Завтрак выходного дня: сырники с изюмом и орехами
Рецепт вкусного завтрака от шеф-повара Славы Купцова
Многие с детства любят сырники и считают их идеальным блюдом для завтрака. Готовить сырники просто и быстро: нужно смешать творог, сахар, мука и яйцо. Но вы в любой момент можете пофантазировать и обогатить блюдо на свой вкус, добавив ягоды, орехи или изюм.
Сырники с изюмом и грецкими орехами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 164 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г творога
- 3 ст. ложки муки
- 2-2,5 ст. ложки сахарного песка
- 1 яйцо
- 50 г ядер грецких орехов
- 50 г изюма
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Способ приготовления:
- Смешать творог, яйцо, муку, сахарный песок и измельченные грецкие орехи.
- Творожную массу разделить на небольшие шарики (по 60 г), сформировать из них сырники и с двух сторон обжарить на сковороде.
- Подавать сырники с изюмом и орехами с вареньем, сгущенкой, сметаной или медом.
Полезные советы
- Чтобы сырники получились нежными и тающими во рту, необходимо быть внимательным к мелочам. Например, творог лучше протереть через сито и только потом перемешать его с яйцом, сахаром, мукой. И лишь после этого добавлять грецкие орехи или изюм.
- Перед тем, как добавлять изюм, обязательно его ненадолго замочите в воде, а затем дайте высохнуть. Для этого переложите его на салфетку и слегка отожмите. Благодаря этому творожная масса не будет жидкой и из нее будет легко сформировать сырники.
- Чтобы сырники не подгорали, желательно жарить их на маленьком огне в уже разогретом масле.
Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:
Напомним, ранее мы делились рецептом тушеных сырников от Лилии Ребрик, а также писали, как сделать диетические сырники от Татьяны Литвиновой.
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