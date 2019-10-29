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10-месячный щенок поджег зажигалкой дом: курьезное видео

Произошедшее зафиксировала установленная камера видеонаблюдения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:28
Бульдог Арчи поджог дом Фото: instagram.com/archie_the_arsonist
Бульдог Арчи поджог дом
Фото: instagram.com/archie_the_arsonist

Жительница австралийского города Рингвуд по имени Ди завела в Instagram-аккаунт для своего 10-месячного французского бульдога Арчи, который прославился в сети из-за того, что поджог дом. Об этом сообщает Daily Mail.

Ди рассказала, что в среду, 23 октября, она ушла на работу в девять утра. Уже спустя четыре минуты в доме произошло ЧП: Арчи играл с зажигалкой для барбекю и устроил пожар. Произошедшее зафиксировала установленная камера видеонаблюдения.

Огонь распространялся 20 минут, пока прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб не потушили его. Нанесенный дому ущерб оценивается в 60 тысяч австралийских долларов (около одного миллиона гривен). На время ремонта хозяевам придется съехать из дома, заново штукатурить помещения, покупать новые шкафы и кондиционер.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Хозяйка собаки подчеркнула, что не держит зла на питомца. Она рада, что собака не пострадала.

Ранее "Сегодня" писали, как хозяин французского бульдога по кличке Лео во время прогулки записал тренировку своего питомца на видео. Упитанный пес упражняется в прыжках через барьеры и неожиданно застревает между двух стволов дерева. Кроме этого, мы опубликовали забавное видео с танцующим тверк псом.

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