Зеленый смузи для похудения: рецепт от Юлии Высоцкой
Зеленый смузи – удивительно полезный напиток
Зеленые смузи не только помогают похудеть, но и насыщают организм витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Они содержат минимум калорий и способствуют сжиганию жира.
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Зеленые детокс-коктейли выводят плохой холестерин из организма и понижают высокое давление. Их можно употреблять в любое время суток – утром, днем или вечером.
Зеленый смузи от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1/5 л воды
- 2 киви
- 1 банан
- Горсть свежего шпината
- 1 ст.л. семян чиа
- 1 горсть орехов кешью
- 3 веточки свежего базилика
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Способ приготовления:
- Киви и банан очистить и нарезать шайбами, шпинат промыть и обсушить.
- Сложить в стакан блендера киви, банан, огурец, базилик и шпинат. Влить часть воды и взбить.
- Постепенно небольшими частями добавлять воду до получения нужной консистенции.
Как правильно подавать зеленый смузи для похудения
При подаче можно посыпать напиток семечками и семенами чиа, украсить любыми ягодами и базиликом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жиросжигающие смузи. "Сегодня" также сообщали, что можно и нельзя пить, если вы хотите похудеть.
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