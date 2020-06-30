Зеленый чеснок: рецепты вкусных домашних блюд
Многие не догадываются, что стрелки чеснока вполне съедобны и даже очень вкусны
Не знаете, что делать с ботвой чеснока? Рецептов существует масса. Из молодого зеленого чеснока готовят соусы, рагу, закуски, приправы и заготовки на зиму. Чесночные стрелки добавляют в супы, выпечку и вторые блюда. А салат из лука и чеснока получается пикантным и довольно острым.
Стрелки чеснока являются еще и отличным источником витаминов. Причем, как выяснилось, в ботве их содержится гораздо больше, чем в самом чесноке.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Зеленый чеснок молодой, стрелки чеснока – 200 г
- Растительное рафинированное масло – 40 г
- Соль – по вкусу
- Кориандр молотый – 1/2 ч. л.
- Перец черный свежемолотый – 1/4 ч. л.
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Способ приготовления:
- Для приготовления чесночной пасты нужны зеленые перья или стрелки чеснока вместе с белой частью. Чеснок нарезать и поместить в чашу блендера.
- Добавить кориандр, черный молотый перец, влить растительное масло.
- Все измельчить на высокой скорости блендера до состояния кашицы. Также можно перекрутить чеснок на мясорубке с мелкой решеткой.
- Добавить соль по вкусу, перемешать. Пасту из зеленого чеснока можно подать к мясу, использовать в качестве дополнения к различным блюдам. Хранится она до недели в стеклянной закрытой баночке в холодильнике.
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Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Чеснок – 300 г
- Масло подсолнечное – 4 ст.л.
- Соль, перец – чайная ложка
Способ приготовления:
- Молодой чеснок нужно помыть, обрезать корешки, перебрать.
- Нарезать стрелки кусочками длиной 3 см.
- Налить на разогретую сковороду растительное масло и добавить зелень.
- Закрыть крышкой и жарить на среднем огне 10 минут. Посолить и поперчить по вкусу.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Стрелки чеснока – 1 кг
- Листья черной смородины – 4-5 шт.
- Листья вишни – 3 шт.
- Корень хрена – 1/2 шт.
- Зелень укропа – 100 г
Для рассола:
- Вода – 1 л
- Соль – 60-70 г
- Черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Перебрать стрелки чеснока, промыть их холодной проточной водой и нарезать кусочками длиной 10 см.
- Корень хрена натереть на мелкой терке, измельчить зелень укропа и смешать с хреном и нарезанными чесночными стрелками.
- Уложить все в банки, перекладывая листьями черной смородины и вишни. Приготовить рассол, растворив в кипящей воде соль и перец.
- Остудить рассол до 50 ºС, залить им содержимое банок, накрыть сверху банки сложенной в 2-3 слоя марлей и оставить при комнатной температуре. Через 5 дней накрыть банки плотными полиэтиленовыми крышками и отправить на хранение в прохладное место.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 пучок молодых листьев чеснока
- 1 пучок зеленого лука
- Вареная в мундире картошка
- Вареное яйцо
- Майонез
- Соль
Способ приготовления:
- Листья чеснока нужно хорошо перебрать и помыть. То же самое проделать с перьями лука.
- Зелень мелко порезать, посолить и немного помять.
- Добавить немного вареной картошки и тертое яйцо. Заправить салат майонезом и подавать.
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