1 марта: какой сегодня праздник и чей День ангела

Узнайте о главных праздниках и событиях 1 марта в истории

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, Которые имели место в истории 1 марта.

Ранее мы писали о выходных дней на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы.



Какой праздник и чей День ангела 1 марта

61-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 304 дня. Именинники – Валент, Даниил, Еремей, Илья, Исай, Павел, Порфирий, Самуил, Юлиан. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Международный день кошек, Всемирный день гражданской обороны, в США – День цветных женщин, в Румынии и Молдове – Марцишор, в Болгарии – мартеницы.

Новый праздник – День "Ноль дискриминации" (Zero Discrimination Day) – отмечается 1 марта по решению ООН с 2014 года. Инициатором учреждения выступила руководители ЮНЭЙДС – Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ / СПИД.

1 марта: интересные события в истории

В 1555 году Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

1 марта 1564 дата выхода первой точно датированной русской печатной книги – "Апостола" Ивана Федорова.

В 1869 году Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, в основе которой лежала их атомная масса и химическая сходство.

В 1912 году Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом с самолета в полете (высота 460 м).

В 1947 году года начал свою деятельность Международный валютный фонд.

В 1977 году в Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде.

Кто родился 1 марта

В 1445 году родился Сандро Боттичелли, итальянский художник эпохи Возрождения.

В 1810 году родился Фридерик (Францишек) Шопен, польский композитор, пианист-виртуоз.

В 1910 году родился Грэм Дэвид Нивен, британский актер ("Розовая пантера", "Казино Рояль", "Смерть на Ниле"), лауреат премий "Оскар" ("По отдельным столиками", 1959) и "Золотой глобус" (1954, 1959).

В 1914 году родился Ральф Волдо Эллисон, американский писатель ("Невидимка"), публицист ( "Призрак и действие").

В 1930 году родился Иван Иванович Билык, украинский писатель, переводчик, лауреат Шевченковской премии (1991).

В 1938 году родился Борислав Николаевич Брондуков, украинский актер ("Вавилон ХХ", "Афоня", "Гараж").

В 1944 году родился Рон Говард, американский режиссер, актер, сценарист.

В 1956 году родилась Даля Грибаускайте, литовский политик, президент Литвы (с 2009 г.).

В 1969 году родился Хавьер Бардем, испанский актер ("Ешь, молись, люби", "Вики.Кристина.Барселона", "Старикам тут не место").

В 1980 году родилась Анна Семенович, российская певица, актриса.

В 1994 году родился Джастин Бибер, канадский певец, актер.

Напомним. ранее мы писали, какой праздник 28 февраля.