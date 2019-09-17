"Зважені та щасливі": рецепт тарталеток с ягодами от Светланы Фус

Рецепт диетического десерта от специалиста по питанию

Диетолог Светлана Фус Фото: пресс-служба СТБ

Каждый четверг на телеканале СТБ зрители наблюдают за трансформацией участников самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

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Постоянный диетолог проекта Светлана Фус предлагает читателям задержать теплые дни подольше и приготовить вкусные тарталетки с ягодами.

Низкокалорийные ягодные тарталетки

Тарталетки от Светланы Фус Фото: пресс-служба СТБ

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Для тарталеток:

Овсяные хлопья – 100 г

Мука цельнозерновая – 30 г

Кленовый сироп или сироп агавы – по вкусу

Масло кокосовое – 25 г

Корица – щепотка

Соль – щепотка

Для начинки:

Йогурт греческий – 1 баночка

Ягоды (или фрукты) – по вкусу

Способ приготовления:

Измельчить овсяные хлопья в блендере, сохраняя их текстуру. Высыпать овсяные хлопья в миску. Добавить муку, растопленное кокосовое масло, сироп агавы/кленовый, корицу и соль. Все тщательно перемешать. Выложить тесто в маленькие силиконовые формочки для тарталеток, тщательно прижимая его к краям обратной стороной ложки. Выпекать в предварительно разогретой до 160С духовке 15-20 минут. В полностью остывшие тарталетки выложить немного йогурта и ягод/фруктов по вкусу.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых полезных ягодах. "Сегодня" также делились рецептом тарталеток с заварным кремом и малиной.

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