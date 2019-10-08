Завтрак за 2 минуты: смузи с овсянкой и фруктами

Рецепт полезного смузи с хлопьями, молоком и фруктами

Смузи с овсянкой на завтрак Фото: Depositphotos

Если у вас нет времени готовить завтрак, сделайте полезный утренний смузи с овсянкой. Просто взбейте в блендере банан с другими мягкими фруктами и молоком, добавьте мед для сладости и овсяные хлопья, чтобы сделать напиток более сытным.

Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:

Вы можете использовать любое молоко, как коровье, так и растительное: миндальное, из орехов кешью, соевое, рисовое или кокосовое.

Смузи с овсянкой и бананом

Время приготовления:

2 минуты

Калорийность:

117 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 банан

1 ст.л. овсяных хлопьев

80 г мягких фруктов (все, что у вас есть – банан, клубника, черника и манго)

150 мл молока

1 ч.л. меда

1 ч.л. ванильного экстракта

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Способ приготовления:

Положите все ингредиенты в блендер. Взбивайте в течение 1 минуты до однородного состояния. Перелейте смузи в два стакана и подавайте сразу же.

Секреты приготовления смузи

В смузи важно, чтобы текстура коктейля была однородная;

Для приготовления смузи нужно иметь хороший блендер;

Не добавляйте чересчур много жидкости, чтобы не получился напиток, по консистенции напоминающий кисель;

Используйте для смузи хорошее и вкусное молоко;

Не добавляйте сахар, ведь фрукты содержат его в достаточном количестве. Чтобы подсластить смузи, можно добавить мед и кленовый сироп;

Используйте для смузи охлажденные или замороженные фрукты;

Если смешать киви с красными ягодами, получится неаппетитный цвет. Поэтому следите, чтобы цвета ингредиентов сочетались.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи из банана и киви. "Сегодня" также делились рецептами смузи от Джейми Оливера.

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