Почему важно заниматься сексом зимой: неожиданный ответ ученых

Вчера, 10:56

Как только человек почувствовал, что простудился, нужно заняться сексом, во время которого выработка антител увеличивается на 30%

Секс повышает активность мозга. Фото: pixabay
Секс повышает активность мозга. Фото: pixabay

Интимная близость наиболее важна для организма человека в зимнее время. Это выяснили ученые американского университета в Пенсильвании.

По мнению исследователей, секс способствует выработке антител, которые укрепляют иммунитет и помогают победить болезни. Как только человек почувствовал, что простудился, нужно заняться сексом, во время которого выработка антител увеличивается на 30%, рекомендуют ученые.

Кроме того, это способствует выработке коллагена, который омолаживает организм и улучшает состояние кожи.

Также секс помогает укрепить сердце, снижает риск раковых заболеваний груди и простаты. Все эти полезные свойства интимной близости крайне важны для поддержания здоровья именно в холодное время года, когда в организме человека наблюдается недостаток витаминов.

Тем временем сексолог пояснил, почему на Новый год-2018 нельзя заниматься сексом. Ответ известного британского сексолога, доктора Никки Голдштейн.
ученые, иммунитет, секс, болезни, зимнее время
Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food&Wellness

Секс можно сделать лучше. Фото из открытых источников

Женский оргазм за шесть секунд: китайские секреты страстного секса

Вчера, 05:58

Качественное расслабление мышц тазового дна, живота и поясницы – залог лучшей чувствительности

Food&Wellness

Секс на Новый год не лучшая идея. Фото: pixabay.com

Почему на Новый год-2018 нельзя заниматься сексом

21 Декабря, 17:30

Ответ известного британского сексолога, доктора Никки Голдштейн
Загрузка...

США

Фото: The Sun

Снимал на видео и сливал в Сеть: в США адвоката арестовали за секс с заключенными

21 Декабря, 05:10

Житель Флориды создал целую коллекцию подобных видеороликов из тюремных камер

Шоу-бизнес

Фото: forum.kinopoisk.ru

Секс-скандал: голливудский актер изнасиловал девушку бутылкой

20 Декабря, 05:34

В процессе сексуальных игр ТиДжей начал душить девушку так, что она даже не могла ничего сказать

Украина

Что такое половое воспитание и почему оно нужно в любом возрасте

18 Декабря, 05:47

По статистике Минздрава, только в прошлом году было 4 тысячи 890 родов у несовершеннолетних

Food&Wellness

Секс важен в любом возрасте. Фото: flickr.com

Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом в 20, 30 и 50 лет: ответ эксперта

14 Декабря, 10:44

Чаще всего женщины изменяют своим мужчинам в 40-летнем возрасте

Шоу-бизнес

Я сам принял решение исчезнуть с экранов

Рома Зверь: "Я сам принял решение исчезнуть с экранов"

11 Декабря, 15:11

Лидер группы "Звери" рассказал, почему пропал на пике популярности

Россия

Фото: pixabay.com

Россиянка попросила полицию спасти ее от орального секса с мужем

8 Декабря, 05:10

Женщина не выдержала и заявила об изнасиловании
Загрузка...