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"Зважені та щасливі": диетический шоколадный мусс от Марины Боржемской

Вкусный и полезный десерт от эксперта по здоровому образу жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:25
Марина Боржемская
Марина Боржемская
Фото: пресс-служба СТБ

Идут съемки девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі" на СТБ. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Пока зрители в ожидании нового сезона, мы расспрашиваем Марину о здоровых и вкусных рецептах. На очереди десерт – шоколадный мусс. Записывайте рецепт!

Смотрите видео, где найти качественный шоколад:

Низкокалорийный шоколадный мусс

Ингредиенты:

  • Йогурт – 100 г
  • Творог обезжиренный – 300 г
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Какао – 1,5 ст. л.
  • Желатин – 15 г

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Рецепт приготовления:

  1. Йогурт, творог, сахар и какао взбить взбить в блендере до однородного состояния.
  2. Желатин замочить в холодной воде на 10-15 минут до однородного состояния.
  3. Поставить кастрюлю с желатином на огонь, довести до кипения.
  4. Добавить желатин в шоколадный крем, тщательно перемешать.
  5. Миксером взбивать в крем 1-2 минуты.
  6. Налить мусс в креманки, поставить в холодильник на 2-3 часа.

По желанию можно добавить орехи. Рецепт на 4 порции, на 100 г около 140 ккал.

"По такому рецепту можно делать и фруктовый мусс, заменив какао любимыми фруктами или ягодами", – советует Марина Боржемская.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие напитки можно и нельзя пить, если вы хотите похудеть.

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Источник: Сегодня
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