"Зважені та щасливі": пп-штрудель с яблоком и апельсином от Марины Боржемской

Тренер добавляет в начинку штруделя творог, фрукты, орехи и сухофрукты

Марина Боржемская Фото: пресс-служба СТБ

Телеканал СТБ снимает девятый сезон самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". В этом году проект посвящен одиночкам, которые считают, что именно лишний вес мешает им построить личную жизнь. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.

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Пока зрители в ожидании нового жаркого сезона, Марина Боржемская делится пп-рецептами на каждый день. На очереди – полезный штрудель с яблоками и апельсином.

Штрудель из лаваша с яблоками

Ингредиенты:

Лаваш – 1 штука

Творог – 150 грамм

Яблоко – 2 штуки

Груша – 1 штука (не обязательно)

Апельсин – 1 кружок (по желанию)

Изюм, орехи – горсть

Мед – 1 ст. л.

Корица – по вкусу

Желток сырой – 1 штука

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Рецепт приготовления:

Добавляем в творог мед и тщательно размешиваем до пастообразного состояния. Мелкими кубиками нарезаем яблоки и грушу. Равномерно распределяем творог на лаваш, отступив от одного края на 5-7 сантиметров. Далее выкладываем нарезанные яблоки и грушу. Отрезаем один кружок апельсина и выкладываем к яблоку с грушей. Посыпаем изюмом и измельченными орехами. Заворачиваем лаваш с начинкой в рулет. Выкладываем штрудель на противень, застеленный пергаментом. Смазываем желтком для образования золотистой корочки. Отправляем рулет в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Готовый штрудель нарезаем и посыпаем корицей. Приятного аппетита!

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