Как запечь форель на Новый год: рецепт Асмик Гаспарян
Победительница кулинарного шоу рассказала, как вкусно приготовить рыбу
Форель относится к семейству лососевых рыб, только живет она не в море, как семга, а в реках и озерах. Эту рыбу очень просто готовить. Она годится и в суп, и на гриль, и в рагу.
Известный кулинар Асмик Гаспарян рассказала, как запечь форель в духовке вместе с чечевицей, луком и пряной зеленью. Это отличное блюдо для праздничного ужина – вкусное и несложное в приготовлении.
Фото: пресс-служба
Форель речная с пряными травами и чечевицей
Ингредиенты:
- 1 выпотрошенная тушка форели
- 1 луковица
- пучок пряной зелени (укроп, тимьян и розмарин)
- соль
- чечевица
- 1 ст.л. растительного масла
- листья салата
- дольки лимона
Рецепт приготовления:
1. Очищенный лук нарезать полукольцами. Подготовить пучок пряной зелени.
2. Натереть форель солью снаружи и внутри.
3. Поместить в брюшко пучок пряной зелени и добавить горсть чечевицы.
4. Выложить рыбу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Полить столовой ложкой растительного масла. Рядом поместить лук.
5. Запекать форель в предварительно разогретой до 180 С духовке в течение 12 минут.
6. Подавать готовую рыбу вместе с листьями свежего салата и дольками лимона.
Как вкусно приготовить форель Фото: пресс-служба
Как вкусно приготовить форель Фото: пресс-служба
Как вкусно приготовить форель Фото: пресс-служба
Как вкусно приготовить форель Фото: пресс-служба
Как вкусно приготовить форель Фото: пресс-служба
Как вкусно приготовить форель Фото: пресс-служба
Как вкусно приготовить форель Фото: пресс-служба
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как выбрать качественную замороженную рыбу. Также мы делились рецептами горячих блюд на Новый год.