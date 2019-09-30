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1 октября: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 октября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
1 октября отмечаем день Ирины
1 октября отмечаем день Ирины
Фото: Pixabay

1 октября – 274-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 91 день. Именинники – Ирина, Софья. Каждый год 1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day), учрежденный Североамериканским вегетарианским обществом (North American Vegetarian Society, NAVS) в 1977 году.

Кроме этого, 1 октября празднуем Международный день пожилых людей и Международный день музыки. В Китае – День провозглашения КНР, в Намибии – День доброй воли, а в Нигерии, Кипре и Тувалу – День независимости. Также ежегодно, начиная с 2002 года, в австрийской столице (Вене) отмечают День кофе.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 1 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 октября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

1 октября: какой праздник и что нельзя делать

По народному календарю сегодня – день Ирины или Арины. В это время люди отправлялись на сбор шиповника, потому что верили, что именно на Ирину она приобретает чрезвычайные лечебные свойства. Ее активно использовали в народной медицине для приготовления витаминных напитков, которые употребляли для укрепления иммунитета. Из шиповника также готовили различные вкусные десерты – повидло, компоты, мармелад.

Приметы на 1 октября

  • Если журавли уже летят в теплые края, то на праздник Покрова будет холодно и наступит настоящая зима.
  • Какой будет погода на Арину, такой, согласно приметам, она будет и 1 апреля.
  • Если человек родился 1 октября, то он будет путешественником. В качестве талисмана ему можно носить гранат.
  • Птицы с отлетом не спешат – скорее всего, зима придет нескоро.
  • Бурьян (сорная трава) вырастает высокой – примета, что много снега выпадет.
  • Береза 1 октября не потеряла своих листьев – снег будет еще нескоро.

1 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1661 – в Королевстве Англия состоялись первые гонки на яхтах: король Карл II обогнал своего брата Джеймса.
  • 1727 – на генеральном совете в городе Глухове Даниила Апостола избран гетманом.
  • 1869 – в Вене выпущены первые почтовые открытки.
  • 1884 – на Вашингтонской конференции принято решение о ведении на всей Земле поясного времени.
  • 1928 – в СССР утвержден первый пятилетний план развития народного хозяйства.
  • 1931 – вступил в строй и выпустил первый трактор Харьковский тракторный завод им. Орджоникидзе.
  • 1948 – началась эксплуатация газопровода Дашава-Киев длиной 513 км.
  • 1949 – в Пекине провозглашена создание Китайской Народной Республики.
  • 1967 – советское телевидение начало регулярные цветные передачи.
  • 1977 – легендарный бразильский футболист Пеле объявил о том, что оставляет большой футбол.

Кто родился 1 октября

  • 1858 – украинский писатель Адриан Кащенко.
  • 1881 – американский авиаконструктор Уильям Боинг, который поднял в небо свой первый самолет в 1915 году.
  • 1903 – американский пианист-виртуоз, родился в Киеве, Владимир Горовиц.
  • 1930 – ирландский актер Ричард Харрис, известный по фильмам "Гладиаторы" и "Гарри Поттер".
  • 1935 – британская киноактриса Джулия Эндрюс.
  • 1975 – российская актриса Чулпан Хаматова.
  • 1981 – украинский борец греко-римского стиля, участник Олимпийских игр Александр Хвощ.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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