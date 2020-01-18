Рецепты на Крещение: обрядовое печенье "кресты"
Такое печенье было принято есть утром 19 января и запивать освященной водой
В Крещенский Сочельник, 18 января, все религиозные хозяйки обязательно пекут "кресты" – особое обрядовое печенье. В разных регионах оформление печенья может отличаться по форме, но чаще всего берут две одинаковые полоски теста и накладывают одну на другую, слегка придавливая сверху. Сердцевину "креста" и его края украшают орехами или сухофруктами.
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C выпечкой этого печенья связано много примет. Например, если "крест" хорошо пропеченный, красивого золотистого цвета, то он подарит успех, здоровье и благополучие. Если "крест" с надломами трещинами, то он предрекает перемены в судьбе и трудности. А вот недопекшийся или горелый "крест" принесет печаль, горе и болезни. Такие "кресты" есть нельзя. Неудавшуюся выпечку надо скормить птицам на улице. По приметам, небесные создания избавят от неприятностей.
"Кресты" из песочного теста
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 1 яйцо
- 125 г масла
- 2,5 ст. ложки сахара
- 1 рюмка коньяка или рома
- Соль и ванилин по вкусу
Способ приготовления:
- Холодное сливочное масло нарезать, растереть пальцами вместе с мукой в крошку.
- Добавить соль, сахар и ванилин, перемешать.
- Влить алкоголь и разбить яйцо. Замесить тесто и охладить его в течение получаса.
- Разделить тесто на несколько частей. Каждую часть скатать в виде жгута и уложить их друг на друга крестом.
- Печенье положить на застеленный пергаментной бумагой противень и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке до золотисто-румяного цвета.
"Кресты" из медового теста
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 стакана муки
- 300 г меда
- 2-3 ст. ложки растительного масла
- 100 г очищенных орехов (грецких, миндаля, фундука)
- 1 ч. ложка пряностей (корицы, ванили, имбиря, мускатного ореха)
- Лимонная цедра
- 1 ч. ложка соды
- Изюм
Способ приготовления:
- Ядра орехов измельчить в мелкую крошку. Перемешать с медом, добавить растительное масло, пряности и натертую на мелкой терке лимонную цедру.
- Массу перемешать, всыпать смешанную с содой муку и замесить тесто.
- Раскатать его, вырезать выемкой или ножом "крестики", положить сверху изюминки и запечь в духовке.
"Кресты" из постного теста
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г муки
- 120 г крахмала
- 150 мл растительного масла
- 150 мл воды
- 1 стакан сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- Соль
- 1 ч.л. разрыхлителя
- Изюм, цукаты или мармелад
Способ приготовления:
- Разрыхлитель смешать с мукой. В миску всыпать просеянную муку и крахмал. Влить растительное масло и перемешать.
- Сахар, ванильный сахар и соль растворить в воде. Воду с сахаром добавить в мучную массу, перемешать и замесить мягкое, эластичное, не липнущее к рукам тесто.
- Раскатать тесто в пласт, толщиной 7-10 мм и нарезать широкими полосами.
- Из полосок теста сделать крестики и украсить их кусочками цукатов, изюмом или мармеладом.
- Выложить кресты на противень (маслом смазывать не нужно) и выпекать при температуре 180 ºC градусов около 15 минут (печенье не зарумянивается сверху).
Напомним, ранее "Сегодня" писали о самых сильных ритуалах на Крещение. Мы также делились советами, как правильно окунаться в прорубь.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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