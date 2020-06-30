Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Зеленый чеснок: рецепты вкусных домашних блюд

Сегодня, 14:53

Многие не догадываются, что стрелки чеснока вполне съедобны и даже очень вкусны

Не знаете, что делать с ботвой чеснока? Рецептов существует масса. Из молодого зеленого чеснока готовят соусы, рагу, закуски, приправы и заготовки на зиму. Чесночные стрелки добавляют в супы, выпечку и вторые блюда. А салат из лука и чеснока получается пикантным и довольно острым.

Стрелки чеснока являются еще и отличным источником витаминов. Причем, как выяснилось, в ботве их содержится гораздо больше, чем в самом чесноке.

Соус из зеленого чеснока

Соус из чесночных стрелок
Соус из чесночных стрелок
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Зеленый чеснок молодой, стрелки чеснока – 200 г
  • Растительное рафинированное масло – 40 г
  • Соль – по вкусу
  • Кориандр молотый – 1/2 ч. л.
  • Перец черный свежемолотый – 1/4 ч. л.

Читайте также:
Рецепт жареной молодой картошки с грибами и чесноком

Способ приготовления:

  1. Для приготовления чесночной пасты нужны зеленые перья или стрелки чеснока вместе с белой частью. Чеснок нарезать и поместить в чашу блендера.
  2. Добавить кориандр, черный молотый перец, влить растительное масло.
  3. Все измельчить на высокой скорости блендера до состояния кашицы. Также можно перекрутить чеснок на мясорубке с мелкой решеткой.
  4. Добавить соль по вкусу, перемешать. Пасту из зеленого чеснока можно подать к мясу, использовать в качестве дополнения к различным блюдам. Хранится она до недели в стеклянной закрытой баночке в холодильнике.

Смотрите видео, как приготовить рис с чесноком и розмарином:

Жареный чеснок: рецепт

Тушеные стрелки чеснока
Тушеные стрелки чеснока
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Чеснок – 300 г
  • Масло подсолнечное – 4 ст.л.
  • Соль, перец – чайная ложка

Способ приготовления:

  1. Молодой чеснок нужно помыть, обрезать корешки, перебрать.
  2. Нарезать стрелки кусочками длиной 3 см.
  3. Налить на разогретую сковороду растительное масло и добавить зелень.
  4. Закрыть крышкой и жарить на среднем огне 10 минут. Посолить и поперчить по вкусу.

Как засолить молодой чеснок

Соленые стрелки чеснока хорошо подходят к мясным блюдам
Соленые стрелки чеснока хорошо подходят к мясным блюдам
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Стрелки чеснока – 1 кг
  • Листья черной смородины – 4-5 шт.
  • Листья вишни – 3 шт.
  • Корень хрена – 1/2 шт.
  • Зелень укропа – 100 г

Для рассола:

  • Вода – 1 л
  • Соль – 60-70 г
  • Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Перебрать стрелки чеснока, промыть их холодной проточной водой и нарезать кусочками длиной 10 см.
  2. Корень хрена натереть на мелкой терке, измельчить зелень укропа и смешать с хреном и нарезанными чесночными стрелками.
  3. Уложить все в банки, перекладывая листьями черной смородины и вишни. Приготовить рассол, растворив в кипящей воде соль и перец.
  4. Остудить рассол до 50 ºС, залить им содержимое банок, накрыть сверху банки сложенной в 2-3 слоя марлей и оставить при комнатной температуре. Через 5 дней накрыть банки плотными полиэтиленовыми крышками и отправить на хранение в прохладное место.

Салат из зеленого чеснока

Салат из чеснока с яйцом и картошкой
Салат из чеснока с яйцом и картошкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 пучок молодых листьев чеснока
  • 1 пучок зеленого лука
  • Вареная в мундире картошка
  • Вареное яйцо
  • Майонез
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Листья чеснока нужно хорошо перебрать и помыть. То же самое проделать с перьями лука.
  2. Зелень мелко порезать, посолить и немного помять.
  3. Добавить немного вареной картошки и тертое яйцо. Заправить салат майонезом и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как пожарить редис с чесноком и зеленью, а также делились рецептом креветок в чесночно-сливочном соусе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Что приготовить из цветков цукини: три летних рецепта Терияки: как сделать популярный японский соус в домашних условиях Что приготовить на обед из кабачков: три легких рецепта Как приготовить классический соус бешамель
рецепты чеснок что приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Огурцы по болгарски на зиму: рецепт пошагово
Огурцы по болгарски на зиму: рецепт пошагово
Как распознать вредный поддельный рис
Как распознать вредный поддельный рис
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:20Fun

Девочка появилась на свет с аномальными волосами: фото

Сегодня, 10:10Fun

Похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса

Сегодня, 07:34Психология

Пять самых добрых знаков зодиака

Сегодня, 05:55Fun

Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото

Вчера, 13:25Food

Как приготовить вишню в собственном соку на зиму

Вчера, 10:10Шоу-бизнес

Адель примерила платье, которое носила до ошеломительного похудения: фото

Вчера, 05:24Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно быть активными, а Рыбам – не спешить

28 июняТехно

Довезут до Луны: самые надежные авто с пробегом свыше 300 тысяч

28 июняШоу-бизнес

Ирина Билык забавно отреагировала на государственную награду: фото

28 июняШоу-бизнес

Дочь Андрея Кузьменко выпустилась из столичного ВУЗа и получила диплом врача

28 июняEvents

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

28 июняШоу-бизнес

Потап прокомментировал получение почетного звания от президента Зеленского

28 июняПсихология

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля: все знаки зодиака

28 июняEvents

Эксклюзивные открытки с Днем Конституции Украины: поздравления и стихи

27 июняFun

День молодежи-2020: поздравления, открытки, стихи и смс

27 июняFun

День Конституции Украины-2020: поздравления, открытки, стихи и проза

Новости партнеров

Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Волочкова ошеломила поклонников новым видео в крохотных шортах
Волочкова ошеломила поклонников новым видео в крохотных шортах
Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру
Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру
Публика «раскусила» секрет неувядаемой молодости 73-летней Ротару
Публика «раскусила» секрет неувядаемой молодости 73-летней Ротару
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Что происходит с телом, когда вы едите свеклу
Что происходит с телом, когда вы едите свеклу

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять