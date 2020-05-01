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1 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 мая в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:57

Какой сегодня праздник, 1 мая? День труда-2020. В народном календаре – день Кузьмы. Именины празднуют Антон, Василий, Виктор, Григорий, Иван и Михаил.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 1 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 мая.

1 мая – день Кузьмы
1 мая – день Кузьмы
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

  • 1 мая – День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций.

Какой сегодня праздник

1 мая 2020 года отмечают день Кузьмы. Известно, что святой беспокоился за то, чтобы люди не чувствовали голода и при необходимости помогал нуждающимся. Также с этого дня начинаются первые посевные работы.

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Приметы на 1 мая

  • Кукушка 1 мая долго кует – вскоре придет тепло, а холод отойдет.
  • 1 мая идет дождь – смочите волосы дождевой водой, и тогда они будут хорошо расти.
  • Если погода 1 мая теплая, то вторая половина месяца будет холодной.
  • Черемуха зазеленела – можно сажать картофель, свеклу и морковь. В народе говорят: "На Кузьму сей морковь и свеклу".
  • Дождь идет – будет рожь хорошо расти.
  • Если утром влажность воздуха небольшая, а вечером ситуация меняется, то погода в ближайшие дни будет теплой и ясной
  • Первый день мая холодный – значит, в конце месяца будет очень тепло.
  • Если в мае холодно – год будет хлебородным.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1328 – по мирному договору 1328 года Англия признала независимость Шотландии.
  • 1699 – Пьер ле Мойн основал первую колонию европейцев в долине реки Миссисипи.
  • 1707 – объединение Шотландии с Англией (Англо-Шотландская уния), образование Великобритании.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

  • 1840 – в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки.
  • 1884 – в Чикаго начато строительство 10-этажного дома – первого небоскреба.
  • 1967 – свадьба Элвиса и Присциллы Пресли.
  • 2004 – Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского союза.

Кто родился 1 мая

  • 1672 – Джозеф Аддисон, английский публицист, просветитель, политический деятель, зачинатель английской журналистики.
  • 1852 – Сантьяго Рамон-и-Кахаль, испанский физиолог, гистолог, лауреат Нобелевской премии 1906 года.
  • 1917 – Федор Хитрук, российский кинорежиссер-мультипликатор ("Приключения Бонифация", "Винни-Пух").

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  • 1973 – Оливер Невилль, немецкий футболист.
  • 1979 – Паули Рантасалми, гитарист и композитор, участник финской рок-группы The Rasmus.
  • 1982 – Джейми Дорнан, британский актер, модель и музыкант, известен ролью Кристиана Грея в фильме "Пятьдесят оттенков серого".

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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