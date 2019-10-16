"Зважені та щасливі": творожный пирог с рисовой мукой от Светланы Фус
Рецепт вкусного и полезного десерта от диетолога проекта
Каждый четверг зрители наблюдают за трансформацией участников самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.
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Постоянный диетолог проекта Светлана Фус дает рекомендации по правильному питанию и рецепты полезных блюд. Сегодня предлагаем попробовать приготовить творожный пирог с рисовой мукой. Времени на его приготовление тратится минимум, а сам пирог получается очень нежным и мягким.
Творожный пирог с рисовой мукой: пп рецепт от Светланы Фус
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 желтка
- 120 г рисовой муки
- 1 банан
- 50 г мягкого творога
Для начинки:
- 200 г мягкого творога
- 2 яйца
- 20 г меда
- 50 г ягод
Способ приготовления:
- Измельчаем банан в блендере до однородной массы.
- Желтки перетираем с творогом.
- Соединяем муку, банановое пюре, творог с желтками и замешиваем тесто.
- Делаем заливку – мягкий творог смешиваем с яйцами в блендере или миксере до однородной массы. Получается очень жидкая консистенция, но так и должно быть.
- Тесто распределяем по форме, оставляя бортики, затем заливаем начинкой.
- Выпекаем 20-25 минут при 180 ºС.
Как подавать творожный пирог
"После остывания можно смазать пирог медом и украсить ягодой", – советует Светлана Фус.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сырники с рисовой мукой. Мы также делились рецептом творожной запеканки с ягодами и кускусом.
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