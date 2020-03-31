1 апреля: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 апреля в истории
Какой праздник 1 апреля 2020 года? Международный день птиц и День смеха 2020. В народном календаре – Хрисанфа и Дарии Римских. Именины празднуют: Дарья, Дмитрий, Иван и Софья.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 1 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 апреля.
- День смеха 2020. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых или подшучивать над ними. Одну из версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля отмечали во многих странах как День весеннего равноденствия и время Пасхи.
- Международный день птиц. Интернациональный экологический праздник. Его цель – сохранение видового разнообразия и численности птиц.
1 апреля отмечают день двух христианских святых – Хрисанфа и Дарии Римских. Хрисанф в переводе с греческого означает "многоцветный", а Дария в переводе с персидского – "побеждающая, сильная". Оба имени идеально подходят этой паре мучеников, пострадавших в 283 году в Риме.
Приметы и запреты на 1 апреля
- Теплый и ясный день – сухое и ветреное лето.
- Дождь на Дарью – признак того, что летом засухи не будет.
- Залежавшийся снег – лето будет плохим.
Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:
- Ночью звезд не видно – погода в ближайшее время будет теплой.
- Какова погода на 1 апреля – таким будет и октябрь.
- 1778 – бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара.
- 1803 – французское правительство запрещает давать детям имена, которых нет в календаре.
- 1875 – английская газета The Times первой в мире опубликовала недельный прогноз погоды.
- 1889 – в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина.
- 1890 – бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.
- 1901 – одно из крупнейших кораблекрушений XX века: турецкий корабль "Аслана" разбился на подводных камнях в Красном море. Жертвами катастрофы стали 180 человек.
- 1918 – основаны Воздушные силы Великобритании.
- 1924 – Адольф Гитлер осужден на пять лет заключения за Пивной путч.
- 1967 – премьера комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика".
- 1976 – основана компания Apple.
- 2001 – в Нидерландах заключены первые в мире однополые браки.
- 2004 – открылась почта Gmail от Google.
- 2009 – Албания и Хорватия присоединились к НАТО.
- 1809 – Николай Гоголь, выдающийся украинский прозаик, драматург "Вечера на хуторе близ Диканьки".
- 1868 – Надежда Забила-Врубель, украинская оперная певица, жена художника Михаила Врубеля; была племянницей известного украинского скульптора Пармена Забилы.
- 1932 – Александр Мартынец, украинский художник-график, педагог, профессор Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Заслуженный деятель искусств Украины.
- 1952 – Евгений Гордиец, украинский художник-сюрреалист.
- 1971 – Вахтанг Кипиани, украинский журналист, публицист, историк.
- 1974 – Чайная Чоу, британская и американская актриса, модель и телеведущая (сериал "Черная метка").
- 1981 – Тереза Сокирко, канадская певица украинского происхождения.
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное