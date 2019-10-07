"Зважені та щасливі": сытный завтрак от Светланы Фус

Рецепт фаршированного перца с омлетом от диетолога проекта

Светлана Фус с участниками Фото: пресс-служба СТБ

На прошлой неделе на телеканале СТБ состоялся шестой выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. В шестом эфире проект покинул Сергей из синей команды – оперная певица Алена Гребенюк осталась без партнера.

Смотрите видео, как приготовить омлет с плавленым сыром:

Диетолог проекта Светлана Фус тщательно следит за питанием и пищевыми привычками участников и дает рекомендации читателям. Перец, фаршированный омлетом – блюдо, которое отлично подойдет для приверженцев правильного питания, детских экспериментов на кухне, а также для тех, кому надоел обычный омлет на завтрак.

Перец, фаршированный омлетом

Ингредиенты:

Перец сладкий – 3 шт

Яйцо куриное – 4 шт

Сыр моцарелла – 120 г

Филе куриное отварное или любое другое мясо – 120 г

Молоко – 100 мл

Лук зеленый – 2-3 пера

Шпинат – 50 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 175°С. Перец разрежьте вдоль пополам, удалите семена и перегородки. Нарежьте отварное мясо маленькими кубиками. Натрите сыр на терке. Нарежьте зеленый лук. Разбейте яйца в миску, посолите и слегка взбейте. Влейте молоко и хорошо перемешайте. Добавьте зеленый лук, шпинат и отварное мясо. Отложите треть сыра, остальное вмешайте в яичную начинку. Положите перец в слегка смазанную маслом форму для запекания. Разделите яичную смесь между перцами и посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте 35–40 минут, пока яйца не схватятся.

Напомним, ранее Анита Луценко прокомментировала свои отношения с участником "Зважені та щасливі 9". А дизайнер Андре Тан заключил пари с выбывшей участницей.

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