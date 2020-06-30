Зеленый чеснок: рецепты вкусных домашних блюд

Многие не догадываются, что стрелки чеснока вполне съедобны и даже очень вкусны

Не знаете, что делать с ботвой чеснока? Рецептов существует масса. Из молодого зеленого чеснока готовят соусы, рагу, закуски, приправы и заготовки на зиму. Чесночные стрелки добавляют в супы, выпечку и вторые блюда. А салат из лука и чеснока получается пикантным и довольно острым.

Стрелки чеснока являются еще и отличным источником витаминов. Причем, как выяснилось, в ботве их содержится гораздо больше, чем в самом чесноке.

Соус из зеленого чеснока

Соус из чесночных стрелок Фото: Pixabay

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Зеленый чеснок молодой, стрелки чеснока – 200 г

Растительное рафинированное масло – 40 г

Соль – по вкусу

Кориандр молотый – 1/2 ч. л.

Перец черный свежемолотый – 1/4 ч. л.

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Способ приготовления:

Для приготовления чесночной пасты нужны зеленые перья или стрелки чеснока вместе с белой частью. Чеснок нарезать и поместить в чашу блендера. Добавить кориандр, черный молотый перец, влить растительное масло. Все измельчить на высокой скорости блендера до состояния кашицы. Также можно перекрутить чеснок на мясорубке с мелкой решеткой. Добавить соль по вкусу, перемешать. Пасту из зеленого чеснока можно подать к мясу, использовать в качестве дополнения к различным блюдам. Хранится она до недели в стеклянной закрытой баночке в холодильнике.

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Жареный чеснок: рецепт

Тушеные стрелки чеснока Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Чеснок – 300 г

Масло подсолнечное – 4 ст.л.

Соль, перец – чайная ложка

Способ приготовления:

Молодой чеснок нужно помыть, обрезать корешки, перебрать. Нарезать стрелки кусочками длиной 3 см. Налить на разогретую сковороду растительное масло и добавить зелень. Закрыть крышкой и жарить на среднем огне 10 минут. Посолить и поперчить по вкусу.

Как засолить молодой чеснок

Соленые стрелки чеснока хорошо подходят к мясным блюдам Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Стрелки чеснока – 1 кг

Листья черной смородины – 4-5 шт.

Листья вишни – 3 шт.

Корень хрена – 1/2 шт.

Зелень укропа – 100 г

Для рассола:

Вода – 1 л

Соль – 60-70 г

Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Перебрать стрелки чеснока, промыть их холодной проточной водой и нарезать кусочками длиной 10 см. Корень хрена натереть на мелкой терке, измельчить зелень укропа и смешать с хреном и нарезанными чесночными стрелками. Уложить все в банки, перекладывая листьями черной смородины и вишни. Приготовить рассол, растворив в кипящей воде соль и перец. Остудить рассол до 50 ºС, залить им содержимое банок, накрыть сверху банки сложенной в 2-3 слоя марлей и оставить при комнатной температуре. Через 5 дней накрыть банки плотными полиэтиленовыми крышками и отправить на хранение в прохладное место.

Салат из зеленого чеснока

Салат из чеснока с яйцом и картошкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 пучок молодых листьев чеснока

1 пучок зеленого лука

Вареная в мундире картошка

Вареное яйцо

Майонез

Соль

Способ приготовления:

Листья чеснока нужно хорошо перебрать и помыть. То же самое проделать с перьями лука. Зелень мелко порезать, посолить и немного помять. Добавить немного вареной картошки и тертое яйцо. Заправить салат майонезом и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как пожарить редис с чесноком и зеленью, а также делились рецептом креветок в чесночно-сливочном соусе.

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