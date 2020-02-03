Зимний салат из свеклы и сельди с яблоком

Вкусный и полезный салат с селедкой

Салат из свеклы с селедкой Фото: Depositphotos

Чтобы приготовить салат из сельди, нужно тщательно очистить рыбу, убрав все косточки. Со слабосоленой рыбой в салатах отлично сочетаются вареные овощи (картофель, свекла, морковь), яйца, зеленые яблоки и пряные травы.

Смотрите видео, как выбрать вкусную и безопасную селедку:

Заправлять салат из селедки можно майонезом, сметаной, оливковым маслом или домашним соусом винегрет.

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Салат из селедки и свеклы

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

204 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 маринованная сельдь

1 свекла

1/4 красной луковицы

Несколько веточек укропа

1/2 яблока Гренни Смит

1 ст.л. каперсов

1 яйцо

2 ст.л. сметаны

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Сельдь вынуть из маринада и нарезать тонкими ломтиками. Отварную или запеченную свеклу почистить и измельчить. Красный лук почистить и нарезать. Укроп помыть и измельчить. Яблоко помыть и мелко нарезать или натереть на терке. Яйцо отварить вкрутую, нарезать кубиками. Перемешать все ингредиенты в большой миске.

С чем подавать салат

Салат можно есть вместе со свежим хлебом, крекерами или хрустящими хлебцами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольные блины из цельнозерновой муки. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

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