10 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 февраля в истории

10 февраля – день Ефрема Сирина Фото: instagram.com/darkfaerietales_

10 февраля православные христиане отмечают день Ефрема Сирина. Именины празднуют: Ефим, Георгий, Владимир, Яков и Юрий.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 9 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 февраля.

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Всемирный день зернобобовых. В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН обратила внимание на роль зернобобовых в решении важных задач глобального характера, а в 2018 году праздник официально установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Какой праздник 10 февраля

10 февраля 2020 года почитается память Ефрема Сирина, известного проповедника и богослова. Этот день называют "Днем чудес", ведь именно в этот день с вами может произойти невиданное чудо.

Народные приметы на 10 февраля

Ветреная погода – лето будет дождливым и холодным.

Лес стал черным – примета того, что будет оттепель.

Говорят, что на Ефрема хорошо клюет рыба.

Что нельзя делать 10 февраля

На Ефрема нельзя убивать насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков.

Также сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.

Что можно делать 10 февраля

В этот день можно заниматься хозяйством и генеральной уборкой дома.

Интересные и важные события в Украине и мире

1810 – состоялось торжественное открытие Одесской оперы.

1841 – официально опубликован "Акт о Британской Северной Америке". Он упразднил законодательные учреждения Нижней и Верхней Канады и по которому вместо этих колоний была создана новая политическая единица Провинция Канада.

1881 – в Париже, в Национальном театре комической оперы, состоялась премьера оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана".

1906 – спущен на воду английский броненосец "Дредноут" ("Неустрашимый"). Лучший корабль своего времени.

1963 – в результате слияния городов Модзи, Кокура, Тобата, Яхата и Вакамацу на севере острова Кюсю образован город, определенный указом правительства Японии Китакюсю.

1992 – ВВС США начали доставку американской гуманитарной помощи в страны СНГ (операция Provide Hope).

2005 – МИД КНДР впервые открыто заявил о создании в стране ядерного оружия.

2006 – в Турине открылись XX зимние Олимпийские игры.

2009 – на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.

2013 – обстрел Краматорска в ходе войны в Донбассе.

Кто родился 10 февраля

1744 – Уильям Корнуоллис, британский адмирал.

1785 – Клод-Луи Навье, французский механик и инженер.

1808 – Георг Вебер, немецкий историк и филолог.

1835 – Виктор Гензен, немецкий зоолог; ввел в науку термин планктон.

1902 – Уолтер Браттейн, американский физик, один из разработчиков транзистора, нобелевский лауреат (1956).

1950 – Марк Спитц, американский пловец, 9-кратный олимпийский чемпион, многократный рекордсмен мира.

1962 – Клифф Бертон, американский бас-гитарист, один из основателей группы "Metallica".

1991 – Эмма Робертс, американская актриса и модель. Дочь актера Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс. Она получила известность после роли Эдди Сингер в телесериале канала Nickelodeon, "Нетакая".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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