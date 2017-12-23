Чем больше зарабатывает женщина, тем она стройнее: интересное исследование

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Одним из факторов, влияющих на склонность к ожирению, ученые считают образование

Как зависит вес от уровня дохода. Фото: pixabay
Как зависит вес от уровня дохода. Фото: pixabay

Женщины с высоким уровнем дохода меньше страдают от ожирения, чем женщины со средней или низкой зарплатой.

Это выяснили американские ученые, опубликовав свое исследование в еженедельном отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Во время исследования ученые изучили данные о здоровье населения за 2011-2014 годы и выяснили, что среди людей с высоким уровнем дохода от ожирения страдает в среднем 31%, а среди остальных – 40%.

В то же время отмечается, что для мужчин и женщин результаты оказались различны. Так, среди женщин, находящихся за чертой бедности, от ожирения страдали 45%. Среди женщин со средним доходом – 43%. И, наконец, среди наиболее финансово обеспеченных – лишь 30%.

А вот среди мужчин наиболее склонны к ожирению оказались представители среднего класса – среди них ожирение наблюдалось у 38,5%. У бедных мужчин оно встречалось в 31,5% случаев, у богатых – в 32,6%.

Отмечается, что такая тенденция не распространяется на чернокожее население. Среди женщин процент страдающих от ожирения не меняется в зависимости от дохода, а среди мужчин от ожирения больше всего страдают самые богатые – 42,7%. Среди бедных чернокожих мужчин ожирение выявлено у 33,8%.

Ученые затрудняются назвать однозначную причину таких результатов. Одним из факторов, влияющих на склонность к ожирению, они считают образование – среди людей с ожирением школу закончили 40%, а колледж – лишь 28%.

Тем временем другие ученые выяснили, почему важно заниматься сексом зимой. Они заверяют, что как только человек почувствовал, что простудился, ему нужно заняться сексом. Во время занятий любовью выработка антител увеличивается на 30%.
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Источник:

gazeta.ru

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