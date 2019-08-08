Жаркое из говядины с белыми грибами: рецепт дня

Готовим тушеное мясо с грибами на сковороде

Тушеная говядина с грибами Фото: Depositphotos

В августе начинается сезон белых грибов. Их можно просто пожарить на сковороде вместе с луком и сметаной, сварить грибной суп, добавить в несладкую выпечку или приготовить с ними сытное мясное жаркое.

Смотрите видео, как приготовить мясо по-бургундски:

В нашем рецепте белые грибы тушатся вместе с говядиной, луком-шалот и мясным бульоном. Готовится это жаркое относительно быстро, но получается очень ароматным и аппетитным. При подачей его можно дополнить бокалом красного вина.

Мясное жаркое с белыми грибами

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

500 г филе говядины

500 г белых грибов

5-6 луковиц шалота

200-250 мл мясного бульона

1 ст.л. муки

Растительное масло

Соль, черный свежемолотый перец по вкусу

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Способ приготовления:

Мясо помыть, обсушит и нарезать крупными кубиками. Лук-шалот разрезать вдоль на четвертинки. Грибы хорошо промыть, почистить и крупно нарезать. Лук-шалот обжарить на растительном масле до золотистого цвета, около 5 минут. Лук переложить в миску, на сковороду добавить еще немного растительного масла, если необходимо, обжарить говядину по 3-4 минуты с каждой стороны. Переложить мясо к луку, а на сковороду отправить грибы. Обжарить их в оставшемся масле 10-15 минут на среднем огне. В самом конце всыпать муку и хорошо перемешать. Влить бульон и еще раз хорошо перемешать. Вернуть на сковороду лук и говядину, добавить специи и тушить все вместе еще 5-10 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной говядины с овощами и красным вином.

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