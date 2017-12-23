Чем больше зарабатывает женщина, тем она стройнее: интересное исследование

Женщины с высоким уровнем дохода меньше страдают от ожирения, чем женщины со средней или низкой зарплатой.

Это выяснили американские ученые, опубликовав свое исследование в еженедельном отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Во время исследования ученые изучили данные о здоровье населения за 2011-2014 годы и выяснили, что среди людей с высоким уровнем дохода от ожирения страдает в среднем 31%, а среди остальных – 40%.

В то же время отмечается, что для мужчин и женщин результаты оказались различны. Так, среди женщин, находящихся за чертой бедности, от ожирения страдали 45%. Среди женщин со средним доходом – 43%. И, наконец, среди наиболее финансово обеспеченных – лишь 30%.

А вот среди мужчин наиболее склонны к ожирению оказались представители среднего класса – среди них ожирение наблюдалось у 38,5%. У бедных мужчин оно встречалось в 31,5% случаев, у богатых – в 32,6%.

Отмечается, что такая тенденция не распространяется на чернокожее население. Среди женщин процент страдающих от ожирения не меняется в зависимости от дохода, а среди мужчин от ожирения больше всего страдают самые богатые – 42,7%. Среди бедных чернокожих мужчин ожирение выявлено у 33,8%.

Ученые затрудняются назвать однозначную причину таких результатов. Одним из факторов, влияющих на склонность к ожирению, они считают образование – среди людей с ожирением школу закончили 40%, а колледж – лишь 28%.

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