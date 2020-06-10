10 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 июня в истории

Какой сегодня праздник, 10 июня? Всемирный день модерна, Всемирный день мороженого, Международный день геральдики, день преподобной Елены Дивеевской и преподобного Никиты исповедальника – в православном календаре, Никита Гусятник – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнат, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 10 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 июня.

10 июня: какой сегодня праздник Фото: pexels

Всемирный день модерна (World Art Nouveau Day) – праздник, созданный в 2013 году с целью пропаганды искусства высокого стиля в архитектуре, живописи, поэзии, музыке и сохранения его наследия.

– праздник, созданный в 2013 году с целью пропаганды искусства высокого стиля в архитектуре, живописи, поэзии, музыке и сохранения его наследия. Международный день геральдики (International Heraldry Day) – праздник людей, занимающихся изучением гербов, символов и традиций их использования.

– праздник людей, занимающихся изучением гербов, символов и традиций их использования. Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day) – празднуют все любители этого холодного лакомства.

– празднуют все любители этого холодного лакомства. День Португалии, Камоэнса и португальских сообществ – государственный праздник отмечается в стране с 1580 года.

Какой сегодня праздник

10 июня православная церковь чтит День памяти Святителя Игнатия, преподобной Елены Дивеевской, преподобного Никиты исповедальника, а также проводится празднование иконы Божией Матери "Бысть Чрево Твое Святая Трапеза".

В народе 10 июня чтится Никита Гусятник, который также считался стражем гусей.

Читайте также: Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Приметы на 10 июня

Если на Никиту стоит теплая безветренная погода, к осени будет хороший урожай.

Беременные женщины в этот день ходили в поле, чтобы ребенок был крепким, как молодой колос.

Если женщина родит на хлебной ниве, роды пройдут легко, а ребенок будет здоровым.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

978 – Князь Владимир взошел на киевский престол.

1793 – во Франции открыт первый в мире зоопарк.

1909 – впервые в мире использован сигнал бедствия SOS.

Читайте также: Церковные праздники и посты в июне 2020 года по дням

1936 – день рождения киностудии "Союзмультфильм".

1943 – день рождения шариковой ручки.

2003 – в Америке запущен первый марсоход "Spirit".

Кто родился 10 июня

1895 – Хэтти Макдэниел, первая темнокожая киноактриса, получившая премию "Оскар".

1922 – Борис Брунов, советский артист, конферансье.

1929 – Людмила Зыкина, советская певица.

1930 – Илья Глазунов, советский художник.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться