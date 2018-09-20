"Зважені та щасливі" 8-й сезон: рецепт смузи-боул от ведущей

Мирослава Ульянина рассказала, как приготовить полезный завтрак

Ведущая Мирослава Ульянина Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня состоится четвертый выпуск самого волшебного и весомого шоу страны "Зважені та щасливі". На этой неделе участникам также придется очень сильно попотеть, чтобы остаться в проекте, ведь эта неделя – танцевальная!

Пока участники готовятся к танцам, ведущая шоу и консультант по питанию Мирослава Ульянина поделилась рецептом полезного пудинга, который она любит делать по утрам.

Ингредиенты для смузи-боул Фото: пресс-служба СТБ

"Сейчас очень популярны SMOOTHIE BOWLS – густые муссовые смузи в тарелке, украшенные полезным, вкусным и съедобным декором. Такие смузи не пьются, их нужно есть ложкой. Готовятся в мощном блендере (минимум 900 Вт) до однородной консистенции", – рассказывает Мирослава и делится одним из рецептов.

Смузи-боул от Мирославы Ульяниной

Смузи-боул с киви и авокадо Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты:

Банан (заранее очищен, порезан и замороженный в морозилке) – 1 шт.

Авокадо – ½ шт.

Киви – 2 шт.

Шпинат – полпучка

Матча в порошке – 2 чайные ложки

Растительное молоко (люблю самостоятельно приготовленное) – 1 стакан

Рецепт приготовления:

Взбить в блендере и приятного аппетита!

Смотрите новый выпуск шоу "Зважені та щасливі" уже сегодня на телеканале СТБ.

Напомним, в третьем выпуске "Зважені та щасливі" участники боролись со своими страхами. А во втором эфире толстячки сражались за еду.