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"Зважені та щасливі": полезный салат из куриной грудки и помело от Марины Боржемской

Диетический куриный салат с орехами и помело

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Марина Боржемская
Марина Боржемская
Фото: пресс-служба СТБ

Продолжаются съемки девятого сезона шоу "Зважені та щасливі". В этом году за новую здоровую и счастливую жизнь будут бороться одиночки. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:

Пока зрители в ожидании нового сезона, Марина Боржемская, которая недавно рассказала о переменах в жизни, уже делится рецептами полезных блюд.

Салат из куриной грудки и помело от Марины Боржемской

Ингредиенты:

  • Помело – 1 шт
  • Куриная грудка – 150 г
  • Салат листовой – 100 г
  • Масло оливковое – 80 г
  • Орехи кешью – 30 г
  • Пармезан (или другой твердый сыр) – 30 г
  • Соль – 1/4 ч.л

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Рецепт приготовления:

  1. Обжарьте филе на оливковом масле и нарежьте его.
  2. Помело очистите от кожуры и разделите на дольки, очистив от пленок.
  3. Крупно нарвите листья салата, а сыр нарежьте тонкими пластинами.
  4. Смешайте курицу, салат, помело, орехи, добавьте оливковое масло и соль.

Напомним, ранее Марина Узелкова поделилась советами, как начать новую жизнь. Тренер также рассказала о своей личной жизни после развода с Вячеславом Узелковым.

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Источник: Сегодня
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