Зимний салат из фасоли с беконом и гренками

Вкусное и сытное сезонное блюдо

Салат из фасоли с беконом и сухариками Фото: depositphotos.com

Фасоль – идеальный ингредиент для любого зимнего салата. Она богата белком и клетчаткой, а по количеству меди и цинка, которые считают элементами женской красоты, фасоль превосходит большинство овощей.

Салат с фасолью, ветчиной и сухариками

Ингредиенты:

Фасоль красная – 1 стакан

Огурцы – 2 шт.

Бекон – 100 г

Корн-салат – 20 г

Укроп – небольшой пучок

Сухарики ржаные – 30 г

Для заправки:

Майонез – 1 ст.л.

Сметана – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик

Соль, перец

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Рецепт приготовления:

Фасоль отварить до готовности. Бекон нарезать тонкими полосками и обжарить. Огурцы нарезать соломкой. Корн-салат промыть, обсушить. Сухарики можно купить готовые, а можно приготовить самостоятельно, посушив в духовке ломтики хлеба, и натереть их чесноком. Для заправки смешать майонез, сметану, раздавить зубчик чеснока. Добавить соль, перец. Тщательно перемешать. Соединить все ингредиенты, заправить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить витаминный салат из квашеной капусты клюквой. Сайт "Сегодня" также делился рецептами салатов из свеклы.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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