"Зважені та щасливі" 8-й сезон: ТОП осенних блюд из тыквы от ведущей
Мирослава Ульянина рассказала, как приготовить из тыквы хумус, пряный латте и смузи
Каждый четверг на канале СТБ зрители наблюдают за трансформацией участников восьмого сезона самого волшебного и весомого шоу страны "Зважені та щасливі".
Ведущая проекта Мирослава Ульянина не только поддерживает толстячков на конкурсах, но и является консультантом по питанию, расписывает рацион каждого и помогает с меню. Сегодня Мирослава делится рецептами из самого популярного осеннего продукта – тыквы.
Тыквенный латте
Для холодного осеннего холодного вечера отлично подойдет согревающий напиток.
Ингредиенты:
- Растительное молоко (самое вкусное – густое кокосовое)
- Куркума (специя в порошке) – ½ ч. л.
- Тыква (запеченная и взбитая в пюре) – 1 ст. л.
- Имбирь (сухая специя в порошке или натертый свежий корень) – ½ ч. л.
- Кленовый сироп / сироп топинамбура / мед (в зависимости от того, чем хочется подсластить) – 1 ч. л.
- Черный/кайенский перец – на кончике ложки
Рецепт приготовления:
- В небольшую кастрюлю наливаем растительное молоко и добавляем остальные ингредиенты (куркуму, перец, имбирь, пюре тыквы).
- На среднем огне разогреваем, постоянно помешивая, чтобы специи полностью растворились в молоке. Не доводя до кипения, убираем с огня.
- Добавляем мед. Перемешиваем.
- Переливаем в чашку и наслаждаемся.
Благодаря куркуме в составе он сбалансирует ум и улучшит концентрацию внимания. Потому и западные эксперты, и специалисты по аюрведе считают, что куркума улучшает обмен веществ и кровообращение, очищая кровь и лимфатические сосуды, улучшает пищеварение и помогает при диабете. Тыква снижает желание сладкого и жирного. Имбир улучшает пищеварение и кровообращение. Перец улучшает усваивание полезные веществ, которые есть в специях.
Тыквенный хумус
Ингредиенты:
- Нут (турецкий горох; чтобы он быстрее отварился, его следует замочить в воде на ночь)
- Тахини (кунжутная паста)
- Специи (куркума, имбирь, смесь перцев)
- Тыква
Рецепт приготовления:
- Тыкву отвариваем на пару.
- Отвариваем нут.
- Взбиваем все компоненты в блендере.
- Получаем замечательный оранжевый цвет и нежный приятный вкус.
Хумус известен своей нежной структурой. Такое блюдо прекрасно подойдет для рациона человека, который придерживается правильного питания. Этот рецепт отличается своим насыщенным цветом и удивительным вкусом.
Тыквенный смузи
Ингредиенты:
- Сырая тыква
- Заранее замороженный банан
- Щепотка куркумы
- Растительное молоко (можно приготовить самому: из орехов (кешью, миндаля, грецких, кедровых)
- Немного сухого в порошке или сырого имбиря
Рецепт приготовления:
- Взбить в блендере до однородной густой текстуры все ингредиенты.
- После того, как смузи уже будет готов, его можно посыпать семенами тыквы, цветочной пыльцой, кунжутом, семенами льна или чиа и свежими любимыми ягодами.
Такой завтрак достаточно быстрый в приготовлении, к тому же он не нагружает желудочно-кишечный тракт. Необходимо помнить, что на один фрукт всегда используем два овоща, для поддержания баланса и уровня инсулина.
Напомним, в четвертом выпуске"Зважені та щасливі" 8-й сезон участники стали танцорами. Также стало известно, кто отправится на битву слабых.