Рецепты на Крещение: обрядовое печенье "кресты"

Такое печенье было принято есть утром 19 января и запивать освященной водой

На Крещение готовят особую выпечку Фото: Depositphotos

В Крещенский Сочельник, 18 января, все религиозные хозяйки обязательно пекут "кресты" – особое обрядовое печенье. В разных регионах оформление печенья может отличаться по форме, но чаще всего берут две одинаковые полоски теста и накладывают одну на другую, слегка придавливая сверху. Сердцевину "креста" и его края украшают орехами или сухофруктами.

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C выпечкой этого печенья связано много примет. Например, если "крест" хорошо пропеченный, красивого золотистого цвета, то он подарит успех, здоровье и благополучие. Если "крест" с надломами трещинами, то он предрекает перемены в судьбе и трудности. А вот недопекшийся или горелый "крест" принесет печаль, горе и болезни. Такие "кресты" есть нельзя. Неудавшуюся выпечку надо скормить птицам на улице. По приметам, небесные создания избавят от неприятностей.

"Кресты" из песочного теста

Печенье можно вырезать вручную или специальными формочками Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

250 г муки

1 яйцо

125 г масла

2,5 ст. ложки сахара

1 рюмка коньяка или рома

Соль и ванилин по вкусу

Способ приготовления:

Холодное сливочное масло нарезать, растереть пальцами вместе с мукой в крошку. Добавить соль, сахар и ванилин, перемешать. Влить алкоголь и разбить яйцо. Замесить тесто и охладить его в течение получаса. Разделить тесто на несколько частей. Каждую часть скатать в виде жгута и уложить их друг на друга крестом. Печенье положить на застеленный пергаментной бумагой противень и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке до золотисто-румяного цвета.

"Кресты" из медового теста

Печенье в виде креста Фото: Pinterest

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 стакана муки

300 г меда

2-3 ст. ложки растительного масла

100 г очищенных орехов (грецких, миндаля, фундука)

1 ч. ложка пряностей (корицы, ванили, имбиря, мускатного ореха)

Лимонная цедра

1 ч. ложка соды

Изюм

Способ приготовления:

Ядра орехов измельчить в мелкую крошку. Перемешать с медом, добавить растительное масло, пряности и натертую на мелкой терке лимонную цедру. Массу перемешать, всыпать смешанную с содой муку и замесить тесто. Раскатать его, вырезать выемкой или ножом "крестики", положить сверху изюминки и запечь в духовке.

"Кресты" из постного теста

Печенье на Крещение Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г муки

120 г крахмала

150 мл растительного масла

150 мл воды

1 стакан сахара

1 пакетик ванильного сахара

Соль

1 ч.л. разрыхлителя

Изюм, цукаты или мармелад

Способ приготовления:

Разрыхлитель смешать с мукой. В миску всыпать просеянную муку и крахмал. Влить растительное масло и перемешать. Сахар, ванильный сахар и соль растворить в воде. Воду с сахаром добавить в мучную массу, перемешать и замесить мягкое, эластичное, не липнущее к рукам тесто. Раскатать тесто в пласт, толщиной 7-10 мм и нарезать широкими полосами. Из полосок теста сделать крестики и украсить их кусочками цукатов, изюмом или мармеладом. Выложить кресты на противень (маслом смазывать не нужно) и выпекать при температуре 180 ºC градусов около 15 минут (печенье не зарумянивается сверху).

Напомним, ранее "Сегодня" писали о самых сильных ритуалах на Крещение. Мы также делились советами, как правильно окунаться в прорубь.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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