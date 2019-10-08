Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Завтрак за 2 минуты: смузи с овсянкой и фруктами

Рецепт полезного смузи с хлопьями, молоком и фруктами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Смузи с овсянкой на завтрак
Смузи с овсянкой на завтрак
Фото: Depositphotos

Если у вас нет времени готовить завтрак, сделайте полезный утренний смузи с овсянкой. Просто взбейте в блендере банан с другими мягкими фруктами и молоком, добавьте мед для сладости и овсяные хлопья, чтобы сделать напиток более сытным.

Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:

Вы можете использовать любое молоко, как коровье, так и растительное: миндальное, из орехов кешью, соевое, рисовое или кокосовое.

Смузи с овсянкой и бананом

Время приготовления:

  • 2 минуты

Калорийность:

  • 117 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 1 ст.л. овсяных хлопьев
  • 80 г мягких фруктов (все, что у вас есть – банан, клубника, черника и манго)
  • 150 мл молока
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. ванильного экстракта

Читайте также:
Рецепт полезного смузи из авокадо и киви

Способ приготовления:

  1. Положите все ингредиенты в блендер.
  2. Взбивайте в течение 1 минуты до однородного состояния.
  3. Перелейте смузи в два стакана и подавайте сразу же.

Секреты приготовления смузи

  • В смузи важно, чтобы текстура коктейля была однородная;
  • Для приготовления смузи нужно иметь хороший блендер;
  • Не добавляйте чересчур много жидкости, чтобы не получился напиток, по консистенции напоминающий кисель;
  • Используйте для смузи хорошее и вкусное молоко;
  • Не добавляйте сахар, ведь фрукты содержат его в достаточном количестве. Чтобы подсластить смузи, можно добавить мед и кленовый сироп;
  • Используйте для смузи охлажденные или замороженные фрукты;
  • Если смешать киви с красными ягодами, получится неаппетитный цвет. Поэтому следите, чтобы цвета ингредиентов сочетались.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи из банана и киви. "Сегодня" также делились рецептами смузи от Джейми Оливера.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить кисель в домашних условиях Как сделать домашний кофейный ликер Как приготовить глинтвейн от простуды Три блюда из овсянки от Эктора Хименес-Браво
завтрак овсянка напиток рецепт смузи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Беременная Настя Каменских гуляет по клубам. Потап ей потакает
Беременная Настя Каменских гуляет по клубам. Потап ей потакает
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Что делать, если укусила пчела: народные средства

Популярные статьи

Вчера, 14:43Fun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

Вчера, 14:01Шоу-бизнес

Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

Вчера, 13:27Fun

Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами

Вчера, 11:24Fun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

Вчера, 10:34Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Вчера, 08:22Fun

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

6 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 октябряШоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

6 октябряEvents

Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

6 октябряАфиша

На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

6 октябряТехно

Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром

6 октябряFun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

6 октябряШоу-бизнес

Страстная Даша Астафьева обнажилась перед камерой

6 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

5 октябряШоу-бизнес

Джамала обнажила стальной пресс и рассказала о краже

5 октябряШоу-бизнес

"Нужен маленький Потап": поклонники подозревают Каменских в беременности

Новости партнеров

Собчак станцевала откровенный танец на собственной свадьбе
Собчак станцевала откровенный танец на собственной свадьбе
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Ольга Горбачева открыла в Украине место абсолютного счастья
Ольга Горбачева открыла в Украине место абсолютного счастья
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
5 ошибок при выборе солнцезащитных очков
5 ошибок при выборе солнцезащитных очков