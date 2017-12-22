Какой фрукт сохраняет здоровье курильщиков: ученые назвали

Вчера, 16:05

Исследователи изучили диету у 650 взрослых из Германии, Норвегии и Великобритании

Бросайте курить. Фото: hookah-in-city.ru
Бросайте курить. Фото: hookah-in-city.ru

Американские ученые в журнале European Respiratory Journal опубликовали материалы, в которых описывают лучшие способы сохранения здоровья для курильщиков.

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Специалисты доказали, что регулярное употребление помидоров и фруктов, особенно яблок, благоприятно действует на здоровье легких. Исследование опубликовано, сообщает Университет Джонса Хопкинса (США).

Специалисты обнаружили, что употребление бывшими курильщиками в среднем более двух помидоров или трех яблок в сутки способствует более медленному снижению функций легких по сравнению с теми, кто употребляет меньше одного помидора или яблока в сутки.

"Исследование показывает, что диета может помочь восстановить поврежденные легкие у людей, которые бросили курить, а также предполагает, что питание, богатое фруктами, может замедлить процесс естественного старения легких, даже если вы никогда не курили", – отметила соавтор Ванесса Гарсия-Ларсен.

Напомним, в Украине хотят ограничить работу кальянных и продажи электронных сигарет.

Кроме этого, ученые выяснили, почему полный отказ от курения является непростым делом

Также ранее мы писали, как борются с курением в разных странах мира.
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