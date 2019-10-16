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"Зважені та щасливі": творожный пирог с рисовой мукой от Светланы Фус

Рецепт вкусного и полезного десерта от диетолога проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Диетолог Светлана Фус
Диетолог Светлана Фус
Фото: instagram.com/dietolog.fus

Каждый четверг зрители наблюдают за трансформацией участников самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Постоянный диетолог проекта Светлана Фус дает рекомендации по правильному питанию и рецепты полезных блюд. Сегодня предлагаем попробовать приготовить творожный пирог с рисовой мукой. Времени на его приготовление тратится минимум, а сам пирог получается очень нежным и мягким.

Творожный пирог с рисовой мукой: пп рецепт от Светланы Фус

Фото: пресс-служба СТБ

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

Для теста:

  • 2 желтка
  • 120 г рисовой муки
  • 1 банан
  • 50 г мягкого творога

Для начинки:

  • 200 г мягкого творога
  • 2 яйца
  • 20 г меда
  • 50 г ягод

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Способ приготовления:

  1. Измельчаем банан в блендере до однородной массы.
  2. Желтки перетираем с творогом.
  3. Соединяем муку, банановое пюре, творог с желтками и замешиваем тесто.
  4. Делаем заливку – мягкий творог смешиваем с яйцами в блендере или миксере до однородной массы. Получается очень жидкая консистенция, но так и должно быть.
  5. Тесто распределяем по форме, оставляя бортики, затем заливаем начинкой.
  6. Выпекаем 20-25 минут при 180 ºС.

Как подавать творожный пирог

"После остывания можно смазать пирог медом и украсить ягодой", – советует Светлана Фус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сырники с рисовой мукой. Мы также делились рецептом творожной запеканки с ягодами и кускусом.

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Источник: Сегодня
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