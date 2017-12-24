Как запечь форель на Новый год: рецепт Асмик Гаспарян

Форель относится к семейству лососевых рыб, только живет она не в море, как семга, а в реках и озерах. Эту рыбу очень просто готовить. Она годится и в суп, и на гриль, и в рагу.

Известный кулинар Асмик Гаспарян рассказала, как запечь форель в духовке вместе с чечевицей, луком и пряной зеленью. Это отличное блюдо для праздничного ужина – вкусное и несложное в приготовлении.

Фото: пресс-служба

Форель речная с пряными травами и чечевицей

Ингредиенты:

1 выпотрошенная тушка форели

1 луковица

пучок пряной зелени (укроп, тимьян и розмарин)

соль

чечевица

1 ст.л. растительного масла

листья салата

дольки лимона

Рецепт приготовления:

1. Очищенный лук нарезать полукольцами. Подготовить пучок пряной зелени.

2. Натереть форель солью снаружи и внутри.

3. Поместить в брюшко пучок пряной зелени и добавить горсть чечевицы.

4. Выложить рыбу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Полить столовой ложкой растительного масла. Рядом поместить лук.

5. Запекать форель в предварительно разогретой до 180 С духовке в течение 12 минут.

6. Подавать готовую рыбу вместе с листьями свежего салата и дольками лимона.

















Как вкусно приготовить форель Фото: пресс-служба



Как вкусно приготовить форель Фото: пресс-служба



Как вкусно приготовить форель Фото: пресс-служба



Как вкусно приготовить форель Фото: пресс-служба



Как вкусно приготовить форель Фото: пресс-служба



Как вкусно приготовить форель Фото: пресс-служба



Как вкусно приготовить форель Фото: пресс-служба

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как выбрать качественную замороженную рыбу. Также мы делились рецептами горячих блюд на Новый год.