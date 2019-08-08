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Жаркое из говядины с белыми грибами: рецепт дня

Готовим тушеное мясо с грибами на сковороде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
Тушеная говядина с грибами
Тушеная говядина с грибами
Фото: Depositphotos

В августе начинается сезон белых грибов. Их можно просто пожарить на сковороде вместе с луком и сметаной, сварить грибной суп, добавить в несладкую выпечку или приготовить с ними сытное мясное жаркое.

Смотрите видео, как приготовить мясо по-бургундски:

В нашем рецепте белые грибы тушатся вместе с говядиной, луком-шалот и мясным бульоном. Готовится это жаркое относительно быстро, но получается очень ароматным и аппетитным. При подачей его можно дополнить бокалом красного вина.

Мясное жаркое с белыми грибами

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 500 г филе говядины
  • 500 г белых грибов
  • 5-6 луковиц шалота
  • 200-250 мл мясного бульона
  • 1 ст.л. муки
  • Растительное масло
  • Соль, черный свежемолотый перец по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Мясо помыть, обсушит и нарезать крупными кубиками.
  2. Лук-шалот разрезать вдоль на четвертинки.
  3. Грибы хорошо промыть, почистить и крупно нарезать.
  4. Лук-шалот обжарить на растительном масле до золотистого цвета, около 5 минут.
  5. Лук переложить в миску, на сковороду добавить еще немного растительного масла, если необходимо, обжарить говядину по 3-4 минуты с каждой стороны.
  6. Переложить мясо к луку, а на сковороду отправить грибы. Обжарить их в оставшемся масле 10-15 минут на среднем огне. 
  7. В самом конце всыпать муку и хорошо перемешать.
  8. Влить бульон и еще раз хорошо перемешать.
  9. Вернуть на сковороду лук и говядину, добавить специи и тушить все вместе еще 5-10 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной говядины с овощами и красным вином.

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Источник: Сегодня
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