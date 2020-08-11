11 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 августа в истории
Какой сегодня праздник, 11 августа? День сыновей и дочерей – в Германии, День национальной идентичности – в Армении, День пограничников – в Туркменистане. Рождество святителя Николая Угодника и память мученика Каллиника Киликийского – в православном календаре. Калинов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Михаил, Николай, Клара, Серафима.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 августа.
- День национальной идентичности отмечается в Армении.
- День пограничников празднует Туркменистан.
- День национальных героев чтится в Зимбабве.
- День независимости празднует Республика Чад.
- День гор (Яма-но хи) – национальный праздник отмечает Япония.
- День флага отмечается в Пакистане.
- День сыновей и дочерей празднуется в Германии.
11 августа православная церковь отмечает Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Также почитается память мученика Каллиника Киликийского и преподобных Константина и Космы Косинских.
В народе 11 августа чествуются Калинов день или Калинник. Издавна в этот день было принято готовить лакомства и напитки из калины. А традиционным праздничным угощением были пироги с калиной.
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Приметы на 11 августа
- если на Калинов день тепло – к сухой и теплой осени;
- туман обещает хороший урожай овса и ячменя;
- зазеленел поспевший овес – к ненастной погоде.
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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.
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