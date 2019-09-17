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Зеленый смузи для похудения: рецепт от Юлии Высоцкой

Зеленый смузи – удивительно полезный напиток

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:25
Зеленый смузи: фото
Зеленый смузи: фото
Фото: freepik.com

Зеленые смузи не только помогают похудеть, но и насыщают организм витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Они содержат минимум калорий и способствуют сжиганию жира.

Смотрите видео о лучших напитках для стройной талии:

Зеленые детокс-коктейли выводят плохой холестерин из организма и понижают высокое давление. Их можно употреблять в любое время суток – утром, днем или вечером.

Зеленый смузи от Юлии Высоцкой

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1/5 л воды
  • 2 киви 
  • 1 банан
  • Горсть свежего шпината
  • 1 ст.л. семян чиа 
  • 1 горсть орехов кешью
  • 3 веточки свежего базилика

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Способ приготовления:

  1. Киви и банан очистить и нарезать шайбами, шпинат промыть и обсушить.
  2. Сложить в стакан блендера киви, банан, огурец, базилик и шпинат. Влить часть воды и взбить.
  3. Постепенно небольшими частями добавлять воду до получения нужной консистенции. 

Как правильно подавать зеленый смузи для похудения

При подаче можно посыпать напиток семечками и семенами чиа, украсить любыми ягодами и базиликом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жиросжигающие смузи. "Сегодня" также сообщали, что можно и нельзя пить, если вы хотите похудеть.

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Источник: Сегодня
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