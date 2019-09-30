1 октября: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 октября в истории
1 октября – 274-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 91 день. Именинники – Ирина, Софья. Каждый год 1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day), учрежденный Североамериканским вегетарианским обществом (North American Vegetarian Society, NAVS) в 1977 году.
Кроме этого, 1 октября празднуем Международный день пожилых людей и Международный день музыки. В Китае – День провозглашения КНР, в Намибии – День доброй воли, а в Нигерии, Кипре и Тувалу – День независимости. Также ежегодно, начиная с 2002 года, в австрийской столице (Вене) отмечают День кофе.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 1 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 октября.
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По народному календарю сегодня – день Ирины или Арины. В это время люди отправлялись на сбор шиповника, потому что верили, что именно на Ирину она приобретает чрезвычайные лечебные свойства. Ее активно использовали в народной медицине для приготовления витаминных напитков, которые употребляли для укрепления иммунитета. Из шиповника также готовили различные вкусные десерты – повидло, компоты, мармелад.
- Если журавли уже летят в теплые края, то на праздник Покрова будет холодно и наступит настоящая зима.
- Какой будет погода на Арину, такой, согласно приметам, она будет и 1 апреля.
- Если человек родился 1 октября, то он будет путешественником. В качестве талисмана ему можно носить гранат.
- Птицы с отлетом не спешат – скорее всего, зима придет нескоро.
- Бурьян (сорная трава) вырастает высокой – примета, что много снега выпадет.
- Береза 1 октября не потеряла своих листьев – снег будет еще нескоро.
- 1661 – в Королевстве Англия состоялись первые гонки на яхтах: король Карл II обогнал своего брата Джеймса.
- 1727 – на генеральном совете в городе Глухове Даниила Апостола избран гетманом.
- 1869 – в Вене выпущены первые почтовые открытки.
- 1884 – на Вашингтонской конференции принято решение о ведении на всей Земле поясного времени.
- 1928 – в СССР утвержден первый пятилетний план развития народного хозяйства.
- 1931 – вступил в строй и выпустил первый трактор Харьковский тракторный завод им. Орджоникидзе.
- 1948 – началась эксплуатация газопровода Дашава-Киев длиной 513 км.
- 1949 – в Пекине провозглашена создание Китайской Народной Республики.
- 1967 – советское телевидение начало регулярные цветные передачи.
- 1977 – легендарный бразильский футболист Пеле объявил о том, что оставляет большой футбол.
- 1858 – украинский писатель Адриан Кащенко.
- 1881 – американский авиаконструктор Уильям Боинг, который поднял в небо свой первый самолет в 1915 году.
- 1903 – американский пианист-виртуоз, родился в Киеве, Владимир Горовиц.
- 1930 – ирландский актер Ричард Харрис, известный по фильмам "Гладиаторы" и "Гарри Поттер".
- 1935 – британская киноактриса Джулия Эндрюс.
- 1975 – российская актриса Чулпан Хаматова.
- 1981 – украинский борец греко-римского стиля, участник Олимпийских игр Александр Хвощ.
Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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