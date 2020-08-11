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11 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 августа в истории

Какой сегодня праздник, 11 августа? День сыновей и дочерей – в Германии, День национальной идентичности – в Армении, День пограничников – в Туркменистане. Рождество святителя Николая Угодника и память мученика Каллиника Киликийского – в православном календаре. Калинов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Михаил, Николай, Клара, Серафима.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 августа.

11 августа: какой сегодня праздник
11 августа: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

  • День национальной идентичности отмечается в Армении.
  • День пограничников празднует Туркменистан.
  • День национальных героев чтится в Зимбабве.
  • День независимости празднует Республика Чад.
  • День гор (Яма-но хи) – национальный праздник отмечает Япония.
  • День флага отмечается в Пакистане.
  • День сыновей и дочерей празднуется в Германии.

Какой сегодня праздник

11 августа православная церковь отмечает Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Также почитается память мученика Каллиника Киликийского и преподобных Константина и Космы Косинских.

В народе 11 августа чествуются Калинов день или Калинник. Издавна в этот день было принято готовить лакомства и напитки из калины. А традиционным праздничным угощением были пироги с калиной.

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Приметы на 11 августа

  • если на Калинов день тепло – к сухой и теплой осени;
  • туман обещает хороший урожай овса и ячменя;
  • зазеленел поспевший овес – к ненастной погоде.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1337 – Сергей Радонежский основал монастырь, ныне Троице-Сергиева Лавра.
  • 1804 – Австрия стала империей.
  • 1909 – впервые был подан сигнал SOS американским кораблем "Арапаоэ".
  • 1926 – компания "Кодак" объявила о начале работ по созданию цветной фотопленки.

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  • 1973 – состоялась премьера советского многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны".
  • 1989 – реабилитированы осужденные по делу Союза освобождения Украины.
  • 2003 – начата миротворческая миссия украинских войск в Ираке.

Кто родился 11 августа

  • 1778 – Фридрих Людвиг Ян, основатель спортивной гимнастики.
  • 1889 – Александр Шульгин, украинский политик, дипломат, секретарь международных дел УНР.
  • 1950 – Стив Возняк, программист, один из основателей компании Apple.
  • 1965 – Виола Девис, голливудская актриса, обладательница премии "Оскар".
  • 1983 – Крис Хэмсворт, американский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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