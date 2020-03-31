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1 апреля: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 апреля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:25

Какой праздник 1 апреля 2020 года? Международный день птиц и День смеха 2020. В народном календаре – Хрисанфа и Дарии Римских. Именины празднуют: Дарья, Дмитрий, Иван и Софья.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 1 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 апреля.

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  • День смеха 2020. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых или подшучивать над ними. Одну из версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля отмечали во многих странах как День весеннего равноденствия и время Пасхи.

1 апреля – День смеха 2020
1 апреля – День смеха 2020
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

  • Международный день птиц. Интернациональный экологический праздник. Его цель – сохранение видового разнообразия и численности птиц.

Какой праздник 1 апреля: что нельзя делать

1 апреля отмечают день двух христианских святых – Хрисанфа и Дарии Римских. Хрисанф в переводе с греческого означает "многоцветный", а Дария в переводе с персидского – "побеждающая, сильная". Оба имени идеально подходят этой паре мучеников, пострадавших в 283 году в Риме.

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Приметы и запреты на 1 апреля

  • Теплый и ясный день – сухое и ветреное лето.
  • Дождь на Дарью – признак того, что летом засухи не будет.
  • Залежавшийся снег – лето будет плохим.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

  • Ночью звезд не видно – погода в ближайшее время будет теплой.
  • Какова погода на 1 апреля – таким будет и октябрь.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1778 – бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара.
  • 1803 – французское правительство запрещает давать детям имена, которых нет в календаре.
  • 1875 – английская газета The Times первой в мире опубликовала недельный прогноз погоды.
  • 1889 – в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина.
  • 1890 – бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.
  • 1901 – одно из крупнейших кораблекрушений XX века: турецкий корабль "Аслана" разбился на подводных камнях в Красном море. Жертвами катастрофы стали 180 человек.

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  • 1918 – основаны Воздушные силы Великобритании.
  • 1924 – Адольф Гитлер осужден на пять лет заключения за Пивной путч.
  • 1967 – премьера комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика".
  • 1976 – основана компания Apple.
  • 2001 – в Нидерландах заключены первые в мире однополые браки.
  • 2004 – открылась почта Gmail от Google.
  • 2009 – Албания и Хорватия присоединились к НАТО.

Кто родился 1 апреля

  • 1809 – Николай Гоголь, выдающийся украинский прозаик, драматург "Вечера на хуторе близ Диканьки".
  • 1868 – Надежда Забила-Врубель, украинская оперная певица, жена художника Михаила Врубеля; была племянницей известного украинского скульптора Пармена Забилы.
  • 1932 – Александр Мартынец, украинский художник-график, педагог, профессор Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Заслуженный деятель искусств Украины.
  • 1952 – Евгений Гордиец, украинский художник-сюрреалист.
  • 1971 – Вахтанг Кипиани, украинский журналист, публицист, историк.
  • 1974 – Чайная Чоу, британская и американская актриса, модель и телеведущая (сериал "Черная метка").
  • 1981 – Тереза Сокирко, канадская певица украинского происхождения.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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