо на свой вкус, добавив ягоды, орехи или изюм.

Сырники с изюмом и грецкими орехами

Сырники с изюмом и орехами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г творога

3 ст. ложки муки

2-2,5 ст. ложки сахарного песка

1 яйцо

50 г ядер грецких орехов

50 г изюма

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Способ приготовления:

Смешать творог, яйцо, муку, сахарный песок и измельченные грецкие орехи. Творожную массу разделить на небольшие шарики (по 60 г), сформировать из них сырники и с двух сторон обжарить на сковороде. Подавать сырники с изюмом и орехами с вареньем, сгущенкой, сметаной или медом.

Полезные советы

Чтобы сырники получились нежными и тающими во рту, необходимо быть внимательным к мелочам. Например, творог лучше протереть через сито и только потом перемешать его с яйцом, сахаром, мукой. И лишь после этого добавлять грецкие орехи или изюм.

Перед тем, как добавлять изюм, обязательно его ненадолго замочите в воде, а затем дайте высохнуть. Для этого переложите его на салфетку и слегка отожмите. Благодаря этому творожная масса не будет жидкой и из нее будет легко сформировать сырники.

Чтобы сырники не подгорали, желательно жарить их на маленьком огне в уже разогретом масле.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

Напомним, ранее мы делились рецептом тушеных сырников от Лилии Ребрик, а также писали, как сделать диетические сырники от Татьяны Литвиновой.

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