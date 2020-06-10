Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

10 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 июня в истории

Какой сегодня праздник, 10 июня? Всемирный день модерна, Всемирный день мороженого, Международный день геральдики, день преподобной Елены Дивеевской и преподобного Никиты исповедальника – в православном календаре, Никита Гусятник – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнат, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 10 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 июня.

10 июня: какой сегодня праздник
10 июня: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Всемирный день модерна (World Art Nouveau Day) – праздник, созданный в 2013 году с целью пропаганды искусства высокого стиля в архитектуре, живописи, поэзии, музыке и сохранения его наследия.
  • Международный день геральдики (International Heraldry Day) – праздник людей, занимающихся изучением гербов, символов и традиций их использования.
  • Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day) – празднуют все любители этого холодного лакомства.
  • День Португалии, Камоэнса и португальских сообществ – государственный праздник отмечается в стране с 1580 года.

Какой сегодня праздник

10 июня православная церковь чтит День памяти Святителя Игнатия, преподобной Елены Дивеевской, преподобного Никиты исповедальника, а также проводится празднование иконы Божией Матери "Бысть Чрево Твое Святая Трапеза".

В народе 10 июня чтится Никита Гусятник, который также считался стражем гусей.

Читайте также:
Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Приметы на 10 июня

  • Если на Никиту стоит теплая безветренная погода, к осени будет хороший урожай.
  • Беременные женщины в этот день ходили в поле, чтобы ребенок был крепким, как молодой колос.
  • Если женщина родит на хлебной ниве, роды пройдут легко, а ребенок будет здоровым.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 978 – Князь Владимир взошел на киевский престол.
  • 1793 – во Франции открыт первый в мире зоопарк.
  • 1909 – впервые в мире использован сигнал бедствия SOS.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в июне 2020 года по дням

  • 1936 – день рождения киностудии "Союзмультфильм".
  • 1943 – день рождения шариковой ручки.
  • 2003 – в Америке запущен первый марсоход "Spirit".

Кто родился 10 июня

  • 1895 – Хэтти Макдэниел, первая темнокожая киноактриса, получившая премию "Оскар".
  • 1922 – Борис Брунов, советский артист, конферансье.
  • 1929 – Людмила Зыкина, советская певица.
  • 1930 – Илья Глазунов, советский художник.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
9 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня Выходные дни и праздники в июне 2020 года в Украине Зеленский учредил в Украине новый праздник
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Бледанс со страшным лицом накинулась на Ефремова после трагедии
Бледанс со страшным лицом накинулась на Ефремова после трагедии
Як Тіна Кароль виглядала до пластики: архівне фото
Як Тіна Кароль виглядала до пластики: архівне фото
53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом
53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом
За час до смертельного ДТП Ефремов едва не сбил пешеходов. Видео
За час до смертельного ДТП Ефремов едва не сбил пешеходов. Видео

Популярные статьи

Вчера, 22:45Travel

5 причин, почему стоит поехать на отдых в Бердянск

Вчера, 22:02Шоу-бизнес

Плакал во время заседания: суд арестовал Михаила Ефремова

Вчера, 19:07Шоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" рассказала о резкой реакции отца на измену Максима Михайлюка

Вчера, 18:32Food

Как приготовить шампиньоны на гриле

Вчера, 11:15Fun

Сбросила 13 кг: женщина раскрыла секрет быстрого домашнего похудения, фото

8 июняШоу-бизнес

Пьяный актер Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы: подробности (видео)

8 июняTravel

Достопримечательности Харькова: куда пойти в городе

8 июняFood

Как правильно готовить сосиски на гриле: два простых способа

8 июняFun

8 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июняEvents

С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

7 июняFun

7 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июняEvents

Троица: значение, традиции и приметы праздника

7 июняEvents

Поздравления с Троицей-2020 в СМС и коротких стихах

7 июняEvents

Троица-2020: что можно, а что нельзя делать в праздник

7 июняFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

7 июняEvents

Троица-2020: яркие открытки, стихи и поздравления с праздником

Новости партнеров

Панина со скандалом выгнали с похорон Кокшенова. Подробности
Панина со скандалом выгнали с похорон Кокшенова. Подробности
Перед ефіром. Алла Мазур показала фото без макіяжу
Перед ефіром. Алла Мазур показала фото без макіяжу
"Неужели развод": принц Гарри обманул Меган Маркл
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Сантоса. Фото
Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Сантоса. Фото
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять