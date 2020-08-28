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Золотое молоко: как приготовить полезный аюрведический напиток

Сегодня, 16:15

Золотое молоко с куркумой – не просто модный фуд-тренд, а легендарное аюрведическое средство

Золотое молоко – это слегка пряный напиток (который по вкусу похож на чай). Он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами благодаря добавлению полезной специи куркумы. Мед придает ему сладость, а имбирь и черный перец наделяют его согревающими свойствами.

Золотое молоко можно приготовить за 5 дней до подачи. Его следует перелить в герметичный контейнер и хранить в холодильнике, а перед подачей разогреть.

Золотое молоко

Золотое молоко
Золотое молоко
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 67 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан растительного молока, предпочтительно кокосового или миндального
  • 1 (примерно 7,5 см) палочка корицы
  • 1 (2,5 см) кусок корня куркумы, неочищенного, тонко нарезанного, или 1/2 чайной ложки молотой куркумы
  • 1 (1 см) кусочек корня имбиря, неочищенного, тонко нарезанного
  • 1 столовая ложка меда
  • 1 столовая ложка кокосового масла первого отжима
  • 1/4 чайной ложки черного перца горошком
  • Молотая корица – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Перемешайте кокосовое молоко, корицу, куркуму, имбирь, мед, кокосовое масло, перец горошком и 1 стакан воды в небольшой кастрюле; доведите до слабого кипения.
  2. Уменьшите огонь и готовьте около 10 минут. Процедите золотое молоко через мелкое сито в кружки и добавьте немного корицы.

На заметку

Свежая куркума придаст этому напитку чистый, яркий аромат, но ее можно заменить молотой куркумой, если свежая недоступна. Имейте в виду, что молотая куркума осядет на дно кружки, поэтому хорошо перемешайте напиток перед употреблением.

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Напомним, ранее мы делились рецептом золотого латте от Кортни Кардашьян, а также писали, как сделать латте матча.

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молоко напиток рецепт куркума
Источник: Сегодня
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