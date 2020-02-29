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1 марта: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 марта в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:18

1 марта – Всемирный день комплимента, Всемирный день гражданской обороны и День "Ноль дискриминации" (Zero Discrimination Day). В народном календаре 1 марта – День Маремьяны-кикиморы. Именины празднуют Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил и Юлиан.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 1 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 марта.

1 марта – День Маремьяны
1 марта – День Маремьяны
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

  • Всемирный день комплимента. Главное, что известно, это идея учреждения праздника – спонтанное желание простых людей сделать один из дней в году более ярким, теплым, по-доброму запоминающимся и сближающим.
  • Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах-членах МОГО с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения.
  • День "Ноль дискриминации" (Zero Discrimination Day) отмечается ежегодно 1 марта по решению ООН с 2014 года. Инициатором учреждения Дня борьбы с дискриминацией выступили руководители ЮНЭЙДС – объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД.

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

1 марта: какой праздник

В народном календаре 1 марта – Маремьяны-кикиморы. В первый день весны нужно было радоваться. Наши предки славили бога плодородия Ярилу, просили у него хорошего урожая и легких полевых работ. 1 марта устраивали массовые народные гулянья – люди весело прощались с зимой. И хотя первый день весны иногда был еще очень холодным, все же ждать тепла и солнца оставалось недолго.

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Что можно делать 1 марта

  • Согласно преданию, в этот день повесился Иуда, который предал Иисуса Христа. Поэтому в этот день молятся за близких людей, чтобы в семье не было самоубийц.

Что нельзя делать 1 марта

  • Нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

Народные приметы на 1 марта

  • Если слышен плач кикиморы либо она показалась на глаза хозяевам – ждите беды.
  • Талая вода и снег, которые собраны 1 марта, считаются целебными.
  • Если женщина наберет снега и в полдень оботрет им руки – они, по приметам, будут чистыми и нежными.
  • Если беременная в этот день встанет на пригорок и посмотрит на первое солнце весны, то у нее родится крепкий и здоровый ребенок.
  • По примете, 1 марта вороны каркают громко – скоро похолодает.
  • Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления.
  • Первый день весны – теплый, значит, по примете, еще будет похолодание.
  • Зяблик кричит громко – идут холода.
  • Плещется вода на льду водоема – ждите теплых дней.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1324 – бой у Лукосистерны между арагонцами и сардинцами.
  • 1555 – Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.
  • 1562 – начало религиозных войн во Франции. Франсуа де Гиз напал на совершавших богослужение гугенотов в местечке Васси (провинция Шампань).
  • 1565 – в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе было 4000 жителей.
  • 1869 – Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.
  • 1969 – во время концерта группы The Doors в Майами за неприличное поведение был арестован ее лидер Джим Моррисон.
  • 1977 – в Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде.
  • 1978 – останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии.
  • 1991 – шахтеры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политическое требование (отставка Горбачева).
  • 2001 – введен полномасштабный визовый режим между Россией и Грузией.

Кто родился 1 марта

  • 1837 – Георг Мориц Эберс, немецкий ученый-египтолог и писатель.
  • 1879 – Алан Гардинер, английский египтолог и лингвист.
  • 1892 – Рюноскэ Акутагава, японский писатель ("Нанкинский Христос", "Ведьма").
  • 1900 – Николай Супруненко, украинский историк.
  • 1906 – Вера Менчик, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин.
  • 1963 – Томас Андерс, немецкий певец, солист поп-группы Modern Talking.
  • 1966 – Зак Снайдер, американский режиссер, сценарист, продюсер.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как правильно провести Масленицу 2020.

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Источник: Сегодня
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