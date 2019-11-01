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1 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 ноября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:17
1 ноября отмечаем Иванов день Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
1 ноября отмечаем Иванов день
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

1 ноября отмечаются Международный день вегана. Веганы – люди, которые не едят не только рыбу и мясо, но и все продукты животного происхождения, такие как яйца, молоко, мед. Также веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и не используют ту продукцию, которая была протестирована на животных. Еще сегодня отмечается День Мертвых (Day of the Dead). Это мексиканский праздник, однако ЮНЕСКО присвоила ему особый статус и включила в список нематериального культурного наследия.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 1 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 ноября.

Смотрите видео: украинские традиции празднования Хэллоуина

Какой праздник 1 ноября, как провести день

По народному календарю 1 ноября – день Садока или Иванов день. Обычно в этот день крестьяне окончательно прощались с теплом. Дни становились короче, могли ударить первые морозы. Люди старались не нагружать себя тяжелой работой, чаще всего именно на Садока резали домашнюю птицу и готовили из нее разнообразные вкусные блюда.

Садока считали покровителем людей, умерших без покаяния. Люди верили, что такие души спускаются 1 ноября на землю. Поэтому крестьяне одевались устрашающими персонажами и устраивали шумные вечеринки, чтобы отпугнуть нечисть.

Народные приметы на 1 ноября

  • Мороз 1 ноября – 8 ноября будет оттепель.
  • Ночью на Садока выпал снег – скоро будут сильные морозы.
  • Дождь 1 ноября – снег выпадет только через 28 дней.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 ноября

  • 1512 – впервые открыта для посетителей роспись Сикстинской капеллы, выполненная Микеланджело.
  • 1755 – столицу Португалии Лиссабон полностью разрушило землетрясение.
  • 1800 – Джон Адамс стал первым президентом США, который въехал в Белый дом.
  • 1894 – французский микробиолог Эмиль Ру изобрел антидифтерийную сыворотку.
  • 1918 – украинцы взяли власть во Львове. Вскоре была провозглашена ЗУНР.
  • 1927 – создан футбольный клуб "Динамо".
  • 1944 – в Советском Союзе вручили первый орден "Мать-героиня".
  • 1945 – Специальная комиссия союзников объявила о смерти Адольфа Гитлера.
  • 1952 – США подорвал первую в мире водородную бомбу.
  • 1955 – в Советском Союзе разрешено аборты.

Кто родился 1 ноября

  • 1636 – французский поэт, придворный историограф Людовика XIV Никола Буало.
  • 1757 – итальянский скульптор Антонио Канова.
  • 1871 – американский прозаик, импрессионист Стивен Крейн.
  • 1909 – бразильский футбольный тренер Висенте Феола.
  • 1939 – украинский режиссер, народный артист Украины Федор Стригун.
  • 1996 – американский певец Густав Ар (Lil Peep).

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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