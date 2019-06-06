10 июня: какой праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 июня в истории

В православной церкви 10 июня почитают память Святого Никиты Фото: Pixabay

10 июня – 161-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 204 дня. Именинники – Игнат, Никита. Сегодня отмечают Всемирный день мороженого, а в Португалии – День нации.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 10 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 июня.

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Какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать 10 июня

В православной церкви 10 июня почитают память Святого Никиты Халкидонского, который известен как исповедник. Он отличался милосердием и всегда старался помогать малоимущим людям. Известно, что за преданность Христовой вере Никита-исповедник был арестован, подвергнут многочисленным мучениям и отправлен в ссылку, где скончался в IX веке. В народе же его прозвали гусятником и стали молиться для того чтобы заручиться поддержкой в защите от диких птиц, часто крадущих гусей со двора.

10 июня зацветает поздняя черная и белая малина, калина, производится повторный посев редиса. Также в этот день допускается высаживать в открытый грунт перец, помидоры, баклажаны, патиссоны, кабачки, дыню, капусту, огурцы. Осуществляют второй полив деревьев. Также в этот период обращали внимание на природные явления и старались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

Приметы на 10 июня

Роса, образовавшаяся после захода солнца и исчезнувшая после его восхода, к ухудшению погоды.

Радуга после дождя скоро пропадает – к ясной погоде, долго стоит – к ненастью.

Ведро над нивой – к скорой спелости хлебов.

Если колодезный журавль начал скрипеть, то погода скоро переменится.

Роса на колосьях с утра – на доброе колошение.

Если над лесом синеет воздух – будет тепло.

Тихий день Никиты-гусятника предвещает хороший урожай.

Если много муравьев на муравейнике – погода будет хорошая.

Важные и интересные события в истории 10 июня

1652 – Джон Халл открыл первый монетный двор в Америке.

1793 – в Париже открылся первый в мире публичный зоопарк.

1829 – в Англии состоялись первые соревнования между гребцами Оксфордского и Кембриджского университетов. Победил Оксфорд.

1907 – французские инженеры братья Люмьер изобрели способ печати цветных фотографий, запланировав использовать его для производства цветного кино.

1909 – впервые в мире использовали сигнал SOS.

1936 – в СССР основана киностудия "Союзмультфильм".

1943 – венгр Ласло Биро изобрел шариковую ручку.

Кто родился 10 июня

1911 – Петр Вескляров, украинский актер театра и кино, ведущий.

1929 – родилась Людмила Зыкина, российская певица.

1941 – Аида Ведищева (Ида Вайс), советская эстрадная певица.

1976 – Андрей Шевченко, украинский журналист и политик.

1983 – родилась МакSим (Марина Абросимова), российская поп-певица.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019.

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