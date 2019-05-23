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"Зважені та щасливі": пп-штрудель с яблоком и апельсином от Марины Боржемской

Тренер добавляет в начинку штруделя творог, фрукты, орехи и сухофрукты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:07
Марина Боржемская
Марина Боржемская
Фото: пресс-служба СТБ

Телеканал СТБ снимает девятый сезон самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". В этом году проект посвящен одиночкам, которые считают, что именно лишний вес мешает им построить личную жизнь. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.

Смотрите видео, как приготовить яблочный хлеб:

Пока зрители в ожидании нового жаркого сезона, Марина Боржемская делится пп-рецептами на каждый день. На очереди – полезный штрудель с яблоками и апельсином.

Штрудель из лаваша с яблоками

Ингредиенты:

  • Лаваш – 1 штука
  • Творог – 150 грамм
  • Яблоко – 2 штуки
  • Груша – 1 штука (не обязательно)
  • Апельсин – 1 кружок (по желанию)
  • Изюм, орехи – горсть
  • Мед – 1 ст. л.
  • Корица – по вкусу
  • Желток сырой – 1 штука

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Рецепт приготовления:

  1. Добавляем в творог мед и тщательно размешиваем до пастообразного состояния.
  2. Мелкими кубиками нарезаем яблоки и грушу. Равномерно распределяем творог на лаваш, отступив от одного края на 5-7 сантиметров.
  3. Далее выкладываем нарезанные яблоки и грушу. Отрезаем один кружок апельсина и выкладываем к яблоку с грушей.
  4. Посыпаем изюмом и измельченными орехами. Заворачиваем лаваш с начинкой в рулет.
  5. Выкладываем штрудель на противень, застеленный пергаментом. Смазываем желтком для образования золотистой корочки. Отправляем рулет в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
  6. Готовый штрудель нарезаем и посыпаем корицей. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить зеленые смузи для похудения. "Сегодня" также писали, сколько чашек кофе можно выпивать в день.

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Источник: Сегодня
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