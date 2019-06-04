"Зважені та щасливі": полезный салат из куриной грудки и помело от Марины Боржемской

Диетический куриный салат с орехами и помело

Марина Боржемская Фото: пресс-служба СТБ

Продолжаются съемки девятого сезона шоу "Зважені та щасливі". В этом году за новую здоровую и счастливую жизнь будут бороться одиночки. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.

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Пока зрители в ожидании нового сезона, Марина Боржемская, которая недавно рассказала о переменах в жизни, уже делится рецептами полезных блюд.

Салат из куриной грудки и помело от Марины Боржемской

Ингредиенты:

Помело – 1 шт

Куриная грудка – 150 г

Салат листовой – 100 г

Масло оливковое – 80 г

Орехи кешью – 30 г

Пармезан (или другой твердый сыр) – 30 г

Соль – 1/4 ч.л

Рецепт приготовления:

Обжарьте филе на оливковом масле и нарежьте его. Помело очистите от кожуры и разделите на дольки, очистив от пленок. Крупно нарвите листья салата, а сыр нарежьте тонкими пластинами. Смешайте курицу, салат, помело, орехи, добавьте оливковое масло и соль.

Напомним, ранее Марина Узелкова поделилась советами, как начать новую жизнь. Тренер также рассказала о своей личной жизни после развода с Вячеславом Узелковым.

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