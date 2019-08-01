1 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 августа в истории

Сегодня день Мокрины Фото: Pixabay

Сегодня, 1 августа, 213-й день года по григорианскому календарю . До окончания года осталось 152 дня. Именинники – Жанна, Роман, Серафим, Степан (Стефан). В Швецарии отмечают День основания конфедерации, в Бенине – День независимости, а в Анголе – День вооруженных сил.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 1 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 августа.

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1 августа: какой сегодня праздник и как провести этот день

По народному календарю сегодня день Мокрины. Часто именно 1 августа шли дожди, либо погода становилась прохладной. Если день выдавался погожим и ясным, то бабы обычно проводили специальные обряды, чтобы призвать дождь. Ранее 1 августа считался последним днем лета. По Мокрине предсказывали, какой будет осень. Если 1 августа шел дождь, то и осень будет дождливой. Если погода была солнечной, то и осень будет теплой и погожей.

Приметы на 1 августа

Звезды падают на Мокрину – ждите сильных ветров.

Дождливая погода 1 августа – к неурожаю орехов.

Сухая погода на Мокрину – теплые дни задержатся еще долго.

Дождь пошел – в этом году орехов не будет.

Говорят, что на Макриду Оводы последний раз кусаются.

Пух с осины 1 августа опадает – подосиновики уже появились, и можно отправляться в лес на их сбор.

1 августа: интересные и важные события в истории

1492 – первое письменное упоминание о запорожских казаках.

1498 – Христофор Колумб открыл Святой Остров, который на самом деле оказался Америкой.

1774 – впервые учеными был получен чистый кислород.

1793 – Франция ввела метрическую систему мер и весов, ставшую основой единой международной системы измерений.

1838 – подавляющее большинство колоний Британской империи запретили рабство.

1900 – основание футбольного клуба "Боруссия".

1923 – начало украинизации.

1936 – открытие Олимпийских игр в Берлине.

1939 – открытие в Москве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки – ВДНХ.

1977 – открытие Центрального дома художника в Киеве.

1981 – в Америке начал трансляцию музыкальный телеканал MTV.

2010 – в Луганске был зафиксирован абсолютный рекорд жары в истории метеонаблюдений в Украине – плюс 41,3 градуса.

Кто родился 1 августа

1744 – автор термина "биология", французский ученый Жан Батист Ламарк.

1910 – первая женщина военный фотокорреспондент Герда Таро.

1923 – советская телеведущая Валентина Леонтьева.

1932 – французский вирусолог, Нобелевский лауреат Люк Монтанье.

1936 – французский кутюрье Ив Сен-Лоран.

1984 – немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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