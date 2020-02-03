Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Зимний салат из свеклы и сельди с яблоком

Вкусный и полезный салат с селедкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:09
Салат из свеклы с селедкой
Салат из свеклы с селедкой
Фото: Depositphotos

Чтобы приготовить салат из сельди, нужно тщательно очистить рыбу, убрав все косточки. Со слабосоленой рыбой в салатах отлично сочетаются вареные овощи (картофель, свекла, морковь), яйца, зеленые яблоки и пряные травы.

Смотрите видео, как выбрать вкусную и безопасную селедку:

Заправлять салат из селедки можно майонезом, сметаной, оливковым маслом или домашним соусом винегрет.

Читайте также:
Как сделать идеальный форшмак из селедки

Салат из селедки и свеклы

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 204 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 маринованная сельдь
  • 1 свекла
  • 1/4 красной луковицы
  • Несколько веточек укропа
  • 1/2 яблока Гренни Смит
  • 1 ст.л. каперсов
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. сметаны
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сельдь вынуть из маринада и нарезать тонкими ломтиками.
  2. Отварную или запеченную свеклу почистить и измельчить.
  3. Красный лук почистить и нарезать.
  4. Укроп помыть и измельчить.
  5. Яблоко помыть и мелко нарезать или натереть на терке.
  6. Яйцо отварить вкрутую, нарезать кубиками.
  7. Перемешать все ингредиенты в большой миске.

С чем подавать салат

Салат можно есть вместе со свежим хлебом, крекерами или хрустящими хлебцами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольные блины из цельнозерновой муки. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь киш с куриным филе, брынзой и кабачками Что приготовить на ужин: рецепт макаронной запеканки с овощами и сыром Рецепт пирожков с печенью и зеленым горошком в хлебопечке Вкусные салаты на скорую руку: три простых рецепта
яблоки свекла салат рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Курица по-китайски в кисло-сладком соусе
Курица по-китайски в кисло-сладком соусе
Салат Дамский каприз с курицей и черносливом
Салат Дамский каприз с курицей и черносливом
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:24Fun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

Вчера, 18:26Афиша

Взялась за старое: Меган Маркл получила первую работу после переезда из Британии

Вчера, 17:41Шоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Вчера, 16:03Психология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

Вчера, 14:32Психология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

Вчера, 10:52Афиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

Вчера, 10:51Техно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

Вчера, 09:47Fun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:01Events

День сурка: смешные картинки и поздравления

Вчера, 06:06Психология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

1 февраляШоу-бизнес

Виктор Павлик женится в четвертый раз: молодая невеста пожаловалась на осуждения людей

1 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов будет позитивный день, а Рыбам – повезет

31 январяПсихология

Високосный 2020 год: главные запреты и суеверия

31 январяFun

"Эти фото – подделка": жертва Холокоста сделала сенсационное заявление

31 январяFun

31 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Коптим селедку дома без коптильни быстро и вкусно
Коптим селедку дома без коптильни быстро и вкусно
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
6 признаков глупого человека
6 признаков глупого человека
Ученые связали рак с физической активностью
Ученые связали рак с физической активностью
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы