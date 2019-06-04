"Зважені та щасливі": полезный салат из куриной грудки и помело от Марины Боржемской
Диетический куриный салат с орехами и помело
Продолжаются съемки девятого сезона шоу "Зважені та щасливі". В этом году за новую здоровую и счастливую жизнь будут бороться одиночки. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.
Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:
Пока зрители в ожидании нового сезона, Марина Боржемская, которая недавно рассказала о переменах в жизни, уже делится рецептами полезных блюд.
Салат из куриной грудки и помело от Марины Боржемской
Ингредиенты:
- Помело – 1 шт
- Куриная грудка – 150 г
- Салат листовой – 100 г
- Масло оливковое – 80 г
- Орехи кешью – 30 г
- Пармезан (или другой твердый сыр) – 30 г
- Соль – 1/4 ч.л
Рецепт приготовления:
- Обжарьте филе на оливковом масле и нарежьте его.
- Помело очистите от кожуры и разделите на дольки, очистив от пленок.
- Крупно нарвите листья салата, а сыр нарежьте тонкими пластинами.
- Смешайте курицу, салат, помело, орехи, добавьте оливковое масло и соль.
Напомним, ранее Марина Узелкова поделилась советами, как начать новую жизнь. Тренер также рассказала о своей личной жизни после развода с Вячеславом Узелковым.
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Источник: Сегодня