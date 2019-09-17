Зеленый смузи для похудения: рецепт от Юлии Высоцкой

Зеленый смузи – удивительно полезный напиток

Зеленый смузи: фото Фото: freepik.com

Зеленые смузи не только помогают похудеть, но и насыщают организм витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Они содержат минимум калорий и способствуют сжиганию жира.

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Зеленые детокс-коктейли выводят плохой холестерин из организма и понижают высокое давление. Их можно употреблять в любое время суток – утром, днем или вечером.

Зеленый смузи от Юлии Высоцкой

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1/5 л воды

2 киви

1 банан

Горсть свежего шпината

1 ст.л. семян чиа

1 горсть орехов кешью

3 веточки свежего базилика

Способ приготовления:

Киви и банан очистить и нарезать шайбами, шпинат промыть и обсушить. Сложить в стакан блендера киви, банан, огурец, базилик и шпинат. Влить часть воды и взбить. Постепенно небольшими частями добавлять воду до получения нужной консистенции.

Как правильно подавать зеленый смузи для похудения

При подаче можно посыпать напиток семечками и семенами чиа, украсить любыми ягодами и базиликом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жиросжигающие смузи. "Сегодня" также сообщали, что можно и нельзя пить, если вы хотите похудеть.

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