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Рецепты на Крещение: обрядовое печенье "кресты"

Такое печенье было принято есть утром 19 января и запивать освященной водой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
На Крещение готовят особую выпечку
На Крещение готовят особую выпечку
Фото: Depositphotos

В Крещенский Сочельник, 18 января, все религиозные хозяйки обязательно пекут "кресты" – особое обрядовое печенье. В разных регионах оформление печенья может отличаться по форме, но чаще всего берут две одинаковые полоски теста и накладывают одну на другую, слегка придавливая сверху. Сердцевину "креста" и его края украшают орехами или сухофруктами.

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C выпечкой этого печенья связано много примет. Например, если "крест" хорошо пропеченный, красивого золотистого цвета, то он подарит успех, здоровье и благополучие. Если "крест" с надломами трещинами, то он предрекает перемены в судьбе и трудности. А вот недопекшийся или горелый "крест" принесет печаль, горе и болезни. Такие "кресты" есть нельзя. Неудавшуюся выпечку надо скормить птицам на улице. По приметам, небесные создания избавят от неприятностей.

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"Кресты" из песочного теста

Печенье можно вырезать вручную или специальными формочками
Печенье можно вырезать вручную или специальными формочками
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 1 яйцо
  • 125 г масла
  • 2,5 ст. ложки сахара
  • 1 рюмка коньяка или рома
  • Соль и ванилин по вкусу

Способ приготовления:

  1. Холодное сливочное масло нарезать, растереть пальцами вместе с мукой в крошку.
  2. Добавить соль, сахар и ванилин, перемешать.
  3. Влить алкоголь и разбить яйцо. Замесить тесто и охладить его в течение получаса.
  4. Разделить тесто на несколько частей. Каждую часть скатать в виде жгута и уложить их друг на друга крестом.
  5. Печенье положить на застеленный пергаментной бумагой противень и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке до золотисто-румяного цвета.

"Кресты" из медового теста

Печенье в виде креста
Печенье в виде креста
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 300 г меда
  • 2-3 ст. ложки растительного масла
  • 100 г очищенных орехов (грецких, миндаля, фундука)
  • 1 ч. ложка пряностей (корицы, ванили, имбиря, мускатного ореха)
  • Лимонная цедра
  • 1 ч. ложка соды
  • Изюм

Способ приготовления:

  1. Ядра орехов измельчить в мелкую крошку. Перемешать с медом, добавить растительное масло, пряности и натертую на мелкой терке лимонную цедру.
  2. Массу перемешать, всыпать смешанную с содой муку и замесить тесто.
  3. Раскатать его, вырезать выемкой или ножом "крестики", положить сверху изюминки и запечь в духовке.

"Кресты" из постного теста

Печенье на Крещение
Печенье на Крещение
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 400 г муки
  • 120 г крахмала
  • 150 мл растительного масла
  • 150 мл воды
  • 1 стакан сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • Соль
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Изюм, цукаты или мармелад

Способ приготовления:

  1. Разрыхлитель смешать с мукой. В миску всыпать просеянную муку и крахмал. Влить растительное масло и перемешать.
  2. Сахар, ванильный сахар и соль растворить в воде. Воду с сахаром добавить в мучную массу, перемешать и замесить мягкое, эластичное, не липнущее к рукам тесто.
  3. Раскатать тесто в пласт, толщиной 7-10 мм и нарезать широкими полосами.
  4. Из полосок теста сделать крестики и украсить их кусочками цукатов, изюмом или мармеладом.
  5. Выложить кресты на противень (маслом смазывать не нужно) и выпекать при температуре 180 ºC градусов около 15 минут (печенье не зарумянивается сверху).

Напомним, ранее "Сегодня" писали о самых сильных ритуалах на Крещение. Мы также делились советами, как правильно окунаться в прорубь.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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