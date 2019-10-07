"Зважені та щасливі": сытный завтрак от Светланы Фус
Рецепт фаршированного перца с омлетом от диетолога проекта
На прошлой неделе на телеканале СТБ состоялся шестой выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. В шестом эфире проект покинул Сергей из синей команды – оперная певица Алена Гребенюк осталась без партнера.
Смотрите видео, как приготовить омлет с плавленым сыром:
Диетолог проекта Светлана Фус тщательно следит за питанием и пищевыми привычками участников и дает рекомендации читателям. Перец, фаршированный омлетом – блюдо, которое отлично подойдет для приверженцев правильного питания, детских экспериментов на кухне, а также для тех, кому надоел обычный омлет на завтрак.
Перец, фаршированный омлетом
Ингредиенты:
- Перец сладкий – 3 шт
- Яйцо куриное – 4 шт
- Сыр моцарелла – 120 г
- Филе куриное отварное или любое другое мясо – 120 г
- Молоко – 100 мл
- Лук зеленый – 2-3 пера
- Шпинат – 50 г
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 175°С. Перец разрежьте вдоль пополам, удалите семена и перегородки.
- Нарежьте отварное мясо маленькими кубиками. Натрите сыр на терке. Нарежьте зеленый лук.
- Разбейте яйца в миску, посолите и слегка взбейте. Влейте молоко и хорошо перемешайте.
- Добавьте зеленый лук, шпинат и отварное мясо. Отложите треть сыра, остальное вмешайте в яичную начинку.
- Положите перец в слегка смазанную маслом форму для запекания.
- Разделите яичную смесь между перцами и посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте 35–40 минут, пока яйца не схватятся.
Напомним, ранее Анита Луценко прокомментировала свои отношения с участником "Зважені та щасливі 9". А дизайнер Андре Тан заключил пари с выбывшей участницей.
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