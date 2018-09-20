"Зважені та щасливі" 8-й сезон: рецепт смузи-боул от ведущей
Мирослава Ульянина рассказала, как приготовить полезный завтрак
Сегодня состоится четвертый выпуск самого волшебного и весомого шоу страны "Зважені та щасливі". На этой неделе участникам также придется очень сильно попотеть, чтобы остаться в проекте, ведь эта неделя – танцевальная!
Пока участники готовятся к танцам, ведущая шоу и консультант по питанию Мирослава Ульянина поделилась рецептом полезного пудинга, который она любит делать по утрам.
"Сейчас очень популярны SMOOTHIE BOWLS – густые муссовые смузи в тарелке, украшенные полезным, вкусным и съедобным декором. Такие смузи не пьются, их нужно есть ложкой. Готовятся в мощном блендере (минимум 900 Вт) до однородной консистенции", – рассказывает Мирослава и делится одним из рецептов.
Смузи-боул от Мирославы Ульяниной
Ингредиенты:
- Банан (заранее очищен, порезан и замороженный в морозилке) – 1 шт.
- Авокадо – ½ шт.
- Киви – 2 шт.
- Шпинат – полпучка
- Матча в порошке – 2 чайные ложки
- Растительное молоко (люблю самостоятельно приготовленное) – 1 стакан
Рецепт приготовления:
- Взбить в блендере и приятного аппетита!
Смотрите новый выпуск шоу "Зважені та щасливі" уже сегодня на телеканале СТБ.
Напомним, в третьем выпуске "Зважені та щасливі" участники боролись со своими страхами. А во втором эфире толстячки сражались за еду.