Жаркое из говядины с белыми грибами: рецепт дня
Готовим тушеное мясо с грибами на сковороде
В августе начинается сезон белых грибов. Их можно просто пожарить на сковороде вместе с луком и сметаной, сварить грибной суп, добавить в несладкую выпечку или приготовить с ними сытное мясное жаркое.
Смотрите видео, как приготовить мясо по-бургундски:
В нашем рецепте белые грибы тушатся вместе с говядиной, луком-шалот и мясным бульоном. Готовится это жаркое относительно быстро, но получается очень ароматным и аппетитным. При подачей его можно дополнить бокалом красного вина.
Мясное жаркое с белыми грибами
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 500 г филе говядины
- 500 г белых грибов
- 5-6 луковиц шалота
- 200-250 мл мясного бульона
- 1 ст.л. муки
- Растительное масло
- Соль, черный свежемолотый перец по вкусу
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Способ приготовления:
- Мясо помыть, обсушит и нарезать крупными кубиками.
- Лук-шалот разрезать вдоль на четвертинки.
- Грибы хорошо промыть, почистить и крупно нарезать.
- Лук-шалот обжарить на растительном масле до золотистого цвета, около 5 минут.
- Лук переложить в миску, на сковороду добавить еще немного растительного масла, если необходимо, обжарить говядину по 3-4 минуты с каждой стороны.
- Переложить мясо к луку, а на сковороду отправить грибы. Обжарить их в оставшемся масле 10-15 минут на среднем огне.
- В самом конце всыпать муку и хорошо перемешать.
- Влить бульон и еще раз хорошо перемешать.
- Вернуть на сковороду лук и говядину, добавить специи и тушить все вместе еще 5-10 минут.
Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной говядины с овощами и красным вином.
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Источник: Сегодня