1 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 августа в истории
Сегодня, 1 августа, 213-й день года по григорианскому календарю . До окончания года осталось 152 дня. Именинники – Жанна, Роман, Серафим, Степан (Стефан). В Швецарии отмечают День основания конфедерации, в Бенине – День независимости, а в Анголе – День вооруженных сил.
"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 1 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 августа.
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По народному календарю сегодня день Мокрины. Часто именно 1 августа шли дожди, либо погода становилась прохладной. Если день выдавался погожим и ясным, то бабы обычно проводили специальные обряды, чтобы призвать дождь. Ранее 1 августа считался последним днем лета. По Мокрине предсказывали, какой будет осень. Если 1 августа шел дождь, то и осень будет дождливой. Если погода была солнечной, то и осень будет теплой и погожей.
- Звезды падают на Мокрину – ждите сильных ветров.
- Дождливая погода 1 августа – к неурожаю орехов.
- Сухая погода на Мокрину – теплые дни задержатся еще долго.
- Дождь пошел – в этом году орехов не будет.
- Говорят, что на Макриду Оводы последний раз кусаются.
- Пух с осины 1 августа опадает – подосиновики уже появились, и можно отправляться в лес на их сбор.
1492 – первое письменное упоминание о запорожских казаках.
1498 – Христофор Колумб открыл Святой Остров, который на самом деле оказался Америкой.
1774 – впервые учеными был получен чистый кислород.
1793 – Франция ввела метрическую систему мер и весов, ставшую основой единой международной системы измерений.
1838 – подавляющее большинство колоний Британской империи запретили рабство.
1900 – основание футбольного клуба "Боруссия".
1923 – начало украинизации.
1936 – открытие Олимпийских игр в Берлине.
1939 – открытие в Москве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки – ВДНХ.
1977 – открытие Центрального дома художника в Киеве.
1981 – в Америке начал трансляцию музыкальный телеканал MTV.
2010 – в Луганске был зафиксирован абсолютный рекорд жары в истории метеонаблюдений в Украине – плюс 41,3 градуса.
1744 – автор термина "биология", французский ученый Жан Батист Ламарк.
1910 – первая женщина военный фотокорреспондент Герда Таро.
1923 – советская телеведущая Валентина Леонтьева.
1932 – французский вирусолог, Нобелевский лауреат Люк Монтанье.
1936 – французский кутюрье Ив Сен-Лоран.
1984 – немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер.
Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.
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