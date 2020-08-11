11 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 августа в истории

Какой сегодня праздник, 11 августа? День сыновей и дочерей – в Германии, День национальной идентичности – в Армении, День пограничников – в Туркменистане. Рождество святителя Николая Угодника и память мученика Каллиника Киликийского – в православном календаре. Калинов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Михаил, Николай, Клара, Серафима.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 августа.

11 августа: какой сегодня праздник Фото: Depositphotos

День национальной идентичности отмечается в Армении.

отмечается в Армении. День пограничников празднует Туркменистан.

празднует Туркменистан. День национальных героев чтится в Зимбабве.

чтится в Зимбабве. День независимости празднует Республика Чад.

празднует Республика Чад. День гор (Яма-но хи) – национальный праздник отмечает Япония.

– национальный праздник отмечает Япония. День флага отмечается в Пакистане.

отмечается в Пакистане. День сыновей и дочерей празднуется в Германии.

Какой сегодня праздник

11 августа православная церковь отмечает Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Также почитается память мученика Каллиника Киликийского и преподобных Константина и Космы Косинских.

В народе 11 августа чествуются Калинов день или Калинник. Издавна в этот день было принято готовить лакомства и напитки из калины. А традиционным праздничным угощением были пироги с калиной.

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Приметы на 11 августа

если на Калинов день тепло – к сухой и теплой осени;

туман обещает хороший урожай овса и ячменя;

зазеленел поспевший овес – к ненастной погоде.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1337 – Сергей Радонежский основал монастырь, ныне Троице-Сергиева Лавра.

1804 – Австрия стала империей.

1909 – впервые был подан сигнал SOS американским кораблем "Арапаоэ".

1926 – компания "Кодак" объявила о начале работ по созданию цветной фотопленки.

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1973 – состоялась премьера советского многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны".

1989 – реабилитированы осужденные по делу Союза освобождения Украины.

2003 – начата миротворческая миссия украинских войск в Ираке.

Кто родился 11 августа

1778 – Фридрих Людвиг Ян, основатель спортивной гимнастики.

1889 – Александр Шульгин, украинский политик, дипломат, секретарь международных дел УНР.

1950 – Стив Возняк, программист, один из основателей компании Apple.

1965 – Виола Девис, голливудская актриса, обладательница премии "Оскар".

1983 – Крис Хэмсворт, американский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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