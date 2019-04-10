Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

10 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 10 апреля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
Сегодня - 10 апреля
Сегодня - 10 апреля
Фото: Pixabay

Сегодня 100-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 265 дней. Именинники – Илларион, Степан (Стефан). 10 апреля в разных странах мира отмечается семейный праздник – День братьев и сестер (Siblings Day). В США он называется Национальный день братьев и сестер (National Siblings Day).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 10 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 апреля.

Какой сегодня праздник

10 апреля православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона. Преподобный Илларион Новый с юности посвятил себя служению богу и много лет провел в затворе. За непорочность и святость жизни он сначала удостоился сана пресвитера, а затем был поставлен игуменом Пеликитского монастыря. Благодатной силой молитвы он низводил дождь во время засухи, отгонял от полей вредных животных и совершал много других чудес.

Приметы на 10 апреля

  • Слышится глухой и продолжительный гром – будет много дождей в ближайшие недели.
  • Сороки сидят 10 апреля на верхушках деревьев – холода скоро закончатся.
  • Дождь в этот день – примета того, что будет хороший урожай.
  • Чибисы вечером низко кричат – летом будет засуха.
  • Если они поют протяжно, то на следующий день можно ожидать ясной погоды.
  • Туман и иней утром 10 апреля предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.
  • Чибисы летают низко – ждите засухи.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 апреля

1633 – бананы впервые начали продавать в Лондонском магазине.

1849 – американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

1912 – английский лайнер "Титаник" вышел в свое первое и последнее плавание.

1944 – в ходе Одесской операции, проведенной 26 марта – 14 апреля 1944 года, войсками 3-го Украинского фронта была освобождена Одесса.

1978 – "Фольксваген" стал первой не американской автомобильной компанией, которая начала составлять авто на территории США.

Кто родился 10 апреля

1935 – Николай Касьян, украинский врач-остеопат, мануальный терапевт. Народный врач СССР, заслуженный врач Украины.

1952 – Григорий Явлинский, российский политический и государственный деятель, лидер партии "Яблоко".

1964 – Франк-Петер Реч, немецкий биатлонист (ГДР).

1971 – Валид Арфуш, украинский предприниматель ливанского происхождения.

1987 – Александр Рыбка, украинский футболист, вратарь "Оболони" (ранее – "Динамо").

Ранее мы писали, какие церковные праздники и посты будут в апреле 2019 года. Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники Праздники и памятные дни апреля: символика и главные дни каждой седьмицы Великого Поста и радость Пасхи Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник
видео праздник приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат
Салат "Необыкновенный"
Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой
Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Популярные статьи

Вчера, 17:16Fun

9 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 13:35Техно

Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление

Вчера, 13:18Fun

Девушка в белом платье сорвала свадьбу бывшего жениха: видео

Вчера, 12:30Fun

Отец едва не потерял сознание, увидев прическу дочери

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Ольга Сумская очаровала снимками с 17-летней дочерью-красавицей

8 апреляFun

Показали "самое лучшее фото с выпускного"

7 апреляFun

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

7 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

7 апреляFun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

7 апреляТехно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

7 апреляFun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

7 апреляFun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

7 апреляШоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

7 апреляFun

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 апреляШоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

7 апреляТехно

Мобильная игра The Elder Scrolls: Blades стала доступна всем

Новости партнеров

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль
Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль
Алена Омаргалиева показала соблазнительную фигуру
Алена Омаргалиева показала соблазнительную фигуру
Мигель: «Максим Фадеев столько говна сделал в жизни»
Мигель: «Максим Фадеев столько говна сделал в жизни»