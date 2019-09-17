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"Зважені та щасливі": рецепт тарталеток с ягодами от Светланы Фус

Рецепт диетического десерта от специалиста по питанию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Диетолог Светлана Фус
Диетолог Светлана Фус
Фото: пресс-служба СТБ

Каждый четверг на телеканале СТБ зрители наблюдают за трансформацией участников самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

Смотрите видео, когда какие ягоды лучше покупать:

Постоянный диетолог проекта Светлана Фус предлагает читателям задержать теплые дни подольше и приготовить вкусные тарталетки с ягодами.

Низкокалорийные ягодные тарталетки

Тарталетки от Светланы Фус
Тарталетки от Светланы Фус
Фото: пресс-служба СТБ

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

Для тарталеток:

  • Овсяные хлопья – 100 г
  • Мука цельнозерновая – 30 г
  • Кленовый сироп или сироп агавы – по вкусу
  • Масло кокосовое – 25 г
  • Корица – щепотка
  • Соль – щепотка

Для начинки:

  • Йогурт греческий – 1 баночка
  • Ягоды (или фрукты) – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Измельчить овсяные хлопья в блендере, сохраняя их текстуру.
  2. Высыпать овсяные хлопья в миску.
  3. Добавить муку, растопленное кокосовое масло, сироп агавы/кленовый, корицу и соль. Все тщательно перемешать.
  4. Выложить тесто в маленькие силиконовые формочки для тарталеток, тщательно прижимая его к краям обратной стороной ложки.
  5. Выпекать в предварительно разогретой до 160С духовке 15-20 минут.
  6. В полностью остывшие тарталетки выложить немного йогурта и ягод/фруктов по вкусу.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых полезных ягодах. "Сегодня" также делились рецептом тарталеток с заварным кремом и малиной.

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Источник: Сегодня
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