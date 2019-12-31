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Здоровое будущее начинается с питания

330 тыс. детей из 1568 украинских школ в 2019 году научились здоровому питанию по программе "Абетка харчування" от Nestlé

У многих украинцев существуют предубеждения, что правильное питание – это невкусно, сложно и им надо "заниматься". На самом деле эти люди просто не знают, что такое здоровое питание, как это вкусно, полезно и сколько проблем позволяет избежать в жизни. Компания Nestlé взяла на себя обязательства воспитать новое поколение украинцев, которые будут не просто хорошо знать все о рациональном приеме пищи, но и, наверняка, практиковать его в своей жизни и уже в своих семьях. Так, в стране успешно работает социально-образовательная программа "Абетка харчування", цель которой – заложить основы правильного питания с детства. В Nestlé рассказали, как работает программа и поделились результатами года.

Воспитание начинается с детства

В 2019 году "Абетка харчування" от Nestlé охватила просветительской деятельностью 1568 школ по Украине. 1300 учителей работали с 330 тыс. детей, чтобы донести полезные знания (с начала работы программы, к слову, правильно питаться научились 1,2 млн украинцев).

По словам специалистов компании Nestlé, которая является одним из крупнейших производителей продуктов питания в мире и экспертом в области здорового питания, выводом, что именно образования по рациональному питанию не хватает в Украине, стала неутешительная статистика ВОЗ. По их данным, из 100 тыс. смертей в Украине 349 человек умирают именно из-за болезней, возникших вследствие неправильного питания.

Украина является лидером в мире по сердечно-сосудистым заболеваниям, их статистически 68-69% в структуре смертности. Один из критериев, почему так происходит, – это, в частности, наше отношение к приему пищи и образу жизни. Неправильное питание — это почти прямой путь к возникновению диабета, сердечно-сосудистых заболеваний или расстройств системы пищеварения.

"Согласно данным ВОЗ, до 70% взрослого населения в странах Европы имеют избыточный вес, из них 10-30% страдают ожирением. К сожалению, на этом проблема не исчерпывается – взрослые не спешат исправить ситуацию, и, соответственно, дети знают о сбалансированном и ответственном потреблении пищи очень мало или не знают ничего, – утверждает Владимир Спивак, директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Nestlé в Украине и Молдове. – Поэтому компания Nestlé разработала программу "Абетка харчування", которая уже 10 лет учит детей навыкам здорового питания. Программа является частью глобальной инициативы "Nestlé Здоровые дети" и действует в 84 странах мира и является частью инициатив по созданию общих ценностей в развитии привычек рационального питания детей".

Как проходит обучение

Эксперты по питанию, утверждают, что именно 6-10 лет – лучшее время для ребенка, чтобы начинать учиться правильно выбирать продукты, полезные для его развития и роста.

Научной базой для создания программы стали многолетний опыт и разработки Nestlé по рациональному питанию. При этом материал создавался специально для Украины с локальными экспертами и учетом украинских традиций питания. Чтобы обеспечить успех внедрения программы, авторский коллектив, состоящий из ведущих специалистов в области основ здоровья и методологии преподавания в начальной школе, представителей Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения, детских психологов, врачей гастроэнтерологов, разработал уроки здорового питания. В них учитывались психологические и физиологические особенности, специфика восприятия информации, формирование привычек, ассоциативное мышление детей. В итоге программа получила гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины". "Абетка харчування" по желанию школы может стать частью курса "Основы здоровья" для учащихся 1-4 классов, так как одобрена к использованию в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учебных заведений по решению научно-методического совета по вопросам образования Института инновационных технологий и содержания образования МОН Украина.

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"Образование включает в себя традиционное обучение – учителя (для них, кстати, есть методические материалы и сайт программы для обмена опытом и подготовки к урокам) объясняют детям в интересной доступной форме, что такое здоровое питание, зачем этому вопросу нужно уделять внимание. Кроме этого, компания проводит кулинарные мастер-классы и открытые уроки несколько раз в год для учеников начальной школы. В этом месяце, например, провели мастер-класс для киевской школы I ступени №310 "Творчество", – рассказывает Владимир Спивак. – В нем принимал участие Сергей Шелестов, бренд-шеф Nestlé Professional. Мы стараемся давать полезную информацию через развитие творческого мышления в ходе приготовления и оформления блюд. Для интересного изучения и запоминания правил рационального питания, которых ребенок будет придерживаться в повседневной жизни, созданы рабочие тетради, которые помогут школьникам вместе с любимыми героями узнать больше о полезных блюдах, а также о несложных рецептах и их приготовлении. Кроме того, для учителей школ созданы методические пособия с рекомендациями, как лучше помочь детям овладеть навыками рационального питания".

За семейные ценности

Через детей компания Nestlé также старается "достучаться" до взрослых – их родителей, и сформировать правильное отношение к еде в семье в целом. С этой целью материалы программы были дополнены специальным разделом для родителей.

"Раздел создан таким образом, чтобы культивировать приготовления блюд детьми вместе с родителями. И это, по нашей информации, работает – о совместных блюдах маленькие кулинары рассказывают на уроках с большим увлечением и вдохновением. Мы убеждены, что таким образом вносим свой вклад в развитие здорового украинского общества. Всего же компания планирует помочь 50 миллионам детей по всему миру сделать жизнь здоровее до 2030 года", – подытожил директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Nestlé в Украине и Молдове.

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