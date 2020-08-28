Золотое молоко: как приготовить полезный аюрведический напиток
Золотое молоко с куркумой – не просто модный фуд-тренд, а легендарное аюрведическое средство
Золотое молоко – это слегка пряный напиток (который по вкусу похож на чай). Он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами благодаря добавлению полезной специи куркумы. Мед придает ему сладость, а имбирь и черный перец наделяют его согревающими свойствами.
Золотое молоко можно приготовить за 5 дней до подачи. Его следует перелить в герметичный контейнер и хранить в холодильнике, а перед подачей разогреть.
Золотое молоко
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 67 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан растительного молока, предпочтительно кокосового или миндального
- 1 (примерно 7,5 см) палочка корицы
- 1 (2,5 см) кусок корня куркумы, неочищенного, тонко нарезанного, или 1/2 чайной ложки молотой куркумы
- 1 (1 см) кусочек корня имбиря, неочищенного, тонко нарезанного
- 1 столовая ложка меда
- 1 столовая ложка кокосового масла первого отжима
- 1/4 чайной ложки черного перца горошком
- Молотая корица – для подачи
Способ приготовления:
- Перемешайте кокосовое молоко, корицу, куркуму, имбирь, мед, кокосовое масло, перец горошком и 1 стакан воды в небольшой кастрюле; доведите до слабого кипения.
- Уменьшите огонь и готовьте около 10 минут. Процедите золотое молоко через мелкое сито в кружки и добавьте немного корицы.
На заметку
Свежая куркума придаст этому напитку чистый, яркий аромат, но ее можно заменить молотой куркумой, если свежая недоступна. Имейте в виду, что молотая куркума осядет на дно кружки, поэтому хорошо перемешайте напиток перед употреблением.
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