Почему важно заниматься сексом зимой: неожиданный ответ ученых

Как только человек почувствовал, что простудился, нужно заняться сексом, во время которого выработка антител увеличивается на 30%

Интимная близость наиболее важна для организма человека в зимнее время. Это выяснили ученые американского университета в Пенсильвании.

По мнению исследователей, секс способствует выработке антител, которые укрепляют иммунитет и помогают победить болезни. Как только человек почувствовал, что простудился, нужно заняться сексом, во время которого выработка антител увеличивается на 30%, рекомендуют ученые.

Кроме того, это способствует выработке коллагена, который омолаживает организм и улучшает состояние кожи.

Также секс помогает укрепить сердце, снижает риск раковых заболеваний груди и простаты. Все эти полезные свойства интимной близости крайне важны для поддержания здоровья именно в холодное время года, когда в организме человека наблюдается недостаток витаминов.

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