Завтрак за 2 минуты: смузи с овсянкой и фруктами
Рецепт полезного смузи с хлопьями, молоком и фруктами
Если у вас нет времени готовить завтрак, сделайте полезный утренний смузи с овсянкой. Просто взбейте в блендере банан с другими мягкими фруктами и молоком, добавьте мед для сладости и овсяные хлопья, чтобы сделать напиток более сытным.
Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:
Вы можете использовать любое молоко, как коровье, так и растительное: миндальное, из орехов кешью, соевое, рисовое или кокосовое.
Смузи с овсянкой и бананом
Время приготовления:
- 2 минуты
Калорийность:
- 117 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 банан
- 1 ст.л. овсяных хлопьев
- 80 г мягких фруктов (все, что у вас есть – банан, клубника, черника и манго)
- 150 мл молока
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. ванильного экстракта
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Способ приготовления:
- Положите все ингредиенты в блендер.
- Взбивайте в течение 1 минуты до однородного состояния.
- Перелейте смузи в два стакана и подавайте сразу же.
Секреты приготовления смузи
- В смузи важно, чтобы текстура коктейля была однородная;
- Для приготовления смузи нужно иметь хороший блендер;
- Не добавляйте чересчур много жидкости, чтобы не получился напиток, по консистенции напоминающий кисель;
- Используйте для смузи хорошее и вкусное молоко;
- Не добавляйте сахар, ведь фрукты содержат его в достаточном количестве. Чтобы подсластить смузи, можно добавить мед и кленовый сироп;
- Используйте для смузи охлажденные или замороженные фрукты;
- Если смешать киви с красными ягодами, получится неаппетитный цвет. Поэтому следите, чтобы цвета ингредиентов сочетались.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи из банана и киви. "Сегодня" также делились рецептами смузи от Джейми Оливера.
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