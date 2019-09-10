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10 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 сентября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:10
Народный календарь сегодня чтит Анну и Савву
Народный календарь сегодня чтит Анну и Савву
Фото: Pixabay

Сегодня, 10 сентября, 253-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 112 дней. Именинники – Анна (Анна), Анатолий, Афанасий, Вениамин, Григорий, Захар, Игнат (Игнат), Илларион, Иосиф (Иосиф, Осип), Леонтий, Макар, Нестор. Международный день памяти жертв фашизма, Всемирный день предотвращения самоубийств, в Гибралтаре отмечают Национальный день.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 10 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

10 сентября: какой праздник и как провести этот день

Народный календарь сегодня чтит Анну и Савву. В селах продолжались последние работы по сбору урожая – люди свозили с полей снопы, собирали яблоки, убирали коноплю, завершали посев озимой пшеницы. 10 сентября молились и просили исцелить человека от пьянства, а также проводили громкие ярмарки. Кроме этого, 10 сентября в православной церкви отмечается празднование в честь обретения мощей преподобного Иова Почаевского.

Приметы на 10 сентября

  • Если 10 сентября сухо, то морозы наступят еще не скоро.
  • Гуси и журавли еще не улетели – зима будет теплой.
  • Грозовые дожди – к теплой осени.

10 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1588 – английский мореплаватель Томас Кавендиш вернулся из третьей кругосветной экспедиции.
  • 1839 – в Москве заложен храм Христа Спасителя.
  • 1856 – закончилась Крымская война.
  • 1894 – в Лондоне наложен первый штраф на водителя, который управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.
  • 1939 – Канада объявила войну нацистской Германии.
  • 1977 – во Франции в последний раз для в качестве орудия казни была использована гильотина.
  • 1993 – на экраны вышел первый сезон культового сериала "Секретные материалы".
  • 1988 – немецкая теннисистка Штеффи Граф завоевала Большой шлем, став второй теннисисткой, которой удалось достичь такого результата.

Кто родился 10 сентября

  • 1638 – Мария Терезия Испанская, дочь короля Испании Филиппа IV и Елизаветы Французской.
  • 1839 – американский философ, математик и основатель прагматизма Чарлз Сандерс Пирс.
  • 1854 – украинский меценат Иван Терещенко.
  • 1892 – американский физик, Нобелевский лауреат Артур Комптон.
  • 1894 – украинский кинорежиссер и писатель Александр Довженко.
  • 1899 – известный в СССР артист, который стал известен благодаря способности читать чужие мысли, Вольф Мессинг.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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