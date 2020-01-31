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1 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 февраля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:26
1 февраля – день святого Макария Фото: instagram.com/darkfaerietales
1 февраля – день святого Макария
Фото: instagram.com/darkfaerietales

1 февраля 2020 года – Международный день десерта, Всемирный день хиджаба (World Hijab Day), Национальный день свободы в США и День работника лифтового хозяйства (День лифтовика) в РФ. Православные христиане отмечают День памяти преподобного Макария. Именины в этот день празднуют Антон, Арсений, Марк, Николай, Петр и Федор.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 1 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 февраля.

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Какой праздник 1 февраля

1 февраля 2020 года – день святого Макария. Он был настоятелем монастыря, являя собой пример благочестия, христианской кротости и смирения. Погода 1 февраля будет свидетельствовать о том, каким будет весь месяц февраль.На Макария существовал обычай ходить друг к другу в гости, рассказывать интересные истории и пить чай.

Приметы на 1 февраля

  • Морозный день – будет жаркое лето.
  • На Макария наблюдается теплая погода – первая половина лета будет дождливой.
  • Безоблачная погода – к ранней и теплой весне.
  • В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, многие из которых осуществляются на следующий день.

Что можно делать 1 февраля

  • Чаепитие на Макария позволит избавиться от боли в животе.
  • Желательно в этот день сделать как можно больше добра для близких и окружающих людей.
  • Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.

Что нельзя делать 1 февраля

  • Не рекомендуется на Макария заниматься тяжелым физическим трудом.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1587 – английская королева Елизавета I подписала смертный приговор Марии Стюарт.
  • 1664 – армия польского короля и великого князя литовского Яна II Казимира была принуждена снять осаду с Глухова. Это событие стало началом тяжелого отступления польско-литовской армии. Большой поход короля провалился, Речь Посполитая окончательно потеряла Левобережную Украину.
  • 1709 – на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане нашли матроса Александра Селкирка, который и стал прообразом Робинзона Крузо.
  • 1865 – отмена рабства в США.
  • 1884 – опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка.
  • 1893 – Томас Эдисон открыл первый в мире киносъемочный павильон "Черная Мария".
  • 1922 – Политбюро ЦК КП (б) У приняло решение о вывозе 8 млн пудов хлеба из голодающей Украины в Россию.
  • 1930 – газета "Таймс" напечатала первый в мире кроссворд.
  • 1951 – по телевидению показали первый ядерный взрыв – третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде.
  • 1994 – вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского союза.
  • 2000 – из-за аварии на румынской золотодобывающей фабрике в Дунай попало огромное количество отравляющего вещества цианид, что вызвало экологическую катастрофу во многих странах.
  • 2010 – фильм "Аватар" стал первым фильмом в истории, собравший в прокате более 2 миллиардов долларов.

  • Кто родился 1 февраля

  • 1402 – Элеонора Арагонская, принцесса арагонская, королева Португалии.
  • 1844 – Грэнвилл Стэнли Холл, пионер американской психологической науки.
  • 1894 – Джон Форд, американский кинорежиссер, единственный в истории обладатель четырех "Оскаров" за лучшую режиссуру.
  • 1897 – украинский поэт, литературный критик Евгений Маланюк.
  • 1901 – Кларк Гейбл, американский актер ("Унесенные ветром"), обладатель премии "Оскар" (1935).
  • 1926 – Вивиан Майер, американская фотохудожница.
  • 1965 – американский актер Брэндон Брюс Ли.
  • 1967 – Мэг Кэбот, американская писательница. Автор романа "Дневники принцессы".
  • 1968 – американская певица, дочь Элвиса Пресли Лиза Мария Пресли.
  • 1969 – Габриэль Батистута, аргентинский футболист.
  • 1971 – Майкл Холл, американский актер (телесериал "Декстер").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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