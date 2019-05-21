"Зважені та щасливі": диетический шоколадный мусс от Марины Боржемской
Вкусный и полезный десерт от эксперта по здоровому образу жизни
Идут съемки девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі" на СТБ. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Пока зрители в ожидании нового сезона, мы расспрашиваем Марину о здоровых и вкусных рецептах. На очереди десерт – шоколадный мусс. Записывайте рецепт!
Смотрите видео, где найти качественный шоколад:
Низкокалорийный шоколадный мусс
Ингредиенты:
- Йогурт – 100 г
- Творог обезжиренный – 300 г
- Сахар – 3 ст. л.
- Какао – 1,5 ст. л.
- Желатин – 15 г
Рецепт приготовления:
- Йогурт, творог, сахар и какао взбить взбить в блендере до однородного состояния.
- Желатин замочить в холодной воде на 10-15 минут до однородного состояния.
- Поставить кастрюлю с желатином на огонь, довести до кипения.
- Добавить желатин в шоколадный крем, тщательно перемешать.
- Миксером взбивать в крем 1-2 минуты.
- Налить мусс в креманки, поставить в холодильник на 2-3 часа.
По желанию можно добавить орехи. Рецепт на 4 порции, на 100 г около 140 ккал.
"По такому рецепту можно делать и фруктовый мусс, заменив какао любимыми фруктами или ягодами", – советует Марина Боржемская.
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