10 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 10 апреля в истории

Сегодня - 10 апреля Фото: Pixabay

Сегодня 100-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 265 дней. Именинники – Илларион, Степан (Стефан). 10 апреля в разных странах мира отмечается семейный праздник – День братьев и сестер (Siblings Day). В США он называется Национальный день братьев и сестер (National Siblings Day).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 10 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 апреля.

Какой сегодня праздник

10 апреля православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона. Преподобный Илларион Новый с юности посвятил себя служению богу и много лет провел в затворе. За непорочность и святость жизни он сначала удостоился сана пресвитера, а затем был поставлен игуменом Пеликитского монастыря. Благодатной силой молитвы он низводил дождь во время засухи, отгонял от полей вредных животных и совершал много других чудес.

Приметы на 10 апреля

Слышится глухой и продолжительный гром – будет много дождей в ближайшие недели.

Сороки сидят 10 апреля на верхушках деревьев – холода скоро закончатся.

Дождь в этот день – примета того, что будет хороший урожай.

Чибисы вечером низко кричат – летом будет засуха.

Если они поют протяжно, то на следующий день можно ожидать ясной погоды.

Туман и иней утром 10 апреля предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.

Чибисы летают низко – ждите засухи.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 апреля

1633 – бананы впервые начали продавать в Лондонском магазине.

1849 – американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

1912 – английский лайнер "Титаник" вышел в свое первое и последнее плавание.

1944 – в ходе Одесской операции, проведенной 26 марта – 14 апреля 1944 года, войсками 3-го Украинского фронта была освобождена Одесса.

1978 – "Фольксваген" стал первой не американской автомобильной компанией, которая начала составлять авто на территории США.

Кто родился 10 апреля

1935 – Николай Касьян, украинский врач-остеопат, мануальный терапевт. Народный врач СССР, заслуженный врач Украины.

1952 – Григорий Явлинский, российский политический и государственный деятель, лидер партии "Яблоко".

1964 – Франк-Петер Реч, немецкий биатлонист (ГДР).

1971 – Валид Арфуш, украинский предприниматель ливанского происхождения.

1987 – Александр Рыбка, украинский футболист, вратарь "Оболони" (ранее – "Динамо").

Ранее мы писали, какие церковные праздники и посты будут в апреле 2019 года. Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

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