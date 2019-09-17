"Зважені та щасливі": рецепт тарталеток с ягодами от Светланы Фус
Рецепт диетического десерта от специалиста по питанию
Каждый четверг на телеканале СТБ зрители наблюдают за трансформацией участников самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.
Смотрите видео, когда какие ягоды лучше покупать:
Постоянный диетолог проекта Светлана Фус предлагает читателям задержать теплые дни подольше и приготовить вкусные тарталетки с ягодами.
Низкокалорийные ягодные тарталетки
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
Для тарталеток:
- Овсяные хлопья – 100 г
- Мука цельнозерновая – 30 г
- Кленовый сироп или сироп агавы – по вкусу
- Масло кокосовое – 25 г
- Корица – щепотка
- Соль – щепотка
Для начинки:
- Йогурт греческий – 1 баночка
- Ягоды (или фрукты) – по вкусу
Читайте также:Рецепт дня: тарталетки с лимонным курдом и розмарином
Способ приготовления:
- Измельчить овсяные хлопья в блендере, сохраняя их текстуру.
- Высыпать овсяные хлопья в миску.
- Добавить муку, растопленное кокосовое масло, сироп агавы/кленовый, корицу и соль. Все тщательно перемешать.
- Выложить тесто в маленькие силиконовые формочки для тарталеток, тщательно прижимая его к краям обратной стороной ложки.
- Выпекать в предварительно разогретой до 160С духовке 15-20 минут.
- В полностью остывшие тарталетки выложить немного йогурта и ягод/фруктов по вкусу.
Напомним, ранее мы рассказывали о самых полезных ягодах. "Сегодня" также делились рецептом тарталеток с заварным кремом и малиной.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Как испечь дрожжевой рулет с творогом и черникой Как приготовить яблочные драники с корицей Как испечь закрытый пирог с яблоками и корицей Как сделать батончики мюсли в домашних условиях
Источник: Сегодня