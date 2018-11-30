1 декабря: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 1 декабря в истории, что нельзя делать

Что нельзя делать 1 декабря. Фото: pixabay

1 декабря - 335-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 30 дней. Именины - Платон, Роман. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, а в Украине отмечают День работников прокуратуры.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 1 декабря 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 декабря.

Какой православный праздник 1 декабря – что нельзя делать

В православной церкви 1 декабря почитается память святых мучеников Романа и Платона, которые пострадали за веру в IV веру. Известно, что Платон был братом мученика Антиоха – вместе они родились в семье благочестивых христиан и получили отличное воспитание, после чего начали проповедовать христианство буквально в начале своей юности. А Роман в это время был диаконом в городе Кесария и однажды встретил епарха, идущего на языческий праздник. Тогда Роман стал убеждать его отречься от веры, после чего тот отказался то сделать и предал проповедника большому количеству пыток.

Народные приметы на 1 декабря

Если в этот день тепло на улице – зима будет теплой и мягкой, и наоборот.

Ветер сильный дует – зимой вьюг и метелей будет много.

Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима вообще будет очень переменчивой.

Если на щеколде ржавчина появилась – ожидай непогоды в ближайшее время.

Нужно наблюдать за погодой 1 декабря утром, днем и вечером – это позволит узнать, какой будет погода в декабре, январе и феврале.

Круги вокруг месяца – скоро будет мороз. Ворона по дороге ходит – будет оттепель.

По народной примете, комар в доме появился 1 декабря – ожидай оттепели.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 декабря

В 1887 – напечатан роман "Этюд в багровых тонах", первая книга о Шерлоке Холмсе.

1924 – в Эстонии начинается Перводекабрьское восстание.

1945 – Основана Международная демократическая федерация женщин.

1991 – Президентские выборы на Украине и Всеукраинский референдум о Независимости. Первые всенародные выборы президента Казахстана.

Кто родился 1 декабря

В 1716 году родился Этьен Морис Фальконе, французский скульптор.

1896 – Георгий Жуков, советский полководец.

1913 – Платон Воронько, украинский советский поэт.

1913 – Георгий Майборода, украинский советский композитор, дирижер, педагог.

1935 – Вуди Аллен, американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер.

1949 – Пабло Эскобар, колумбийский наркобарон.

1991 – Сунь Ян, китайский пловец, трехкратный олимпийский чемпион.

Напомним, 21 ноября прошел один из главных церковных праздников – собор Архистратига Михаила.