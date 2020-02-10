10 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 февраля в истории
10 февраля православные христиане отмечают день Ефрема Сирина. Именины празднуют: Ефим, Георгий, Владимир, Яков и Юрий.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 9 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 февраля.
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- Всемирный день зернобобовых. В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН обратила внимание на роль зернобобовых в решении важных задач глобального характера, а в 2018 году праздник официально установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.
10 февраля 2020 года почитается память Ефрема Сирина, известного проповедника и богослова. Этот день называют "Днем чудес", ведь именно в этот день с вами может произойти невиданное чудо.
Народные приметы на 10 февраля
- Ветреная погода – лето будет дождливым и холодным.
- Лес стал черным – примета того, что будет оттепель.
- Говорят, что на Ефрема хорошо клюет рыба.
Что нельзя делать 10 февраля
- На Ефрема нельзя убивать насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков.
- Также сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.
Что можно делать 10 февраля
- В этот день можно заниматься хозяйством и генеральной уборкой дома.
- 1810 – состоялось торжественное открытие Одесской оперы.
- 1841 – официально опубликован "Акт о Британской Северной Америке". Он упразднил законодательные учреждения Нижней и Верхней Канады и по которому вместо этих колоний была создана новая политическая единица Провинция Канада.
- 1881 – в Париже, в Национальном театре комической оперы, состоялась премьера оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана".
- 1906 – спущен на воду английский броненосец "Дредноут" ("Неустрашимый"). Лучший корабль своего времени.
- 1963 – в результате слияния городов Модзи, Кокура, Тобата, Яхата и Вакамацу на севере острова Кюсю образован город, определенный указом правительства Японии Китакюсю.
- 1992 – ВВС США начали доставку американской гуманитарной помощи в страны СНГ (операция Provide Hope).
- 2005 – МИД КНДР впервые открыто заявил о создании в стране ядерного оружия.
- 2006 – в Турине открылись XX зимние Олимпийские игры.
- 2009 – на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.
- 2013 – обстрел Краматорска в ходе войны в Донбассе.
- 1744 – Уильям Корнуоллис, британский адмирал.
- 1785 – Клод-Луи Навье, французский механик и инженер.
- 1808 – Георг Вебер, немецкий историк и филолог.
- 1835 – Виктор Гензен, немецкий зоолог; ввел в науку термин планктон.
- 1902 – Уолтер Браттейн, американский физик, один из разработчиков транзистора, нобелевский лауреат (1956).
- 1950 – Марк Спитц, американский пловец, 9-кратный олимпийский чемпион, многократный рекордсмен мира.
- 1962 – Клифф Бертон, американский бас-гитарист, один из основателей группы "Metallica".
- 1991 – Эмма Робертс, американская актриса и модель. Дочь актера Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс. Она получила известность после роли Эдди Сингер в телесериале канала Nickelodeon, "Нетакая".
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