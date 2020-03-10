10 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 марта в истории

Какой сегодня праздник – 10 марта 2020 года? Православные христиане отмечают день священнослужителя Тарасия. Именины в этот день празднуют: Александр, Николай и Тарас.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 10 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 марта.

10 марта: какой праздник

10 марта 2020 года почитается память священнослужителя Тарасия, который известен как архиепископ Константинопольский. Он прославился своими добрыми делами, выступал как защитник слабых и обездоленных, занимался обустройством многочисленных приютов и больниц.

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Приметы на 10 марта

Если грачи вьют гнезда на деревьях – можно рассчитывать на установление стабильно теплой погоды.

Слышно карканье ворон – примета того, что лето будет ненастным, с большим количеством дождей.

Если у месяца крутые рога, ждите морозов в ближайшее время.

Если на Тарасия выпадет снег, то перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.

Если высадить капусту и помидоры, это сулит хороший урожай.

10 марта – день Тарасия Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Что нельзя делать 10 марта?

В этот день мужчинам нельзя работать или что-то планировать, так как потом все планы могут разрушиться.

В этот день нельзя ложиться спать в дневное время.

Что можно делать 10 марта?

Кладите в этот день деньги на кухонный стол – по поверью, в вашу жизнь должен прийти значительный поток денег.

Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, можно рассчитывать на благоприятный результат.

Интересные и важные события в Украине и мире

1535 – испанские мореплаватели открыли в Тихом океане Галапагосские острова.

1710 – вышла в свет первая печатная географическая книга на русском языке под названием "География, или Краткое земного мира описание".

1862 – федеральное правительство США впервые в этой стране выпустило бумажные деньги.

1876 – спустя три дня после получения патента на изобретенный им телефон Александр Белл впервые сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотсона, находящегося в соседней комнате.

1878 – в Женеве вышло карманное издание "Кобзаря" Тараса Григорьевича Шевченко.

1905 – в Лондоне основан футбольный клуб "Челси".

1910 – в Китае запрещено рабство.

1960 – индейцы в Канаде получили право голоса.

1977 – несколько групп астрономов США, Австралии, Индии, ЮАР открыли кольца Урана.

1982 – редкий парад планет – все девять планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон) собрались по одну сторону Солнца в секторе с углом 95 градусов (то есть максимальная разность гелиоцентрических эклиптических долгот планет составила 95 градусов).

Кто родился 10 марта

1787 – Устим Кармалюк, предводитель крестьянского движения на Подолье в 1813-1835 годах (одна из версий).

1920 – Борис Виан, французский писатель, джазовый музыкант и певец ("Пена дней").

1940 – Чак Норрис, американский киноактер, мастер боевых искусств ("Обитель дьявола", "Вышибалы").

1957 – Усама бен Ладен, основатель и первый эмир международной исламистской террористической организации "Аль-Каида".

1958 – Шэрон Стоун, американская модель и киноактриса ("Знать бы, что я гений", "Агент Икс").

1984 – Оливия Уайлд, американская киноактриса ("Доктор Хаус", "Американский папаша!").

1992 – Эмили Осмент, киноактриса ("Два с половиной человека", "Молодые и голодные").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

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