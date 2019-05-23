"Зважені та щасливі": пп-штрудель с яблоком и апельсином от Марины Боржемской
Тренер добавляет в начинку штруделя творог, фрукты, орехи и сухофрукты
Телеканал СТБ снимает девятый сезон самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". В этом году проект посвящен одиночкам, которые считают, что именно лишний вес мешает им построить личную жизнь. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.
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Пока зрители в ожидании нового жаркого сезона, Марина Боржемская делится пп-рецептами на каждый день. На очереди – полезный штрудель с яблоками и апельсином.
Штрудель из лаваша с яблоками
Ингредиенты:
- Лаваш – 1 штука
- Творог – 150 грамм
- Яблоко – 2 штуки
- Груша – 1 штука (не обязательно)
- Апельсин – 1 кружок (по желанию)
- Изюм, орехи – горсть
- Мед – 1 ст. л.
- Корица – по вкусу
- Желток сырой – 1 штука
Рецепт приготовления:
- Добавляем в творог мед и тщательно размешиваем до пастообразного состояния.
- Мелкими кубиками нарезаем яблоки и грушу. Равномерно распределяем творог на лаваш, отступив от одного края на 5-7 сантиметров.
- Далее выкладываем нарезанные яблоки и грушу. Отрезаем один кружок апельсина и выкладываем к яблоку с грушей.
- Посыпаем изюмом и измельченными орехами. Заворачиваем лаваш с начинкой в рулет.
- Выкладываем штрудель на противень, застеленный пергаментом. Смазываем желтком для образования золотистой корочки. Отправляем рулет в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
- Готовый штрудель нарезаем и посыпаем корицей. Приятного аппетита!
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Источник: Сегодня