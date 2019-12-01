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1 декабря: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 декабря в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:58
1 декабря отмечаем день Романа и Платона Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
1 декабря отмечаем день Романа и Платона
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Сегодня, 1 декабря, отмечаем День работников прокуратуры Украины, а также Всемирный день борьбы со СПИДом. Именинники – Платон, Роман. Международный день солидарности с инфицированными СПИДом, в Украине отмечают День прокуратуры, в Португалии – День восстановления независимости, в Румынии – День объединения, в Беларуси – День юриста, в России – День сетевика.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 1 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 декабря.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

  • День работников прокуратуры Украины. Профессиональный праздник День работников прокуратуры ежегодно отмечается 1 декабря. Установлен Указом Президента Украины от 2 ноября 2000 года, "учитывая роль органов прокуратуры Украины в укреплении законности, защиты прав человека и гражданина, а также вклад работников прокуратуры в дело формирования Украины как правового государства".
  • Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот День стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должной памяти погибших от болезни, и возможности отметить такие достижения как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике. Несмотря на значительные достижения человечества в вопросах борьбы с этой болезнью, она забрала и продолжает забирать множество человеческих жизней. Символом борьбы со СПИДом стала красная лента, без которой сейчас не проходит ни одна акция в этой области.

Какой праздник 1 декабря, как провести этот день

По народному календарю сегодня – день Романа и Платона. Считалось, что сегодня обязательно нужно помолиться святым и попросить материального благополучия. Поэтому утром крестьяне отправлялись в церковь, а потом начинали заниматься ежедневными делами.

Работы в поле были завершены, но люди находили себе занятие. Начиная с 1 декабря, мужчины приступали к работе с деревом, изготавливали из него разную посуду и мебель. Особенно ценной древесиной считалась липа, ведь с ней было легко работать и она, по верованиям, защищала от нечисти.

Приметы на 1 декабря

  • 1 декабря тепло – зима также будет теплой.
  • Сильный ветер 1 декабря – зимой будет много метелей.
  • Переменчивая погода 1 декабря обещала такую же погоду зимой.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 декабря

  • 1822 – в Вене состоялся музыкальный дебют 11-летнего Ференца Листа.
  • 1835 – вышла в свет первая книга сказок выдающегося датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена.
  • 1887 – напечатан роман "Этюд в багровых тонах", первая книга о Шерлоке Холмсе.
  • 1891 – Джеймс Нейсмит придумал игру баскетбол.
  • 1903 – в кинотеатрах вышел первый вестерн "Большое ограбление поезда".
  • 1913 – установка первой линии конвейерной сборки на заводе Ford.
  • 1913 – открыт метрополитен в Буэнос-Айресе, Аргентина.
  • 1991 – более 90 % процентов из 32 миллионов граждан Украины приняли участие во Всеукраинском референдуме и высказались за независимость своей страны.

Кто родился 1 декабря

  • 1595 – по одной из гипотез 1 декабря родился Гетман Украины Богдан Хмельницкий.
  • 1717 – украинский писатель Григорий Канский.
  • 1761 – основатель первого и самого известного музея восковых фигур в Лондоне Мария Тюссо.
  • 1864 – норвежский мореплаватель, которому первому удалось организовать зимовку в Антарктиде, Карстен Борхгревинк.
  • 1886 – американский писатель Рекс Стаут.
  • 1913 – украинский поэт Платон Воронько.
  • 1935 – американский актер, сценарист и режиссер Вуди Аллен.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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